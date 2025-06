Exnovio de Valentino Lázaro destapó la verdad detrás del fin de su relación: acusó al ‘influencer’ de infidelidad

Valentino Lázaro es acusado por su exnovio Pablo Ramírez de haber sido infiel - crédito @valentinolazaroh/Instagram

Hace un mes Valentino Lázaro confirmó su ruptura amorosa a través de un extenso y emotivo mensaje en el que pidió tanto prudencia como respeto por su vida privada.

Además, Lázaro aclaró que la decisión de tomar caminos distintos no se debía a traiciones o engaños, sino a que ambos habían acordado terminar en buenos términos.

Pero ahora su exnovio Pablo Ramírez entregó otra versión.

Ramírez reveló en dos videos publicados en su cuenta de Tiktok, el influencer no habría contado la verdad detrás de la ruptura de su relación sentimental e, incluso, lanzó pullas acerca del contenido que el también bailarín comparte en sus redes sociales: “Critica a personas infieles, pero me fue infiel a mí”.

“Nunca imaginé tener que contar esta historia, pero callarla me estaba rompiendo por dentro. Amar a alguien con todo y que esa persona te traicione, te cambia para siempre. Este video no es para dar lástima, es para sanar… para que quienes han pasado por algo similar sepan que no están solos. Porque duele, sí… pero también se puede salir del dolor con dignidad, aunque el alma quede hecha pedazos. Gracias por escucharme”, escribió el joven creador de contenido en la descripción de ambos videos en los que se sinceró con sus seguidores.

Valentino Lázaro es desmentido por expareja Pablo Ramírez acerca de la verdad del fin de su noviazgo - crédito @pabloramirezm_/Tiktok

En el contenido que dividió en dos partes, Ramírez explicó que no había decidido hablar por buscar fama o vigencia en redes sociales, sino para desmentir algunos rumores por los que empezó a recibir comentarios negativos en su contra.

“Recibo mucho odio, mucha crítica, comentarios diciendo que solo estuve con él por conveniencia y que me cogí de su nombre (…) Estaba en una relación con alguien que era defensor de la fidelidad, critica a personas infieles, pero irónicamente me fue infiel a mí. Nosotros duramos 8 meses, pero al séptimo mes yo sentía que algo no andaba bien”, empezó contando.

De inmediato Pablo puso en el ojo del huracán a Valentino al desvelar cómo descubrió que estaba siendo víctima de engaño por parte de él.

“Y tomé la decisión de revisar su celular, y no fue por desconfianza sin fundamento, fue por instinto, por ansiedad. Y lo que encontré fue muy doloroso, vi que mientras estaba conmigo buscaba sexo, amor, pasión con muchas personas”.

Pablo confesó que, a pesar de las evidencias que encontró, guardó silencio y perdonó a Valentino con el que continúo con su relación, no obstante, de acuerdo a su relato, ese tiempo se le convirtió en algo doloroso, pues descubrió más cosas.

“Estuvimos un mes más juntos, pero fue un infierno emocional, yo ya no era el mismo, quise salvar la relación, entramos a terapia de pareja (…) Empecé a vivir con miedo, culpa, dudas constantes, tuve un ataque de ansiedad, me hospitalizaron”, dijo.

Así fue como Valentino Lázaro confirmó el fin de su relación amorosa con su novio Pablo

Desde su cuenta de Instagram, el también bailarín que se hizo popular por acompañar a Andrea Valdiri en sus coreografías, sacó a la luz los motivos por los que decidió poner fin a su vida en pareja, luego de convivir un tiempo con su novio. “Pablo y yo decidimos seguir caminos distintos. Quiero que sepan, desde mi corazón, que acá nadie es malo, que no hubo culpables”, mencionó.

Valentino Lázaro pidió respeto ante el final de su relación

“Quiero que sepan, desde mi corazón, que acá nadie es malo, que no hubo culpas, que nos amamos. A veces, simplemente la vida nos leva por rumbos diferentes, aunque haya cariño. amar también significa entender que el amor no siempre basta para caminar de la mano, Porque el verdadero amor no se aferra, no retiene, no lastima”, así inició el mensaje que Valentino dejó a sus seguidores luego de revelar por qué había terminado con su pareja.

Lázaro explicó que su amor con Pablo se transformó y aseguró que no existió infidelidad, así como tampoco se hicieron daño, simplemente se trató de un mutuo acuerdo en el ambos quedaron tranquilos e incluso, se siguen amando.

Valentino Lázaro y su novio Pablo decidieron separar sus caminos luego de vivir juntos - crédito @valentinolazaroh/Instagram

“A veces, el amor más puro es ese que sabe soltar, que honra lo vivido y bendice el camino del otro, aunque duela. Aferrarse a la fuerza no es amar: amar de verdad es respetar los tiempos, los procesos y los destinos, aunque no sean los nuestros. Pablo es una persona maravillosa y SIEMPRE va a tener en mi a alguien que lo quiere, que lo respeta y que le desea lo mejor, hoy y siempre. Mi apoyo estará siempre para ti”, aclaró el influencer y bailarín.