God Save The Queen, el mejor tributo a la legendaria banda británica, se presenta en Medellín junto con el regreso de la formación original de Ekhymosis

El Centro de Eventos Centauro, en Envigado, al sur de Medellín, acogerá el 5 de junio un concierto doble, protagonizado por God Save The Queen, la banda argentina que ha sido reconocida por la revista Rolling Stone como “el mejor show sobre Queen del mundo”, y Xmosis El Origen, agrupación conformada por integrantes originales de Ekhymosis, ícono del rock colombiano de los años noventa.

Desde su formación en 1998 en Rosario, Argentina, la banda tributo ha conquistado audiencias en todo el planeta, ofreciendo un espectáculo que resucita con asombrosa precisión el legado del emblemático grupo de rock. Pablo Padín, el carismático líder del grupo, ha sido célebre por su semejanza escénica y vocal con Freddie Mercury, al punto de recibir elogios de Peter Freestone, el asistente personal de Mercury.

God Save The Queen ha superado más de un cuarto de siglo replicando la emoción y la calidad de los conciertos originales de Queen, con Francisco Calgaro en la guitarra, Matías Albornoz en la batería y Ezequiel Tibaldo en el bajo.

Su puesta en escena abarca un viaje completo por la discografía de Queen, incluyendo sus grandilocuentes escenarios, vestuarios y el sonido característico que definió una era en la música. Este concierto en Medellín promete dejar en los asistentes un recuerdo imborrable, al reanimar clásicos inmortales como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now y Somebody to Love.

En cada show, la banda refleja un respeto profundo por la obra inmortal de Queen, algo que los propios integrantes han afirmado: “Queen representa la cumbre de la composición musical, la innovación y la interpretación en el rock. Es una fuente de inspiración constante y un desafío que abordamos con el máximo respeto y dedicación”.

La agrupación espera que el público colombiano reciba su propuesta con el mismo entusiasmo que reciben en sus diferentes presentaciones: “Siempre ha sido increíble. Cada país tiene su propia manera de vivir la música, pero Queen es universal. No importa si estamos en Japón, en Europa, en América Latina o en Estados Unidos: ves la emoción en los ojos del público, ves a generaciones distintas cantando juntas, ves lágrimas, sonrisas, abrazos... Es un privilegio enorme ser testigos de esa conexión humana a través de la música”.

El desafío de capturar la esencia de Queen no es simple, y para Padín, emular a Mercury en el escenario es una tarea que requiere un esfuerzo continuo: “Es muchísimo trabajo, y también mucha pasión. Freddie era un artista único por su voz, su energía y carisma en escena. Tratar de acercarse a eso implica entrenar la voz en forma constante y cuidar el físico. Tengo que preparar cada movimiento, entender la forma en que transmitía emociones... Es un trabajo de tiempo completo, pero lo hacemos con amor porque sentimos que vale la pena.”

En el contexto de este compromiso, la preparación para cada espectáculo es minuciosa, asegurando que el público reciba no solo una representación de la música de Queen, sino una experiencia que resuena con la misma intensidad emocional que los conciertos originales. Este enfoque ha permitido que God Save The Queen se mantenga vigente incluso después de más de veinte años de carrera. Según Padín, el amor que el público les ha mostrado ha sido un factor crucial en su longevidad: “Cuando empezamos, era simplemente el deseo de rendir homenaje a una banda que nos marcó la vida. Nunca pensamos que íbamos a recorrer el mundo ni que íbamos a tener una carrera tan larga. Pero el amor del público nos fue llevando cada vez más lejos, y hoy seguimos con las mismas ganas que el primer día”.

El espectáculo que se realizará en el Centro de Eventos Centauro en Envigado, contará además con la participacion de Xmosis El Origen. Esta banda nacional, integrada por Toby Tobón en la guitarra líder, José Lopera en la batería, Andy García en el bajo y Sebastián Yepes en la voz y guitarra rítmica, complementará la jornada con una propuesta de rock clásico que busca entrelazar tanto nostalgia como la vigencia de sus influencias pop.