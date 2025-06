Daniel Briceño cuestionó a Gustavo Petro tras informe que niega utilidad de lanzacohetes: “Eran unas carcasas”

Daniel Briceño, concejal de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá/X

Una imagen difundida por el comentarista político Alejo Vergel el 31 de mayo mostró el hallazgo de dos lanzacohetes en la calle 6, entre carreras 24 y 25, en el centro de Bogotá. Posteriormente se aclaró que las armas fueron encontradas en febrero de 2025.

El presidente Gustavo Petro afirmó que esta información habría sido ocultada por la fuerza pública, y recordó que en varias ocasiones ha mencionado la existencia de un posible plan para atentar contra su vida y la de su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La preocupación aumentó al confirmarse que el lugar donde se hallaron los lanzacohetes es una ruta habitual del presidente y su esquema de seguridad. Dos días antes del descubrimiento, el 18 de febrero, Petro había advertido públicamente sobre un plan para asesinarlo durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional, general Carlos Triana.

Al respecto, la Policía Nacional compartió un comunicado sobre el origen de los artefactos.

Según la institución, los lanzacohetes fueron entregados por un habitante de calle en el barrio Eduardo Santos.

Comunicado de la Policía Nacional sobre los lanzacohetes encontrados en Bogotá - crédito Policía Nacional

“El 20 de febrero un habitante de calle entregó a la Policía unas carcasas utilizadas para lanzagranadas en una zona verde del barrio Eduardo Santos, el ciudadano aseguró que las encontró abandonadas entre escombros”, indicó la Policía en el comunicado.

Sin embargo, precisaron que ese mismo día se logró determinar que no era funcionales, y que no contaban con munición

“Ese mismo día y tras la verificación por parte del personal anti explosivos y la judicialización del hallazgo, se determinó que estos elementos son de un solo uso y ya NO SON FUNCIONALES, además no contaban con munición”, indicó la institución.

La Policía concluyó su comunicado asegurando que los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, fueron verificadas las cámaras de seguridad del sector que permitieron identificar las personas que habrían abandonado estos elementos. Los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación el 22 de febrero.

Frente a este comunicado, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó al presidente Gustavo Petro, ya que la Policía precisó que estor artefactos “no son funcionales”.

Según el cabildante, los artefactos era unas carcasas, razón por la cual cuestionó al mandatario colombiano.

“Según la Policía Nacional los artefactos que denuncia Petro con los cuales ‘lo iban a matar’ fueron encontrados por un habitante de calle y entregados a la Policía. Dichos artefactos eran unas carcasas, que NO ERAN FUNCIONALES y que NO TENÍAN MUNICIÓN (sic)”, aseveró Briceño.

Crítica de Daniel Briceño al presidente Gustavo Petro tras comunicado de la Policía Nacional - crédito @Danielbricen/X

Gustavo Petro reiteró su denuncia

El presidente de la República, Gustavo Petro, continuó denunciando planes de grupos armados para atentar contra su vida, luego del hallazgo de dos lanzacohetes en el centro de Bogotá, una zona donde se frecuenta el tránsito de la caravana presidencial.

En una publicación hecha en su cuenta de X del domingo 1 de junio de 2025, el mandatario colombiano cuestionó la introducción de armas antitanque en manos de la Policía Nacional, por lo que pidió explicaciones a los altos mandos oficiales sobre ello.

El presidente señaló que hubo dos veces que se salvó de ser víctima de un atentado en su contra. Una fue en Bogotá y otra en Cali - crédito @petrogustavo/X

“Estas son cosas que ya el pueblo colombiano debe saber. No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿Qué hace la policía con armas antitanque?”, escribió el jefe de Estado en la red social.

El presidente también criticó la tendencia de la Policía y de la prensa a, según él, minimizar amenazas, recordando que no es la primera vez que se desestiman alertas de seguridad.

“En el atentado anunciado por el embajador de EE. UU. para el 20 de julio, que iba a ser realizado por francotiradores profesionales, en la investigación posterior de la policía/Dipol, no se encontraron los francotiradores sino una simple banda de microtráfico con pólvora negra. Creo se acusó a un joven que nada tenía que ver, solo porque viajaba de Dubái”, añadió.