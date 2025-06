Clan del Golfo habría amenazado de muerte al director de Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla: le dieron 24 horas para huir

El funcionario del Inpec denunció que no cuenta con esquema de seguridad - crédito Procuraduría General de la Nación

Un mensaje intimidante circuló en las últimas horas contra Daniel Rodríguez, director de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla.

De acuerdo con su denuncia, a través de un texto y un video enviado por un usuario identificado como “África”, presuntos integrantes del Clan del Golfo le ordenaron salir de la ciudad en menos de un día, y le advirtieron que conocían sus movimientos, los de su familia, y que “no es un juego”.

En el video, según testificó Rodríguez en Blu Radio, los responsables exhibieron armas mientras lanzaban advertencias directas contra el funcionario. El mensaje incluyó una amenaza explícita: si Rodríguez no se iba, lo convertirían en “objetivo militar”.

El funcionario afirmó que la denuncia está en manos de las autoridades y que está a la espera de medidas de protección - crédito Alcaldía de Barranquilla

El funcionario denunció que no cuenta con ninguna medida de seguridad. “En mi caso, por ejemplo, no tengo ni un esquema de seguridad, no cuento con un vehículo particular y siempre me toca estar usando servicio público. Entonces, es más la exposición que tengo yo hoy día”, explicó Rodríguez en declaraciones al medio radial.

Pese a la gravedad del caso, Rodríguez aseguró que decidió poner la situación en conocimiento de las autoridades.

“Siempre en nuestros cargos estamos expuestos a este tipo de amenazas por las decisiones que tomamos, por lo que lideramos. Entonces, en estos momentos, cuando uno recibe este tipo de amenazas, la idea es ponerlo en conocimiento de las autoridades para que hagan lo respectivo, para que lo arropen a uno, lo acompañen”, afirmó.

La UNP es la encargada de proteger y garantizar la seguridad de funcionarios penitenciarios - crédito UNP Radio

La Policía Metropolitana de Barranquilla ya asumió la investigación del caso. Mientras tanto, el director penitenciario expresó su esperanza de que en las próximas horas pueda formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Clan del Golfo y sus amenazas directas contra jueces y fiscales en Cesar

Durante el mes de abril del año en curso se conoció un nuevo episodio de intimidación del crimen organizado golpeó el corazón del sistema judicial colombiano.

Esta vez, el Clan del Golfo amenazó de muerte a jueces y fiscales en el departamento del Cesar a través de un panfleto firmado por sus siglas: AGC. El documento circuló desde el 13 de abril y encendió las alarmas en Valledupar y en el país entero.

En el mensaje, conocido por el diario El Tiempo, el grupo armado ilegal declaró que lanzaría una ofensiva violenta contra funcionarios judiciales.

La advertencia fue clara y escalofriante: “Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”. La amenaza fue acompañada por una imagen de tres hombres armados, vestidos con camuflados y manipulando un computador en lo que parece ser un campamento.

Pero también hay amenazas a líderes sociales. En este caso, en Arauca, los presuntos responsables de estas amenazas serían integrantes del Clan del Golfo -crédito onfederación Nacional de Acción Comunal

El panfleto mencionó directamente a la fiscal Lina Oñate y a la jueza Mónica Quiroz, adscritas al distrito judicial de Valledupar, quienes llevan procesos sensibles contra integrantes del Clan del Golfo.

La gravedad de la amenaza movilizó a la Comisión de Género de la Rama Judicial, que exigió protección inmediata.

Magda Acosta, presidenta de la comisión, expresó que “rechazamos de manera contundente las amenazas que están ejerciendo de forma indebida los llamados Clan del Golfo en nuestra seccional del Cesar. No es posible que nuestros funcionarios no puedan desempeñar su ejercicio de manera autónoma y libre”.

También envió un mensaje especial de solidaridad: “Acompañamos de manera muy especial a las mujeres que integran este distrito judicial y les mandamos un mensaje de solidaridad y apoyo. No permitiremos que ningún funcionario judicial sea víctima de amenazas o de fuerza indebida”.

El contexto agrava la situación: solo en el mes de abril, el Clan del Golfo asesinó al menos a 27 miembros de la fuerza pública en diferentes regiones del país.

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ordenó reforzar operativos militares y policiales contra esta estructura ilegal. El Ministerio de Defensa desplegó tropas adicionales en el Cesar y departamentos vecinos como Magdalena, Antioquia y Córdoba. También se evalúa la reubicación de funcionarios judiciales en riesgo y el fortalecimiento de sus esquemas de seguridad.