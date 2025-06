Darlyn y Kratos, del ‘Desafío XX’, volvieron a encender los rumores sobre una supuesta ruptura: esto es lo que se sabe de la pareja

Los exparticipantes del Desafío XX decidieron ponerle punto final a su relación - crédito @xx_kratos/ Instagram

El distanciamiento entre Darlyn y Kratos, dos de los exparticipantes más comentados del reality Desafío XX en conmemoración de los 20 años del programa, ha generado una ola de especulaciones entre sus seguidores, especialmente después de que ambos dejaran de compartir contenido juntos en sus redes sociales.

De acuerdo con los seguidores, la pareja dejó de compartir fotografías juntos en febrero de 2025, dando un primer vistazo de que su romance no iba por buen camino como se mostró al salir del formato de destreza física.

Y es que los competidores luego de salir de la ciudadela, decidieron irse a vivir juntos compartiendo los planes que tenían a futuro incluyendo la posibilidad de matrimonio o de tener hijos.

Kratos y Darlyn conservan algunas imágenes en sus redes sociales, pero son de 2024 cuando hacían contenido juntos - crédito @darlyngiraldo16 / Instagram

Sin embargo, los días pasaron y la pareja volvió a retomar su romance, pero a inicios de junio de 2025 nuevamente el rumor volvió a tener fuerza cuando el competidor compartió una publicación sobre un nuevo proyecto en el que participará. Bryant Guzmán, que acumula más de 230.000 recibió comentarios positivos por esta noticia de parte de algunos de sus compañeros, pero sus seguidores notaron que su pareja brilló por su ausencia.

De inmediato, comenzaron a surgir algunos interrogantes sobre lo que estaba pasando con su pareja, pero Kratos decidió dejar pasar por alto este tipo de comentarios donde afirman que el amor con Darlyn de acabó. Por otro lado, algunas cuentas de entretenimiento mencionaron que los exparticipantes dejaron de seguirse en sus redes sociales y borraron todas las fotos que tenían juntos.

Darlyn y Kratos presumieron su nueva compañía - crédito @kratos.y.darlyn / TikTok

Algunos de los comentarios que se puede leer en la más reciente publicación de Kratos destacan: “Y entonces, se acabó el amor, final, final no va más”; “¿Qué pasó con Darlyn, terminaron?”; “están borrando las publicaciones poco a poco, ellos terminaron”; “como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta querida”, entre otros.

Uno de los hechos que más llamó la atención de los seguidores fue la publicación de un video por parte de Kratos en su cuenta de TikTok, donde aparece realizando una rutina de ejercicio. Lo que no pasó desapercibido fue la canción que el desafiante eligió para el video: Querida Yo de Camilo y Yami Safdie, que dice “querido yo, confía en nosotros, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver”, lo que llevó a especular que el deportista no estaba en un buen momento emocional.

La eliminación de Kratos dejó a Omega con solo cuatro competidores: Renzo, Alejo, Gaspar y Luisa -crédito @desafiocaracol/Instagram

La especulación sobre una posible ruptura se intensificó cuando ambos estuvieron ausentes como pareja en la fiesta de cumpleaños que Anamar celebró el 7 de febrero de 2025, evento al que sí asistieron otros exdesafiantesdel reality. Varios seguidores expresaron su sorpresa por la ausencia conjunta de Darlyn y Kratos en la celebración, dejando comentarios como: “A mí se me hizo raro que no estuvieran juntos en la fiesta de Anamar”, “Qué pasó con Darlyn”, y “Que alguien me diga qué pasó aquí 🥺”. Ante estos mensajes, Kratos respondió agradeciendo el apoyo y los ánimos, aunque sin dar detalles sobre la situación.

Además, un mensaje de María Paula, otra participante del Desafío 2024, dirigido a Kratos con la frase “¡para adelante!”, fue interpretado por algunos seguidores como una señal de que la relación podría haber llegado a su fin. Por ahora, ninguno de los dos confirmó si realmente terminaron o se trata de una estrategia para el nuevo proyecto del deportista, como ha ocurrido en otras ocasiones con creadores de contenido como Yeferson Cossio o Epa Colombia.