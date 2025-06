Enrique Peñalosa enfureció por las críticas de Gustavo Petro a Transmilenio: “Es un politiquero hablador de carreta”

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar la infraestructura de transporte en Bogotá, lo que provocó una fuerte reacción de Enrique Peñalosa en redes sociales - crédito Alcaldía de Bogotá

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar públicamente los proyectos de infraestructura en Bogotá, con énfasis en el sistema de transporte masivo.

En una reciente publicación, señaló que “la ciudad se ha superendeudado para simplemente hacer obras para negocios privados, sin ningún miramiento del bienestar público”.

No es la primera vez que el mandatario expresa reparos sobre estas iniciativas; en varias ocasiones ha cuestionado tanto la construcción del metro elevado como la ampliación del sistema Transmilenio.

Las palabras del primer mandatario del país no pasaron desapercibidas por el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien hizo una publicación en su cuenta de la red social X en la que criticó a Gustavo Petro por cuestionar a Transmilenio. “Es un politiquero hablador de carreta”, aseveró el político en su mensaje.

“La ciudad se ha super endeudado para simplemente hacer obras para negocios privados, sin ningún miramiento del bienestar público. La priorización en troncales de transmilenio, se ha chupado los recursos y la energía de Bogotá, sin sentido. Se supone que las obras para el transporte debería disminuir los tiempos de viaje de la ciudad, pero al contrario, el transmilenio aumenta los tiempos de viaje, si se quita la ilusión de medir el tiempo de viaje de una troncal y se pasa a medir el efecto de la troncal en la velocidad en toda la ciudad”, escribió en su publicación el primer mandatario.

Gustavo Petro arremetió nuevamente en contra del metro elevado de Bogotá - crédito @petrogustavo

A las declaraciones del presidente Petro respondió el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien defendió el sistema Transmilenio y criticó la gestión del mandatario cuando fue alcalde de la capital. En un mensaje publicado en sus redes sociales, cuestionó que Petro no haya desarrollado ningún sistema de transporte durante su administración.

“Vamos a comparar a TransMilenio, con el sistema de transporte que Petro hizo... ¡ohh! No hizo ninguno… ni tranvía, ni TransMilenio, ni metro elevado, ni metro subterráneo… no hizo nada. Es un politiquero hablador de carreta”, contestó Peñalosa en su mensaje.

En la misma publicación, Peñalosa cuestionó lo que considera una contradicción en el discurso del presidente Petro frente a Transmilenio.

“Ahora ataca TransMilenio, cuando en una entrevista un par de meses antes de ser elegido alcalde decía que lo que iba a hacer era Transmilenio, porque el metro no era necesario de manera inmediata”, señaló.

Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por cuestionar Transmilenio - crédito @EnriquePenalosa

También recordó que durante la administración de Petro se intentó avanzar en el sistema con un diseño de la troncal de la avenida Boyacá, pero según Peñalosa, “quedó en nada”.

Añadió que “por supuesto en su alcaldía Petro no hizo ni TransMilenio, ni metro, ni nada”.

De igual manera, defendió con énfasis la creación de TransMilenio, destacando su impacto en la movilidad y en las oportunidades laborales para los habitantes de Bogotá. “Yo sí me siento muy orgulloso de haber creado TransMilenio, que ha inspirado sistemas en cientos de ciudades del mundo, que le ahorra millones de horas a los ciudadanos y les permite tener trabajos que de otra manera no podrían tener por lo distantes de su vivienda”, expresó.

Según él, el sistema representa una apuesta real por la equidad: “TransMilenio construye igualdad de verdad, porque le da prioridad al transporte público sobre el privado, porque mientras el carro de lujo está en el trancón, TransMilenio pasa a toda velocidad al lado”.

Además, reiteró que durante su gestión sí se concretaron avances estructurales. “Y me siento orgulloso de haber contratado el metro que Petro no fue capaz de contratar, aunque tuvo los mismos cuatro años que yo. Claudia López no pudo pararlo, aunque lo demandó”, concluyó.

En su publicación, Enrique Peñalosa también se refirió al metro elevado que fue contratado durante su administración, destacando los avances en su ejecución y los beneficios que, según él, ofrecerá a la ciudad. “Y ese metro que contratamos avanza muy bien, y la obra genera miles de empleos”, afirmó. Además, defendió el diseño del sistema.

“Y es mucho más agradable para los pasajeros el metro elevado, y produce una mucho mayor sensación de seguridad. ¿Quién quisiera meterse a caminar a los túneles de un metro subterráneo en el centro de Bogotá de noche?”, cuestionó. En su opinión, “el Metro de Bogotá que contratamos será una belleza, muy agradable para los pasajeros y muy rápido”.