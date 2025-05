Juicio Álvaro Uribe: exasesor de la UTL negó haber recibido instrucciones del expresidente para realizar pagos a testigos

Fabián Rojas, exasesor del Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República, volvió a declarar en el juico por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal - crédito juicio Uribe

Este jueves 29 de mayo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, a cargo de la juez Sandra Liliana Heredia.

En esta ocasión, el proceso se llevó a cabo de manera virtual, debido a las marchas que se anunciaron para el miércoles 28 y jueves 29 de mayo en apoyo al Gobierno de Gustavo Petro.

Fabián Rojas, abogado y exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Álvaro Uribe en el Congreso, volvió a declarar en este proceso.

En su declaración juramentada, el abogado confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca recibió instrucciones del expresidente para realizar pagos a testigos.

¿En algún momento le llegó información, Dr. Fabián, de que el doctor Cadena o su oficina hayan realizado algún pago a alguna persona para que declarara? ¿Sí o no?, preguntó la defensa de Álvaro Uribe, que es liderada por Jaime Granados, pero que para hoy jueves estuvo presente el abogado Jaime Lombana.

Jaime Lombana, defensa del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

La respuesta del exasesor de la UTL de cuando Uribe era senador respondió de manera categórica con un “No”.

De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el líder natural del Centro Democrático habría mandando a integrantes de su UTL para llevar a cabo actividades ajenas al Congreso, específicamente, en la supuesta recolección de pruebas en procesos judiciales. Entre los mencionados también se encuentra María Claudia Daza y Hernán Cadavid.

Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a través de las personas mencionadas supuestamente se transmitían órdenes y se informaba al expresidente Álvaro Uribe sobre el avance que tenían en la recopilación de pruebas.

Declaración de Gisela Matamoros

En la jornada de esta mañana también declaró Gisela Matamoros, mujer venezolana que integró la UTL de María Fernanda Cabal en 2018.

Lombana le preguntó como conoció al líder natural del Centro Democrático. Además, le preguntó cómo conoció a un señor con el alias de el Cubano.

“Yo me acerqué a plenaria, lo busqué, y le dije: 'mira, me ha llegado esta información presunta, hay que verificarla’. Le comenté que me habían hablado de un señor cubano, que ni idea quién era", indicó la periodista venezolana.

Gisela Matamoros, periodista venezolana, declaró en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito @prensapaloq/X

Además, explicó que ‘el Cubano’ iba a ser trasladado de cárcel y que presentaría unas pruebas contra el exmandatario colombiano (2002-2010).

Ese mismo día en el Congreso, en ausencia de Uribe, Matamoros declaró haber tenido una reunión con el abogado Fabián Rojas, que trabajaba en la UTL de Uribe, y que en dicha ocasión discutió sobre un hombre cubano.

Durante el contrainterrogatorio por la fiscal Marlenne Orjuela, Gisela Matamoros señaló que recibió la información sobre el cubano por teléfono, a través de otro hombre.

Asimismo, la testigo indicó no recordar si, al momento de recibir esa información, se mencionaron a los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba.

Cómo fue la primera declaración de Fabián Rojas

En su declaración, Rojas aseguró que en 2018 el abogado Diego Cadena le entregó dos cartas de retractación, que, según Rojas, le parecieron “muy similares”, motivo por el cual le comentó lo sucedido al jurista, que también es investigado por la justicia.

“Yo le digo pasa esto y de los testimonios que se recogen hay dos muy similares. No entiendo que es lo que ocurre, ¿Por qué se recogen así?”, aseveró Rojas.

Fabián Rojas aclaró si el expresidente lo envió a entrevistarse con el director de La Picota - crédito audiencia Uribe

De acuerdo con su relato, al notar la coincidencia en los documentos, el expresidente Uribe le preguntó al abogado Diego Cadena lo siguiente: “¿Qué está pasando con los testimonios? ¿Por qué Fabián manifiesta que hay dos idénticos?”.

Según Fabián Rojas, el abogado le respondió a Álvaro Uribe que las declaraciones se podían tomar sin ningún inconveniente. El abogado manifestó que no estuvo de acuerdo con Cadena, motivo por el cual calificó de innecesaria la forma de recopilación.

Asimismo, mencionó que la periodista Gisela Matamoros afirmó que una fuente le había revelado que, supuestamente, Iván Cepeda tenía la intención de entrevistar a alias ‘Cubano’ con el fin de dañar la imagen de Uribe. “Detrás de eso estaba Cepeda”, señaló.

En su testimonio, Fabián Rojas Puerta habló sobre una reunión con Rodrigo Ricaurte, exdirector de La Picota, y la abogada Ángela López, en la que, según él, se gestionaron cartas de tres reclusos de Cómbita a favor del expresidente.