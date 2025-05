Maía reveló cómo cambió su vida después de tener a su hija a los 40 años: “No me importaba la familia y no quería ser mamá”

La cantante barranquillera Maía reveló cómo su hija Magdalena transformó su vida personal y profesional - crédito @maiamusical/Instagram

En una entrevista con Infobae Colombia, la cantante y compositora barranquillera Maía compartió cómo la llegada de su hija Magdalena transformó su vida personal y profesional.

La artista reveló que la maternidad, que inicialmente no anhelaba, se convirtió en lo más importante de su existencia, influyendo en su música y en su perspectiva sobre el éxito.

Según explicó Maía, su nuevo álbum titulado Colores, compuesto por nueve canciones, refleja esta transformación. La barranquillera describió el proyecto como una representación de las múltiples facetas de su vida: “Colores son las canciones que va a encontrar la gente, de todos los sabores y colores (...) también son los colores que yo estoy mostrando como artista, como persona, como mujer y como mamá. Y así nace este nombre y este proyecto”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La cantante barranquillera dedicó su nuevo álbum ‘Colores’ a las transformaciones de su vida tras ser madre - crédito @maiamusical/Instagram

Aunque el disco no incluye una canción dedicada específicamente a Magdalena, la cantante aseguró que su hija fue la inspiración principal detrás de este trabajo: “Magdalena es lo que hizo posible que yo hiciera este disco. Si ella no existiera, nada de esta transformación que expongo en este disco existiría. Ella es la artífice (...) Magdalena es la que ha hecho posible que yo me sienta, me vea y me escuche así”.

Inicialmente, la cantante barranquillera consideró titular el álbum con el nombre de su hija: “De hecho, por un momento pensé llamarlo Magdalena. Pero mi marido me decía: ‘¿Estás segura de meterla a ella en todo esto?’ Yo creo que es mejor que pienses mejor las cosas y que ella siempre sea una cosa que esté intrínseca, y efectivamente es eso”.

Además, reveló que ya le escribió una canción a su pequeña de 3 años: “La canción que le escribí específicamente a Magdalena no entró en el disco y es porque creo que no está lista todavía. Tengo que trabajarla un poco más”.

Magdalena, hija de Maía, es la principal inspiración detrás de su nuevo álbum ‘Colores’ - crédito @maiamusical/Instagram

La maternidad cambió su vida

El concepto de “matrescencia”, término que describe los cambios físicos, emocionales y psicológicos que experimenta una mujer al convertirse en madre, fue la palabra que resaltó Maía. La cantante confesó que su vida dio un giro completo tras el nacimiento de Magdalena, a quien tuvo a los 40 años.

“Hay una cosa que se llama la matrescencia. Es el término que se usa para la transformación física, biológica, química, redundo, corporal, sentimental, emocional, kármica, que sucede cuando tienes un hijo. Mi cuerpo no es igual, mi vida no es igual, mi sentimiento no es igual. Ahora estoy hablando contigo, estoy pensando en ella. Y si estuviéramos hablando de matemáticas, también estoy pensando en ella”, expresó.

En el ámbito profesional, la barranquillera ha adaptado su carrera para priorizar su rol como madre. La artista organiza sus giras y compromisos de manera que pueda pasar el mayor tiempo posible con su hija: “Todo se ha hecho con un tiempo prudencial con el fin de que ella siempre tenga mamá, porque yo para todos soy reemplazable, pero para ella soy irremplazable”.

Maía y su esposo Alberto Bossio, mantienen un equilibrio entre familia y música - crédito @maiamusical/Instagram

La cantante explicó que limita sus ausencias a pocos días y ajusta sus horarios para garantizar que Magdalena siempre tenga a su madre presente: “Yo adapté mi vida a ella (a Magdalena). Todas las cosas que hacemos es porque rodeo a Magdalena. En el momento en que yo me siento culpable, yo dejo de hacer lo que sea (...) Hemos decidido tener unas fechas: el 4 de julio en Cali, el 5 de julio en Manizales y el 18 de julio en Medellín ¿Por qué así? Porque yo tengo que volver a mi casa (...) No es un sacrificio, son decisiones. Yo le digo no a cosas del mundo de Maía porque me van a hacer sentir infeliz. Yo quiero estar con mi hija”.

El álbum Colores incluye colaboraciones con artistas como el sanandresano Mr. Stiven y explora géneros como salsa, tropipop, balada y ritmos del Caribe. Entre las canciones destacan títulos como Dime, Cómo es posible, Esta bien no está bien y Muéstrame, esta última dedicada a su esposo, Alberto Bossio, que también es su mánager.

Maía describió esta balada como una pieza cargada de emotividad y calma, reflejo de su relación y de las experiencias compartidas con su pareja: “Todas (las canciones) son muy importantes, pero todas tienen una historia. Por ejemplo, Muéstrame es muy importante. La canción que yo le escribo a mi esposo y que creo que es la balada del disco, la power ballad que tiene toda una carga emotiva desde la calma”.

Maía describió su canción ‘Muéstrame’ como una balada cargada de emotividad dedicada a su esposo - crédito @maiamusical/Instagram

Momentos difíciles y crecimiento emocional

En diálogo con este medio, la cantante también reflexionó sobre su evolución personal y profesional. Recordó que en su juventud asociaba el éxito con la fama y el reconocimiento inmediato, pero con el tiempo descubrió que su verdadera realización estaba en su familia: “Cuando era joven, yo pensaba que el éxito estaba en ser el boom del momento (...) Me di cuenta de que mi éxito está en otro lado. Para mí es importante sentir que mi familia esté bien y no pienso sacrificar eso, pero eso lo sé ahora. Hace 20 años pensaba que yo me iba a dedicar a esto y no importaba la familia, no importaba, no quería ser mamá. Si me casaba o no me casaba, y si me casaba quería que fuera joven, y no pasó así”.

La cantante destacó que su matrimonio con Alberto Bossio y la llegada de Magdalena han sido fundamentales para alcanzar este equilibrio: “Me casé a los 35, tuve a mi hija a los 40, y ha sido el momento preciso. Esto suena cliché, (...) pero es que esa es más simple de lo que creemos y me ha dado la oportunidad de cada día... Yo no sé si la palabra es cantar mejor, pero cantar (...) con más luz”.

Además de hablar sobre los aspectos positivos de la maternidad, Maía abordó los desafíos emocionales que ha enfrentado. Admitió haber pasado por momentos de frustración y tristeza.

La barranquillera habló sobre los retos emocionales que enfrentó tras convertirse en madre a los 40 años, incluyendo momentos de tristeza - crédito @maiamusical/Instagram

“Yo adoro a Magdalena y adoro toda mi situación, desde lo más difícil hasta lo más inmarcesible, digámoslo así, que es el amor inmarcesible. Pero yo he tenido momentos de frustración, tristeza, una especie de depresión. Yo pido este pedacito de cielo y yo lo miraba y decía: ‘Yo sí seré capaz de cuidarla y después yo volveré a tener vida, yo seguiré siendo cantante’. Yo he estado confundida, atribulada. Y me he dado los espacios para vivir mis lágrimas, para entenderlas, y esto sonará masoquista, pero no lo es, para procesar y disfrutar mis momentos de mayor confusión y decepción con el fin de que me atraviesen, dejarlos ir para entregarme completa a la alegría, y así tienes que hacer”, reveló.