Cupido se tomó ‘Yo me llamo’: ‘Kany García’ y ‘Vicente Fernández’ se dejaron flechar por el amor

Un nuevo romance protagonizan en 'Yo me llamo' 2025 los imitadores de Kany García Vicente Fernández - crédito @caracoltv/Instagram

La décima temporada del reality de imitación Yo me llamo, de Caracol Televisión, no para de sorprender al público con las relaciones que se están formando durante la etapa final de la competencia.

En esta oportunidad, fue Amparo Grisales, la jurado más antigua del programa, la que con su ojo clínico descubrió que entre los dobles de Kany García y Vicente Fernández existe algo más que un buen compañerismo.

“Ahí veo algo, ya los pillé, nació un nuevo romance”, dijo “la Diva de los colombianos” en la gala del 28 de mayo.

Los imitadores de Vicente Fernández y Kany García protagonizan nueva historia de amor en 'Yo me llamo' 2025 - crédito @caracoltv/Instagram

Un episodio de apariencias y rumores ha marcado un giro particular en el programa Yo Me Llamo, donde el talento no fue lo único que destacó. La interacción entre los imitadores de Kany García y Vicente Fernández encendió las especulaciones tras un gesto inesperado durante el capítulo 95, dejando al público y al jurado con opiniones divididas.

El momento clave llegó al final del episodio, un punto reservado para premiar al mejor participante de la noche. En esta ocasión, fue la imitadora de Kany García quien se alzó con el reconocimiento, una decisión tomada por la inteligencia artificial del programa, conocida como Armonio. Pero lo que llamó más la atención no fue su victoria, sino lo que sucedió después. En un giro imprevisto, decidió invitar al imitador de Vicente Fernández a acompañarla al “muro de los famosos”, el lugar donde los ganadores reclaman su premio en efectivo. Este gesto generó murmullos entre los demás concursantes y atrapó la atención de los espectadores dentro y fuera del escenario.

Las reacciones no se hicieron esperar. Melina Ramírez, una de las conductoras del programa, no ocultó su sorpresa y, entre risas, preguntó directamente sobre la compañía elegida: “¿A qué se debe esta compañía?”. Mientras tanto, la jurado Amparo Grisales, famosa por sus intervenciones directas, insinuó que entre los dos concursantes podría existir algo más que una simple camaradería. Los participantes reaccionaron con sonrisas crípticas desde sus puestos, intensificando las especulaciones sobre una posible conexión romántica.

Los imitadores de Ángela Aguilar y Bob Marley también se enamoraron dentro de ‘Yo me llamo’ 2025

Desde hace semanas, los rumores sobre un posible romance entre dos participantes del programa que busca al doble perfecto han captado la atención tanto del público como de los jurados. Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza cuando Amparo Grisales y César Escola, miembros del jurado, insinuaron públicamente la existencia de una relación amorosa entre dos concursantes. Este comentario inicial desató una ola de curiosidad entre los televidentes y seguidores del programa.

Su actitud fue destacada - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El misterio se resolvió parcialmente durante una de las presentaciones de la imitadora de Ángela Aguilar, quien confirmó ser una de las protagonistas del romance. Ante la insistencia de los jurados, la joven admitió que “sí, hay amor”, aunque dejó claro que prefiere mantener los detalles en privado. “Es algo de mi vida privada que no me gustaría compartir. Es algo que quiero mantener todavía en privado, pero aprecio mucho que ustedes quieran saberlo”, expresó la concursante en el programa.

El hermetismo de la imitadora no ha frenado la especulación entre los seguidores del programa, quienes han recurrido a las redes sociales para intentar descubrir la identidad de su pareja. De acuerdo con los comentarios del público, el supuesto novio sería el imitador de Bob Marley, basándose en las “miradas cómplices” y las sonrisas que ambos intercambian durante las grabaciones. Además, los televidentes han señalado que la producción del programa suele enfocar al imitador de Bob Marley cada vez que se menciona el tema, lo que muchos consideran una pista deliberada.

El artista emocionó a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El romance entre los participantes ha añadido un nuevo elemento de interés a la competencia, que ya de por sí cuenta con una gran audiencia en Colombia. Mientras tanto, la relación entre los concursantes sigue siendo un tema de conversación tanto dentro como fuera del programa, alimentando la intriga y el entusiasmo de los seguidores.