Defensa de Álvaro Uribe rechazó la petición de investigar a Sandra Liliana Heredia, jueza que lleva el caso del expresidente

La defensa del expresidente Álvaro Uribe rechazó la solicitud para que se investigue a la juez Sandra Liliana Heredia - crédito juicio Uribe

Este jueves 29 de mayo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, a cargo de la juez Sandra Liliana Heredia.

Una vez terminada la intervención de los dos testigos para este jueves, la defensa del expresidente Álvaro Uribe salió en apoyo de la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, debido a la reciente queja disciplinaria contra ella.

“Ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni el doctor Jaime Granados, ni yo tenemos nada que ver. Primero, no tenemos redes; segundo, cada vez soy menos leedor de medios de comunicación, pero he visto noticias de actuaciones en contra de la Judicatura”, indicó Lombana.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia; Sandra Liliana Heredia, juez 44 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/captura de pantalla

Lombana precisó que se encuentra en el juicio por respeto y que acatarán la decisión que tome al final del juicio.

“Quiero dejar constancia, Señoría, por lealtad, por transparencia sobre lo más sagrado que hay en el entorno de nuestras vidas, que nada tenemos que ver con eso y que la rechazamos de manera absoluta. Estamos acá con respeto y acatamos su decisión cualquiera que ya sea con confianza absoluta en la administración de justicia”, aseveró.

Qué pide la queja

Presentaron una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial contra Sandra Liliana Heredia Aranda, jueza titular del Juzgado 44 Penal de Bogotá, que está a cargo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para Pedro Santiago Rodríguez Betancourt, ciudadano que interpuso la querella, la funcionaria habría incurrido en irregularidades que comprometen la imparcialidad y el debido proceso en el caso.

A su vez, argumentó que la jueza habría abusado de sus facultades, excediendo sus funciones y afectando la neutralidad requerida en el proceso judicial. Además, señaló que la jueza habría actuado de manera irregular al rechazar una recusación presentada por la defensa de Uribe, la cual cuestionaba su imparcialidad.

Según los abogados del expresidente, la jueza habría mostrado comportamientos sistemáticos que desconocen las garantías procesales del acusado.

El Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia tiene una denuncia por fraude procesal- crédito captura de pantalla audiencia CSJ

El abogado Jaime Lombana precisó que las discusiones y cualquier otro cuestionamiento hace parte del juicio.

“Ha abusado de sus derechos como juez, afectando la imparcialidad y extralimitando sus funciones dentro del proceso que se adelanta contra el doctor Álvaro Uribe”, indicó Rodríguez Betancourt.

En su queja, Rodríguez Betancourt solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que investigue las actuaciones de la jueza Heredia Aranda en el marco del juicio contra Uribe. Además, pidió que, de encontrarse irregularidades, se apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes.

“Sin lugar a duda, se evidencian las irregularidades en que ha venido incurriendo la juez, por lo que, respetuosamente, solicito se investigue su actuación, se determina la incursión de sus actuaciones sesgadas en falta disciplina y, en virtud de lo anterior, de determinarse, se aplique las sanciones disciplinarias correspondientes”, indicó.

Qué dijeron los testigos

En esta ocasión, el proceso se llevó a cabo de manera virtual, debido a las marchas que se anunciaron para el miércoles 28 y jueves 29 de mayo en apoyo al gobierno de Gustavo Petro.

Fabián Rojas, abogado y exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Álvaro Uribe en el Congreso, volvió a declarar en este proceso.

En su declaración juramentada, el abogado confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca recibió instrucciones del expresidente para realizar pagos a testigos.

¿En algún momento le llegó información, Dr. Fabián, de que el doctor Cadena o su oficina hayan realizado algún pago a alguna persona para que declarara? ¿Sí o no?, preguntó la defensa de Álvaro Uribe, que es liderada por Jaime Granados, pero que para hoy jueves estuvo presente el abogado Jaime Lombana.

La respuesta del exasesor de la UTL de cuando Uribe era senador respondió de manera categórica con un “No”.

De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el líder natural del Centro Democrático habría mandando a integrantes de su UTL para llevar a cabo actividades ajenas al Congreso, específicamente, en la supuesta recolección de pruebas en procesos judiciales. Entre los mencionados también se encuentra María Claudia Daza y Hernán Cadavid.

Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a través de las personas mencionadas supuestamente se transmitían órdenes y se informaba al expresidente Álvaro Uribe sobre el avance que tenían en la recopilación de pruebas.

En la jornada de esta mañana también declaró Gisela Matamoros, mujer venezolana que integró la UTL de María Fernanda Cabal en 2018.

Gisela Matamoros, periodista venezolana, declaró en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito @prensapaloq/X

Lombana le preguntó como conoció al líder natural del Centro Democrático. Además, le preguntó cómo conoció a un señor con el alias de el Cubano.

“Yo me acerqué a plenaria, lo busqué, y le dije: 'mira, me ha llegado esta información presunta, hay que verificarla’. Le comenté que me habían hablado de un señor cubano, que ni idea quién era", indicó la periodista venezolana.