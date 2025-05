Angélica Lozano reveló cuál sería el verdadero propósito del Gobierno al negarse a la reforma laboral: “Al petrismo no le conviene, necesitan que esto salga mal”

La congresista aseguró que el Gobierno estaría planeando hacer campaña con recursos públicos - crédito Prensa Angélica Lozano

Mientras en todo el territorio nacional se viven jornadas de manifestaciones por cuenta de la negativa del Senado para aprobar la consulta popular, en la Comisión Cuarta de la cámara alta ya hubo consenso para llevar a plenaria la reforma laboral que, en principio, fue propuesta por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la negativa del Ejecutivo a aceptar dicho proyecto y aferrarse a la idea de consultar en las urnas el futuro laboral de colombianos, llevó a la senadora Angélica Lozano, presidenta de la célula legislativa, a sacar sus propias conclusiones sobre las presuntas intenciones del Gobierno al convocar manifestaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según indicó la legisladora en una entrevista otorgada a El Colombiano, se estarían orquestando posibles intentos del Gobierno nacional y sectores afines al petrismo para obstaculizar el avance del proyecto en su último debate.

La senadora señaló que estos sectores podrían estar interesados en que la reforma no prospere, con el objetivo de utilizar el tema como herramienta de campaña política.

La senadora Angélica Lozano advirtió sobre intentos del Gobierno y sectores afines al petrismo para frenar la reforma laboral, en su etapa final, con fines políticos de cara a próximas campañas - crédito @nadiablel/X/Prensa Angélica Lozano

“No creo que sea desconfianza, es que ellos no quieren ley. Ellos necesitan que esto salga mal, necesitan que no haya ley para que haya hostigamiento y campaña con plata pública”, indicó la senadora.

Lozano señaló que el proyecto de reforma laboral tiene posibilidades de ser aprobado antes del 20 de junio, pero expresó su preocupación por la etapa de conciliación, el último paso antes de que la iniciativa se convierta en ley.

Según explicó, en esta fase se deben unificar los textos aprobados por la Cámara y el Senado, lo que podría ser aprovechado por el Gobierno para frenar el proceso.

“Acá tiene que escoger la comisión de conciliadores: A o B, no I, ni mezclar, ni juntemos esta frase buena de aquí con esta frase de allá. Si el Gobierno sí quiere hundir este proyecto lo intentaría en la conciliación y por supuesto que eso sería lamentable”, afirmó la congresista.

La senadora aseguró que se trata de una campaña de hostigamiento en su contra - crédito @AngelicaLozanoC/ X

En cuanto al ambiente en el Senado, Lozano se mostró optimista y aseguró que la reforma será discutida de manera seria y profunda. Según sus declaraciones, el Senado está comprometido con sacar adelante una reforma laboral que sea justa, incluyente y moderna.

Sin embargo, criticó al Gobierno por, según ella, priorizar intereses políticos sobre el avance legislativo. “El Gobierno está en campaña y quiere que esto se frustre. No quieren reforma laboral, quieren hacer campaña”, afirmó.

A pesar de su optimismo, Lozano denunció lo que considera una estrategia de “hostigamiento y difusión de mentiras” por parte de sectores del Gobierno. Según la congresista, estos sectores han acusado al proyecto de ser “neoliberal y patronal”, lo que ella calificó como afirmaciones falsas.

“Pensemos y esperemos lo mejor, pero lamentablemente sí debo reconocer que tienen una estrategia de hostigamiento y de difusión de mentiras. Ellos dicen que la reforma está desnaturalizada, que es neoliberal y patronal. ¡Carreta! Ellos juegan mucho a la mentira, en eso son muy trumpistas”, comentó la legisladora al diario nacional.

La senadora también destacó los avances logrados en el tercer debate, donde se introdujeron mejoras al proyecto original presentado por el Gobierno. Según Lozano, uno de los puntos más importantes fue la inclusión de medidas para reducir la informalidad laboral, un problema que afecta a una gran parte de la población.

“Desde que el Gobierno radicó el proyecto, los informales estuvieron olvidados. El Senado le metió la ficha a buscar pasar de la informalidad a la formalidad”, explicó.

En cuanto a los tiempos legislativos, Lozano detalló que el proyecto debe ser aprobado antes del 20 de junio, ya que no puede ser discutido en sesiones extraordinarias.

Según sus cálculos, el debate en plenaria podría comenzar el 5 de junio y extenderse hasta el 12 de junio, dependiendo de la duración de las discusiones y la resolución de impedimentos. La senadora confía en que el Senado logrará aprobar una buena reforma dentro del plazo establecido.

Finalmente, Lozano reiteró su confianza en que el Senado logrará aprobar una reforma laboral robusta y de fondo, aunque reconoció que el proceso será intenso y estará marcado por debates y votaciones ajustadas. “Unas cosas quedarán, otras no, pero va a salir una buena ley”, concluyó.