No se deje engañar: experto en movilidad reveló cuántos vehículos pueden cargar las grúas de tránsito para llevarlos a patios

Críticas por errores y falta de capacitación de agentes de tránsito sobre la normativa aplicada a las grúas - crédito Secretaría de Movilidad

Un video viral generó un amplio debate sobre las normas de tránsito en relación con la capacidad de carga de las grúas utilizadas para transportar vehículos. Según lo reportado por el creador de contenido conocido como el Señor Biter, un ciudadano cuestionó a un agente de tránsito sobre la cantidad de vehículos que puede transportar una grúa con planchón, lo que desató una serie de inconsistencias y confusiones sobre la normativa vigente.

En el video, el agente afirmó que solo se puede transportar un vehículo por grúa, pero las especificaciones inscritas en los laterales de los camiones de la Secretaría de Movilidad parecían contradecir la afirmación del servidor público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el análisis presentado por el señor Biter, las inscripciones en los camiones indican que una grúa puede transportar hasta dos vehículos y tres motocicletas, o bien siete motocicletas y un vehículo adicional enganchado. Sin embargo, el creador de contenido señaló que las especificaciones no están respaldadas por el Código Nacional de Tránsito, el cual no establece un límite específico sobre la cantidad de vehículos que pueden ser transportados en una grúa. En su lugar, la norma únicamente menciona que no se puede remolcar más de un vehículo a la vez, dejando un vacío normativo en cuanto al transporte de múltiples vehículos.

El señor Biter también destacó que, aunque no existe una regulación explícita sobre el número de vehículos que pueden ser transportados, las grúas están sujetas a un límite de carga máxima. Según las especificaciones de la Secretaría de Movilidad, este límite se alcanza con siete motocicletas o con una combinación de vehículos cuyo peso total no exceda la capacidad del camión. Lo anterior implica que cualquier grúa que supere este peso estaría infringiendo las normas de tránsito, lo que podría derivar en sanciones.

Vacíos en la normativa legal y diferencias entre remolcar y transportar generan confusión sobre las capacidades de las grúas - crédito Señor Biter/YouTube

En el video, Biter cuestionó la preparación de algunos agentes de tránsito, señalando que en ocasiones los conductores de grúas parecen tener un conocimiento más detallado de las normativas que las propias autoridades. Como ejemplo, mencionó que el agente citado en el video hizo referencia a una supuesta resolución 449 de 2009, la cual, tras una investigación, resultó no existir. Dicho tipo de errores, según el creador de contenido, pone en evidencia la necesidad de una mayor capacitación para las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes de tránsito.

Diferencia entre remolcar y transportar

Otro punto relevante abordado en el video es la diferencia entre remolcar y transportar vehículos. Mientras que el remolque implica que parte del peso del vehículo recae sobre el suelo, el transporte se refiere a que todo el peso del vehículo es soportado por la grúa. Esta distinción es crucial, ya que afecta directamente la capacidad de carga y las especificaciones técnicas de los camiones utilizados por las autoridades de tránsito.

El señor Biter también mencionó un concepto del Ministerio de Transporte, el cual establece que el espacio del planchón de una grúa solo permite el transporte de un vehículo, y que el enganche o remolque de más de un vehículo no está permitido. Aunque este concepto no está explícitamente reflejado en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), podría interpretarse como una guía adicional para las autoridades y los conductores.

Señor Biter reveló que muchas grúas exceden la carga permitida, lo que podría derivar en sanciones - crédito Señor Biter/YouTube

En su análisis, el creador de contenido sugirió que se implementen básculas en los puntos de control de tránsito para verificar que las grúas no excedan su capacidad de carga. Según su propuesta, cualquier grúa que supere el peso permitido debería ser inmovilizada y llevada a los patios, sin los vehículos que transporta. Esta medida, argumentó, garantizaría un cumplimiento más estricto de las normas y reduciría los riesgos asociados con el transporte de múltiples vehículos.

El video concluyó con un llamado a los conductores y a las autoridades de tránsito para que se informen adecuadamente sobre las normativas vigentes, con el fin de evitar abusos de autoridad y malentendidos. Asimismo, el señor Biter aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por su apoyo y los invitó a suscribirse a su canal de YouTube, donde planea continuar abordando temas relacionados con el tránsito y la movilidad.