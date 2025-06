Karina García reveló si cambió su pensamiento de “salir con un hombre que gane más que ella” y por qué

Karina García mencionó el tema de que su pareja debe ganar más que ella - crédito cortesía canal RCN

En el reciente encuentro que tuvo la creadora de contenido, modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, con Dímelo King para su pódcast, se refirió nuevamente a las declaraciones que dio en el pasado con respecto a la cantidad de dinero que debía tener o ganar su pareja sentimental.

Este tema se volvió a mencionar porque Karina ahora sostiene una relación con el cantante Andrés Altafulla, al cual conoció dentro del programa y, al parecer, él no tendría el mismo estilo de vida económico que ella.

“Yo a él no lo conozco muy bien. Me decía: ‘Mi amor, te voy a recoger en la N. Max’”, dijo Karina sobre algunas de las conversaciones que sostuvo con Altafulla, cuando ella le pedía que la recogiera en carro en su casa para salir, pero que él le respondía que no, que en la moto y a ella no le gustan sino solo las camionetas.

La mujer había asegurado que ella no estaba dispuesta a vincularse con un hombre que no tuviera una mejor estabilidad financiera o, al menos, la misma porque sus gustos y gastos son exigentes. Además, afirmó que ella se los puede dar, así que espera que su pareja le brinde más que eso.

Karina García explicó qué piensa sobre el estilo de vida que le ofrece Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

“Tú dijiste, Creo que en una entrevista con nosotros. Decías que: ‘Yo no meto con alguien que gane más bajo que yo, tiene ganar mejor ¿Dónde queda esa o esa opinión?“, empezó preguntándole el entrevistador a Karina.

Ante esto, la modelo aclaró cuál es su pensamiento con respecto al tema financiero de ella y sus parejas y lo que opina ahora mismo, teniendo en cuenta lo que ha conocido y hablado con Altafulla, pues es el hombre que le gusta y espera tener una relación con él cuando se termine el programa.

“Yo sigo firme en lo mismo. O sea, yo sigo firme, pero también soy súper consciente de que si tú tienes una pareja con la que tú puedas crecer al lado y los dos, bien”, indicó en primer lugar García.

Karina García también reflexionó sobre lo que espera actualmente en una relación, marcando distancia con el tipo de vínculos en los que la mujer es quien lleva todo el peso del crecimiento emocional o económico de la pareja.

“Una cosa es ser la mujer del proceso, como que yo voy a arrastrar y voy a empujar a alguien… Yo ya no quiero eso, otra cosa es que podamos trabajar los dos como pareja y crecer”, afirmó sin titubeos, dejando claro que su perspectiva sobre el amor ha evolucionado y que sus declaraciones han cambiado.

Esto piensa Karina García ahora con respecto al sueldo que debe tener su pareja - crédito dimelo.king/TikTok

A propósito de su cercanía con Altafulla, uno de los vínculos más comentados dentro del reality, Karina fue honesta sobre su nivel de conocimiento del influencer:“La verdad, yo a él no lo conozco muy bien, no sé cómo es su vida, pero en este momento realmente yo no pienso en eso. Allá en la casa jamás pensé en eso”.

Sin embargo, más allá de las dudas que pueda tener sobre el futuro de esa relación fuera del programa, Karina confesó que Altafulla logró tocar fibras emocionales con detalles sencillos que la hicieron sentirse valorada y acompañada. Entre risas, recordó uno de los momentos que más le gustó.

“Me divertía cuando me decía: ‘Mi amor, te voy a recoger en la N. Max’. Y yo: ‘Mi amor, no dejáme yo te voy a recoger en mi Mercedes’. ‘No, mi amor, tenemos que irnos en la N. Max porque te quiero dar una vueltica’. Y yo: ‘Bueno, de pronto los jueves en Palmas’”, contó la modelo.

Aunque García admite que no conoce a fondo la situación económica de Altafulla, eso no ha sido un impedimento para valorar lo que vivieron juntos.

"Ya volviendo como a la vida financiera de él, realmente no sé. En ese momento tampoco le estoy dando importancia a eso. Él me brindó cosas tan lindas allá en la casa, fue un apoyo tan incondicional para mí que te lo juro que en ese momento no me importa”, confesó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.