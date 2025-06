Colombiano regaña a su hijo por tener buenas notas en el colegio y un comportamiento ejemplar: “¿Cómo te castigo yo a ti? No me dejas ser papá”

Fiel a su estilo, el joven se mantuvo atento hasta que terminaron de regañarlo por comportarse en el colegio - crédito @losbohemian_family / TikTok

En redes, los creadores de contenido colombianos Bohemian Family, como se les conoce en plataformas digitales, sorprendieron al compartir un video en el que la cabeza de hogar regaña a su hijo Emmanuel tras recibir el boletín de notas del colegio.

Lejos de reprobar una materia o estar en riesgo de perder el año, el adolescente obtuvo un promedio ejemplar de 90 puntos sobre 100, con el que cualquier padre se sentiría orgulloso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a haber pensado cómo castigarlo, jamás se ha dado la oportunidad - crédito @losbohemian_family / TikTok

Y aunque el suyo no es la excepción, decidió cuestionarlo; ya que nunca encuentra motivos para regañarlo: “¿Por qué monda tienes puras notas encima de 90? Escuchame algo serio. Tú crees que estaré mamando gallo, pero esto es serio. Yo en el colegio perdía siete materias, nueve, hasta 15. Me quitaban el play, me levantaban a palo con cule’ e muñequera y tú dizque con todas las materias encima de 90, ¿cómo te castigo yo a ti?“.

El joven, fiel a su estilo disciplinado, se mantuvo callado y observando a su padre a la espera de una explicación; lo que generó risas en redes; ya que, incluso, ha fantaseado con maneras para castigarlo:

“Saca una en 70 o algo pa’ esconderte el computador. Pero ¿tú no me vas a dejar ser papá a mí?, ¿tú no me vas a dejar ser un padre normal?, ¿tú vas a sacar bien el icfes, becas y toda esa monda?, ¿yo no puedo sufrir por ti? Mi papá sufría por mí a cada rato y me mandaba estudiar".

Estudiantes colombianos entre los que más repiten año de los países miembros de la Ocde:

Colombia enfrenta un panorama preocupante en su sistema educativo, al posicionarse como el país con la mayor tasa de estudiantes que repiten año escolar entre los 38 países analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Según el informe “Panorama de la educación 2024”, el 5,8% de los estudiantes colombianos de básica primaria repiten el año, una cifra que ha aumentado considerablemente desde el 3,5% registrado en 2015. Este incremento ha generado alarma entre expertos en educación, quienes advierten sobre las posibles repercusiones a largo plazo para el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

El informe, reconocido como una referencia clave en el ámbito educativo internacional, analiza los sistemas educativos de países como México, Chile, España, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Polonia y Portugal, entre otros. En este contexto, Colombia lidera la lista de repitencia escolar en primaria, seguido por Sudáfrica con un 4,6%, Turquía con un 4,1%, y Luxemburgo y Austria, ambos con un 3,6%. Este escenario no solo posiciona al país en un lugar crítico dentro del ranking, también deja en evidencia un aumento sostenido en la tasa de repetición, lo que plantea interrogantes sobre las condiciones estructurales del sistema educativo colombiano.

El 5,8% de los estudiantes colombianos de básica primaria son reoitentes en Colombia- crédito AFP

En el nivel de secundaria básica, que comprende los grados de sexto a noveno, Colombia ocupa el tercer lugar con una tasa de repitencia del 8,1%, siendo superado únicamente por Luxemburgo y Sudáfrica. En cuanto a la educación media, que incluye los grados décimo y once, aunque el país no lidera el ranking, su tasa de repetición del 4,8% se encuentra por encima del promedio de los países analizados, que es del 3,2%. Estas cifras reflejan un patrón preocupante que afecta a todos los niveles del sistema educativo.

Además de la alta tasa de repetición, el informe de la Ocde destaca otro desafío significativo: el retraso académico. Colombia se posiciona como el segundo país con mayor número de estudiantes que presentan un retraso de al menos dos años en su trayectoria escolar. Mientras que el promedio de los países miembros de la organización es del 3,1% en niñas y del 4,2% en niños, en Colombia estas cifras ascienden al 17% y 24%, respectivamente. Esto significa que el porcentaje de estudiantes colombianos con retraso escolar es seis veces mayor que el promedio de los países analizados, lo que subraya la magnitud del problema.

Aunque el país no ocupa las primeras posiciones en número de estudiantes repitentes en educación media, sus resultados son desalentadores - crédito Universidad de los Andes

El informe “Panorama de la educación 2024” destaca que esta situación afecta especialmente a los estudiantes más jóvenes, lo que podría tener consecuencias significativas en su desarrollo académico y personal. La combinación de altas tasas de repetición y retraso escolar refleja desafíos estructurales profundos en el sistema educativo colombiano, que requieren atención prioritaria para cerrar las brechas existentes y mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.