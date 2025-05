Ornella Sierra reveló que una joyería en Bogotá la estafó: “No quiero que les pase”

Ornella Sierra compartió en redes sociales cómo perdió dinero al caer en una estafa mientras intentaba adquirir oro por internet - crédito @ornellasierra/Instagram

La creadora de contenido Ornella Sierra, conocida como “la Barbie Costeña”, reveló recientemente a través de sus redes sociales que fue víctima de una estafa millonaria al intentar adquirir joyas de oro por internet.

Según explicó en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, los delincuentes aprovecharon su falta de experiencia en el mercado de la joyería, lo que resultó en la pérdida de una suma significativa de dinero.

La barranquillera compartió su experiencia con el objetivo de advertir a sus seguidores sobre los riesgos de realizar compras de alto valor sin verificar la autenticidad de los vendedores: “Bebés, ¿cómo les parece que me puse a comprar oro por internet por primera vez y no me lo van a creer? Me estafaron”.

La creadora de contenido reveló que perdió una suma significativa tras confiar en vendedores no verificados - crédito @ornellasierra/Instagram

Sierra decidió realizar esta inversión con la intención de adquirir piezas de oro no solo para ella, sino como regalos para su madre y otros familiares. Sin embargo, tras realizar la transacción, los productos nunca llegaron: “Yo compré regalo para mi mamá, para mi papá, para mi hermanito, unas cositas de oro para mí. Consigné y esa vaina nunca me llegó”.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la influencer expresó su frustración y reconoció que no siguió las recomendaciones de sus amigos, que le habían advertido sobre los riesgos de este tipo de compras en línea: “Eso me pasa por no escuchar las recomendaciones de mis amigos”.

La situación generó una reacción entre sus seguidores, que manifestaron su apoyo y tomaron su experiencia como una advertencia. Aunque Ornella no especificó el monto exacto perdido ni la plataforma utilizada para la compra, dejó claro que los estafadores actuaron con astucia, aprovechándose de su desconocimiento en el tema: “Me estafaron. No soy de contarles estas cosas por acá, pero no quiero que les pase a ustedes”.

La creadora compartió su experiencia para advertir sobre los riesgos asociados con transacciones digitales no verificadas - crédito @ornellasierra/Instagram

En medio de este mal momento, la influencer agradeció la ayuda de una joyería reconocida ubicada en el centro comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá, que le permitió recuperar parte de su inversión: “Ahorita estoy yendo a mi joyería de confianza en el centro comercial Santa Fe”.

Ornella Sierra es una figura destacada en redes sociales y en el ámbito del entretenimiento colombiano. Su apodo, “La Barbie Costeña”, hace referencia a su estética característica, con cabello rubio y ojos claros.

Antes de dedicarse al mundo digital, se graduó en Psicología en la Universidad del Norte. Su salto a la fama se dio tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, un reality transmitido por el Canal RCN.

Durante su paso por el ‘reality’, se destacó por su carisma y cercanía con la audiencia, especialmente en su segmento digital “Pinky Show” - crédito cortesía Canal RCN

Durante su paso por el programa, se destacó por su carisma y cercanía con la audiencia, especialmente a través de su segmento digital “Pinky Show”. Aunque fue eliminada en mayo de 2024, su participación le permitió consolidar una gran comunidad de seguidores.

Tras su salida del reality, Sierra diversificó su contenido en redes sociales, enfocándose en temas relacionados con la psicología y la cultura costeña, alejándose de los temas de moda y maquillaje que inicialmente caracterizaban su perfil.

En 2025, fue seleccionada como presentadora digital para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aunque su participación en esta etapa fue breve y su presencia en las plataformas del canal terminó antes de lo previsto.

En 2025, fue presentadora digital de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, aunque su participación fue breve y concluyó antes de lo previsto - crédito @ornellasierra/Instagram

“Cada cosa tiene su ciclo. Yo estoy siendo host digital desde septiembre (de 2024) y, pues, ya yo grabé casi todos mis contenidos (...) Para mí eso fue un aprendizaje, una montaña rusa de emociones que siempre iba en subida, porque cada día tiene una oportunidad de ver cómo es el mundo de la televisión, de conocer gente, de aprender, y ahorita estoy superemocionada con todo lo que se viene (…) Me van a seguir viendo porque sigo siendo talento RCN, RCN es mi casa”, explicó la barranquillera en una entrevista con el periodista Carlos Claro.

En sus redes sociales, Ornella Sierra continúa compartiendo aspectos de su vida personal y profesional, manteniendo una conexión cercana con sus seguidores.