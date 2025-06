Exministro de Iván Duque salió en defensa de Vicky Dávila por palabras de Gustavo Petro: “Responde con machismo”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron múltiples reacciones, especialmente entre voces críticas de su Gobierno. Entre ellas, el exministro de Justicia Wilson Ruiz defendió a la periodista Vicky Dávila, calificando la respuesta del mandatario como una muestra de machismo. Según Ruiz, las palabras de Petro reflejan un comportamiento discriminatorio hacia quienes cuestionan su gestión - crédito suministrada a Infobae Colombia

El presidente Gustavo Petro reapareció el sábado 31 de mayo tras varios días sin actividad en la red social X, donde suele ser muy activo. Su ausencia llamó la atención especialmente porque no asistió al encuentro de mandatarios de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en Montería, previsto para el viernes 30.

Por eso, la precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó públicamente su paradero, recibiendo una respuesta de Petro, que calificó sus dudas como un “ataque de celos”. Este intercambio motivó que el partido de oposición Cambio Radical interviniera, señalando que “se le busca porque es jefe de Estado, no un fugitivo”.

Las palabras del jefe de Estado provocaron que varias personalidades políticas, sobre todo contrarias a su Gobierno, le contestaran. Tal fue el caso del exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien salió en defensa de la periodista. “Responde con machismo”, dijo con respecto al mensaje de Gustavo Petro.

Ante las preguntas de la precandidata Dávila, el presidente Petro calificó las críticas por su ausencia y silencio en redes sociales como una búsqueda irracional de detalles sobre su vida personal. Señaló que su retiro temporal de las plataformas digitales es una medida de autoprotección basada en experiencias previas, no un acto de paranoia.

“Pareciera un ataque de celos. Una búsqueda irracional de los minutos que respiro o no respiro. Silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección. Se pierde uno de los asesinos. No es paranoia, es prevención. Bajo celos se busca desesperadamente sin necesidad y con ignorancia. Llevo muchas décadas defendiendo mi vida con éxito, mis métodos sirven y no son contables. Aprendizajes del pasado”, escribió el mandatario en su respuesta.

Wilson Ruiz respondió a las palabras del presidente Gustavo Petro señalando que la precandidata Vicky Dávila expresó una preocupación válida, mientras que el mandatario respondió con machismo al atribuirlo a celos. Ruiz criticó el nivel del presidente, acusándolo de burlarse y distraer, pero sin ofrecer respuestas concretas. Además, enfatizó la inquietud ciudadana, sugiriendo que las preguntas surgen ante la percepción de un jefe de Estado con problemas de adicción.

“La precandidata @VickyDavilaH expresa una preocupación legítima y @petrogustavo responde con machismo, diciendo que es por celos. Ese es el nivel del presidente: se burla, distrae, pero nunca responde. Entienda la preocupación, presidente. La gente pregunta porque, al parecer, tenemos un jefe de Estado adicto”, escribió por medio de su cuenta de X el exministro de Justicia perteneciente al Gobierno de Iván Duque.

Wilson Ruiz, conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro, ha mantenido un discurso firme en sus publicaciones recientes. En una de ellas, cuestionó duramente la gestión económica del presidente, señalando que ha dejado al país en una situación fiscal crítica y acusándolo de manipular cifras para sostener su agenda populista.

“El ‘economista’ @petrogustavo, título que al parecer le salió en una caja de cereal, va a dejar a Colombia con el peor hueco fiscal de su historia. Se gastó lo que no tenía, adelantó impuestos y maquilló cifras para sostener su populismo. ¿Y así quieren reelegir este desastre en 2026?”, dijo Ruiz en su mensaje.

Por otro lado, además de Ruiz el partido Cambio Radical también le contestó al jefe de Estado, emitieron un mensaje dirigido al mandatario, en el que rechazaron la idea de que su búsqueda sea producto de celos o vigilancias personales. Señalaron que, como jefe de Estado, Petro tiene una responsabilidad con el país y que su desaparición temporal genera incertidumbre en la ciudadanía.

“Sr. @PetroGustavo: no se le busca por celos ni para contarle los minutos de respiro. Se le busca porque es jefe de Estado, no un fugitivo. No se pierde de los asesinos, se pierde del país que gobierna. Colombia exige liderazgo, no desapariciones fugaces. #AbusosDelPactoHistórico”, escribió por medio de su cuenta de la red social X la colectividad.