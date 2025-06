Hermana de Mateo Varela lo defendió durante el ‘brunch’ de ‘La casa de los famosos’ y reveló el momento más triste: “Injustamente, lo trataron de misógino”

Así quedó evidenciado durante su paso por el programa de telerrealidad - crédito @andrescaceress1/X

La casa de los famosos Colombia una vez más es tendencia en redes sociales por la realización de la última dinámica del brunch, antes de que finalice la competencia de convivencia entre figuras reconocidas del entretenimiento. En esta oportunidad, los participantes contaron con la presencia de los familiares de los sentenciados que respondieron las preguntas que lanzó el líder.

Durante esta actividad que se lleva a cabo en la terraza de la casa donde se lleva a cabo la competencia, Melissa, hermana de Mateo Varela, afirmó que el momento más difícil de todo el proceso fue cuando llamaron al paisa “misógino”. Según expuso la familiar de Peluche, cuando se desconoce el concepto real de este señalamiento pueden llegar a herir a las personas y a su círculo cercano que lo conocen de años.

Melissa también dijo que la manera en que juzgaron a su hermano fue “injusta”, pues para tildar a un hombre de misógino además de conocer el significado, también es importante conocer a la persona que hay detrás de la fachada.

Agregó que “eso trae consecuencias muy graves en una persona, porque las que no lo conocen se quedan con ese pensamiento, con esa palabra, con esa etiqueta, así después, hubiese un espacio para un juicio donde le dieron su inocencia”.

La intervención de la hermana de Mateo terminó diciendo que a pesar de que el juicio dentro de la competencia fue absuelto, “aun así hay personas que se quedan con lo primero que escuchan. Y fue muy injusto… Y Mateo está rodeado de muchas mujeres. Él tiene una madre, tiene una hermana, tiene una abuela, tiene tías, tiene una sobrina. Y como todo ser humano, ha tenido comportamientos negativos, pero misógino jamás. Y agradezco este espacio para aclararlo”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos expresaron sus opiniones a las declaraciones de la hermana de Mateo, respaldándola y criticando a la persona que dijo que el paisa era misógino: “La otra tonta ese día casi le da un derrame tratando de hablar y no fue capaz de decir bien la palabra”; “las dos Melissas dándole palo a la moza, me encanta cómo la dejan por el suelo”; “ella siempre etiqueta a las personas sin conocer el significado de las palabras”, entre otros.

El regalo sorpresa de Norma Nivia a Mateo

Norma Nivia fue una de las invitadas por el Jefe para pasar unos días junto al paisa, lo que terminó por afianzar más la relación que tuvieron durante los días en los que la modelo permaneció dentro de la casa estudio.

La actriz y modelo tolimense imprimió unas fotos de los mejores momentos junto a Mateo en la casa y se las entregó antes de salir nuevamente, por lo que él derramó algunas lágrimas y después de varios días sigue emocionándose cada vez que recuerda las palabras de su pareja.

Y es que la última foto es una imagen recreada con inteligencia artificial, en la que está plasmado Peluche junto a Norma y una niña, que sería su futura hija, llamada Miel, aunque aún no han decidido si se tratará de una mascota de un bebé real, puesto que planean continuar su relación lejos de los reflectores y seguirse conociendo en su contexto real.

El famoso no dudó en mostrarle a los demás participantes de la casa el regalo de Norma y mostró su emoción porque ella pensó en cada uno de los momentos que vivieron en la casa y con sus palabras le demostró que es una persona muy importante para ella y que pretende conservar en su vida.