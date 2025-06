Juan Manuel Santos criticó a Álvaro Uribe por su teoría del “petrosantismo”, pero lo invitó a unirse contra la consulta popular de Petro: “Es momento de defender nuestra democracia”

El expresidente Álvaro Uribe comparó la consulta popular por decreto de Gustavo Petro con la situación del plebiscito por parte del exmandatario Juan Manuel Santos - crédito EFE - @JuanManuelSantos/X

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que convocará por decreto la consulta popular, pese a que este mecanismo fue negado por la plenaria del Senado de la República, la decisión del mandatario ha generado todo tipo de reacciones en los diferentes sectores políticos del país.

Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez que, en una publicación en su cuenta de X, manifestó su inconformidad con las declaraciones del jefe de Estado, en donde reiteró una supuesta alianza entre el presidente Petro y el exmandatario colombiano, Juan Manuel Santos, calificado como ‘petrosantismo’.

Incluso, el líder natural del partido Centro Democrático, comparó la situación de la consulta popular decretada por Gustavo Petro con la forma en la que el exmandatario y ganador del Premio Nobel de Paz en 2016 abordó el plebiscito de los acuerdos de paz que, aunque los resultados fueron negativos para los intereses de Santos, fue tramitado por el Congreso por vía fast track.

“El PetroSantismo y el quiebre constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al plebiscito y el Gobierno Petro al Congreso”, dijo Uribe en sus redes sociales.

El exmandatario cuestionó las palabras de Gustavo Petro y la idea de convocar la consulta popular por decreto - crédito @AlvaroUribeVel / X

En respuesta de ello, el expresidente Juan Manuel Santos utilizó la misma plataforma digital para referirse a la situación.

Frente a la supuesta alianza con el petrismo, el Nobel de Paz indicó que su respuesta al expresidente Uribe se conocerá en otro momento, aunque lo consideró como una calumnia.

“En otra oportunidad le responderé a (Álvaro) Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama petrosantismo, que no existe, y sobre el supuesto quiebre constitucional con el acuerdo de paz, que tampoco existió porque todo fue avalado por el Congreso y la Corte Constitucional”, respondió Santos en X.

El expresidente y Nobel de Paz se desenmarcó de la crítica de Uribe por supuestas alianzas con el sector petrista - crédito @JuanManSantos/X

A renglón seguido, el expresidente se refirió a la propuesta de consulta popular por decreto, anunciada por el presidente Gustavo Petro, donde hizo una invitación a sus predecesores, en la que incluye al expresidente Álvaro Uribe, para, según él, defender la democracia en Colombia.

“Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”, añadió.

Petro critica al ELN por sus nexos con narcotraficantes internacionales y anuncia una denuncia ante la Corte Penal Internacional - crédito @infopresidencia/X

Esto dijo Gustavo Petro sobre la consulta popular por decreto

Durante una alocución presidencial emitida en la noche del martes 3 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará a una consulta popular por decreto, luego de que, según el mandatario, se cometieron irregularidades en el trámite de la propuesta en el Senado de la República.

En sus declaraciones a la opinión pública, el jefe de Estado explicó que el decreto para llamar a las urnas ya está listo y que lo firmará durante la semana en curso, con el objetivo de que la ciudadanía decida el futuro de la reforma laboral.

“Voy a convocar la consulta popular. La Corte Constitucional tendrá en sus manos, la otra instancia judicial, si no la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero, es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, indicó el presidente.

En su alocución del 3 de junio de 2025, el presidente de la República anunció que llamará el mecanismo de participación ciudadana por la vía administrativa - crédito Presidencia

De igual forma, Petro volvió a cuestionar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificando su actuación como una “vagabundería” y tildando de ilegítima la votación realizada el 14 de mayo de 2025.

“Lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo y su votación es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular. Se le olvidó, por eso un congresista de la oposición votó sí y le voltearon el voto (...) Y no dejó votar a tres senadores que estaban en la plenaria y querían votar”, afirmó.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, no descarta la aplicación de la “silla vacía” en el caso del congresista Iván Name, detenido por orden de la Corte Suprema - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El mandatario expresó que su misión es garantizar que el pueblo colombiano sea reconocido como el verdadero titular del poder político, en contraposición a lo que denominó intereses de “baja política” y “decadencia política” de algunos sectores del Congreso.

El anuncio presidencial se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de que la propuesta de reforma laboral no lograra avanzar en la Comisión Séptima del Senado, pero que revivió en la Comisión Cuarta, luego de que el Senado avalara una apelación a la decisión de la primera célula legislativa.