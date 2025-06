Reapareció DJ Exotic mostrando un avance de su proceso de recuperación tras el atentado que sufrió

El DJ realiza los ejercicios que le pones las terapistas para conseguir su movilidad - crédito @rechismes/IG

DJ Exotic, cuyo nombre de pila es Daniel Alejandro Salinas, volvió a escena en un video tras sobrevivir a un atentado hace cinco meses que casi le cuesta la vida.

El ataque ocurrió el 3 de noviembre de 2024 en el motel Rey de Corazones, localizado en la vía que de Cali conduce a Jamundí, en medio de una fiesta privada que reunió a unas doscientas personas después de un concierto del reguetonero puertorriqueño Arcángel.

El violento incidente resultó en una persona muerta y dos heridas, incluido DJ Exotic, quien sufrió múltiples heridas de bala mientras se encontraba en su cabina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

DJ Exotic muestra avances significativos en su rehabilitación tras el atentado ocurrido en Cali en noviembre de 2024 - crédito exoticdj / Instagram

Recientemente, a través de las redes sociales se han hecho virales los videos del artista en los que aparece realizando los ejercicios para la recuperación de la movilidad en las extremidades de su cuerpo.

Llama la atención que el Exotic aparece sin camisa, con una faja en el torso, dos cánulas en sus brazos en la parte de las axilas y realizando ejercicios de estiramiento con el objetivo de recuperar la fuerza.

Llama la atención que el padre del hijo de Marcela Reyes también lleve puesto un pañal, además con la ayuda de las enfermeras y fisioterapeutas también realice ejercicios para recuperar la movilidad de sus piernas guiándose con un caminador. El hecho ha provocado la reacción de sus seguidores, que enviaron mensaje de aliento al artista para una pronta recuperación.

Él es DJ Exotic, el artista que estaría saliendo con Ana del Castillo - crédito @exoticdj/IG

La reaparición el artista provocó una ola de comentarios en respaldo de su proceso de recuperación, de los cuales destacan: “Dios le de pronta recuperación volvió a nacer ese chico definitivamente 🙌🙌🙌 🙌”; “Ahí donde Dios le dio una nueva oportunidad ojalá cambie sus hábitos”; “Si no tienes salud no tienes nada. Ojalá después de esta dura prueba, cambie”, entre otros.

Exotic ya se había referido a su proceso de recuperación

DJ Exotic, conocido por su vibrante presencia en las redes sociales, se ha pronunciado tras un trágico incidente que lo dejó con heridas significativas.

En un video publicado en sus plataformas, el DJ manifestó que, aunque la experiencia ha sido un desafío tanto físico como emocional, mantiene una actitud positiva frente a su recuperación. “Estoy totalmente positivo en mi recuperación, mi cuerpo está totalmente perfecto”, afirmó, aliviando preocupaciones entre sus seguidores sobre su bienestar.

Ambos artistas compartieron mensajes públicos de perdón - crédito @marcelareyes/Instagram

El incidente, que sigue rodeado de misterio y especulación, ha generado una ola de conjeturas en las redes. Desde teorías sobre posibles vínculos con ajustes de cuentas hasta rumores infundados sobre su estado físico, las redes sociales han sido un campo fértil para la desinformación.

Algunos usuarios han ido tan lejos como para sugerir consecuencias físicas extremas, como la pérdida de su aparato reproductor, lo cual el DJ desmintió categóricamente.

Según consignó en su video, DJ Exotic atribuye su resiliencia a su fe y fortaleza interna, indicando que “ha sido un proceso muy duro, pero de la mano de Dios, lo estoy superando”. Esta declaración refleja su agradecimiento por el apoyo recibido así como el deseo de continuar adelante con su vida y su carrera.

El DJ instó a sus seguidores a no dejarse influenciar por rumores sin fundamento - crédito @rechismes/Instagram

Ante la proliferación de rumores, el DJ fue claro al instar a sus seguidores a no dejarse llevar por información no verificada: “Dios los bendiga y por favor, no se dejen llenar la cabeza de gente que no sabe,” agregó. Sus palabras no solo buscan desmentir las especulaciones, ya que enfatizan la importancia de no caer en la desinformación.

El ataque a DJ Exotic ha sido un tema de conversación tanto entre sus seguidores mientras el artista sigue con su recuperación, su mensaje se posiciona como un recordatorio de la necesidad de acudir a fuentes confiables antes de divulgar o creer en información sensacionalista.