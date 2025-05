Epa Colombia le habría negado a Yina Calderón la entrada a la cárcel para visitarla: esto se sabe

Yina Calderón lleva más 4 meses sin ver a Epa Colombia - crédito Canal RCN y captura de pantalla Noticias Caracol

El 27 de mayo de 2025, Yina Calderón, participante de La casa de los Famosos Colombia, anunció en una historia de Instagram que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le notificó que no contaba con autorización para ingresar a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, con el objetivo de visitar a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

“Ya se me había aceptado el permiso para visitar a la Epa, pero no sé qué pasó, a último momento nos enviaron un correo electrónico … No ha sido fácil la comunicación, yo sigo aquí en la tarea, seguiré enviado correos, insistiendo a ver qué me dicen … Me levanté con un poco más de ánimo porque ustedes saben que una de las cosas que yo más quiero es ver a la Epa”, dijo.

Tras la sorprendente negativa, la Revista Vea reveló que la decisión provino directamente de la propia Barrera, que dejó constancia escrita y firmada de no recibir a Calderón, pese a que ambas compartieron una relación de amistad y colaboraciones públicas en el pasado.

La solicitud de ingreso presentada por Calderón tenía como propósito hacer una entrevista a Barrera Rojas, que actualmente cumple una condena de cinco años y dos meses en El Buen Pastor. La sentencia se dictó tras hallarla culpable de los daños ocasionados al sistema de transporte público TransMilenio en 2019.

Por ahora, se desconoce si Calderón tenía conocimiento de que la negativa provenía de la propia Barrera Rojas. Tampoco se han esclarecido los motivos que llevaron a Epa Colombia a rechazar el reencuentro, especialmente después de casi cinco meses sin contacto entre ambas.

Mientras tanto, Calderón reiteró su intención de mantener el contacto y buscar alternativas para reencontrarse con Barrera, aunque no ha recibido una respuesta favorable.

Se conoció el valor que pagó Epa Colombia al distrito por haber vandalizado una estación de TransMilenio durante las marchas de 2019. Por los daños, la creadora de contenido canceló $57 millones como parte de un acuerdo con las autoridades capitalinas para resarcir sus errores.

De esta cifra total, $50 millones se entregaron a la aseguradora vinculada con el sistema de transporte, mientras que $7 millones se destinaron a Recaudo Bogotá, empresa encargada de la operación y administración del recaudo de TransMilenio.

No obstante, estas sumas no representan el cierre definitivo del caso. Actualmente, Epa Colombia mantiene conversaciones con TransMilenio para establecer otro pago adicional que cubra la reparación integral de los daños causados durante las manifestaciones. Este proceso refleja el compromiso de la empresaria de asumir las responsabilidades legales y económicas derivadas de sus acciones en aquel contexto.

La empresa de transporte masivo exigió que Barrera realice un pago de $467 millones para compensar los daños y perjuicios que sufrió la entidad tras las acciones de la influenciadora.

Con respecto al monto establecido, Epa Colombia aseguró que consideraba que era un valor desproporcionado si se compara con los daños que cometió durante el estallido social.

“Entonces que me cobraran no 3000, ni 7000, ni 20.000 millones, sino me cobraran lo justo, lo que realmente yo dañé, que fueron tres vidrios y que estoy dispuesta a pagar para resarcir el daño que yo cometí. ¿Su Señoría? ¿Son alrededor de 600 a 700 millones de pesos que me parece una suma extraordinaria? Yo sí deseo conciliar, yo estoy muy arrepentida, yo sí quiero pagar, pero me parece un monto muy alto”, sostuvo la influenciadora.