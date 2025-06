Joven colombiano explicó el paso a paso para inscribirse como voluntario al Mundial de la FIFA 2026

Los requisitos y beneficios se encuentran disponibles en el sitio web de la federación - crédito Fifa

Decidió a asistir a la Copa del Mundo 2026, en México, Canadá y Estados Unidos, el joven colombiano Hernán Gómez compartió en redes sociales su proceso para inscribirse como voluntario de la FIFA.

“Se abrió la vuelta para ser voluntario en el Mundial del 2026 y usted no se puede quedar fuera de esto. Basta con buscar FIFA Voluntariado Mundial 2026 y entrar a la página oficial. Es ahí donde empieza el sueño”, explicó en su perfil de la plataforma TikTok.

Algunos programas de voluntariado son solo para residentes, pero es posible aplicar a otros, siempre y cuando se cumpla con un mínimo de requisitos:

Para inscribirse es necesario haber llegado a la mayoría de edad - crédito @hernangoma / TikTok

“Lo segundo es que se deben tener 18 años o más. Tercero: cumplir con los requisitos de entrada al país y cuarto: al menos hablar inglés o español, pero mucho mejor si se hablan los dos o más”, continuó.

El proceso inicia con la postulación en la página web de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fédération Internationale de Football Association) y esperar a que su personal tome una decisión: “Es necesario registrarse en la página oficial de la FIFA entre mayo y agosto del 2025, compartiendo habilidades y disponibilidad, de cada aspirante. De ser elegible, la Fifa se pondrá en contacto para realizar una entrevista entre octubre y noviembre”.

Pero el proceso no termina ahí, “de enero a febrero enviarán propuestas de trabajo y, de aceptar, sigue un proceso de verificación de edad. En abril viene un periodo de capacitación. Mayo y junio serán para preparación, entrega de uniforme y credenciales de la FIFA y de junio a julio es momento de alistarse para el Mundial”.

En el proceso de solicitud detalló sus habilidades como posible colaborador - crédito @hernangoma / TikTok

Restricciones en la emisión de visas estadounidenses ponen en duda la llegada de aficionados colombianos para la Copa del Mundo 2026

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió a finales de mayo sobre las dificultades que enfrentan los colombianos sin visa para viajar al país norteamericano y asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, Rubio señaló que la gran demanda de visas ha provocado cuellos de botella en los procesos de solicitud y que, a menos que se implementen medidas extraordinarias, muchos solicitantes podrían no obtener la visa a tiempo para el evento deportivo.

“Estamos buscando formas de hacer turnos dobles en algunas de nuestras embajadas en todo el mundo, debido a las solicitudes de visa, pero, por ejemplo: si aún no has solicitado una visa desde Colombia, probablemente, no llegarás a tiempo para la Copa del Mundo 2026, a menos que logremos esos turnos dobles”, indicó Rubio. El funcionario explicó que han considerado reasignar oficiales del servicio exterior y extender las jornadas laborales del personal consular para acelerar la atención de las solicitudes, incluyendo la posibilidad de turnos de hasta 24 horas en algunos consulados y embajadas.

Lo dijo en una audiencia en la Cámara de Representantes - crédito X

La advertencia generó preocupación entre aficionados colombianos que planeaban viajar a Estados Unidos para seguir a la selección nacional durante el torneo. La expectativa por asistir a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global se enfrenta ahora a un obstáculo burocrático que podría limitar la participación de quienes no hayan iniciado con anticipación el trámite de la visa.

Rubio explicó que la capacidad para aumentar la atención dependerá del personal disponible y de la organización en las oficinas consulares. La medida apunta a mitigar el impacto de la alta demanda, que no solo proviene de Colombia, sino de otros países interesados en el Mundial.

La Copa del Mundo 2026 será la primera edición organizada simultáneamente por tres naciones y se estima que atraerá a millones de visitantes internacionales. La preparación logística para el ingreso de turistas y aficionados, especialmente en materia migratoria, se presenta como un reto para los Estados Unidos, en medio de una creciente solicitud de visas temporales.