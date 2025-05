Eva Rey encaró a Roy Barreras por ser “lagarto” y el político no se guardó nada: “Los colombianos somos trepadores”

El político colombiano aborda las críticas sobre su carrera y las etiquetas de "lagarto" - crédito Colprensa

En una nueva entrega del programa Desnúdate con Eva, el político Roy Barreras ofreció una reflexión íntima y sin filtros sobre su carrera, sus orígenes humildes y cómo enfrenta las críticas a lo largo de su vida pública. En un fragmento revelado por la periodista Eva Rey, Barreras no rehuyó los cuestionamientos sobre su cercanía con distintos gobiernos y respondió, con algo de ironía y mucho orgullo, a quienes lo llaman “lagarto”.

Eva abrió la conversación señalando que Barreras ha trabajado con todos, Uribe, Santos y otros líderes, sugiriendo que su versatilidad es vista por algunos como oportunismo. “¿Te molesta Roy que muchas veces, cuando se bate un insulto, se dice: ‘Roy es lagarto’? ¿Te molesta esa generalización?”, le preguntó Rey de forma directa. Su respuesta fue contundente: “No, no, no”.

Barreras aprovechó la pregunta para profundizar en lo que, según él, significa ese término en el contexto bogotano. “En lo que llaman aquí en Bogotá la gente de tierra caliente tienen un dicho, sobre todo los bogotanos. ¿Sabes qué es un lagarto en el lenguaje bogotano? El que se mete a los cocteles, el que va a las fiestas que no lo invitan, al que está echándole cepillo a la gente para que lo reconozcan”. Y ahí marca distancia: “Yo jamás voy a fiestas, a cocteles. No bebo, no soy ni quiero ser miembro de ningún club”.

Con ese argumento, el excongresista y exembajador en Reino Unido se desmarcó del estereotipo de político arribista y construyó el relato de un hombre hecho a pulso. En el abrebocas publicado por Rey, Barreras echó mano de la memoria para recordar sus orígenes. “Yo fui taxista, desayunaba aquí en Usaquén y en un sitio que se llama Matatigres, las mejores comidas que me he comido, que era papas, arroz, carne sudada a las cuatro de la mañana”. No es la primera vez que el político recurre a su biografía para explicar su postura frente al poder y la clase dirigente tradicional. En este caso, sin embargo, lo hace con un tono más cálido, casi nostálgico.

La afirmación más provocadora, sin duda, viene al final de ese breve adelanto: “Yo soy de lavar y planchar, nací en Las Cruces. A mí no me parece mal que digan ‘este es una revista, un trepador’. Claro, los colombianos somos trepadores”. Una frase que parece sintetizar su visión del ascenso social en un país como Colombia, donde la movilidad no siempre está bien vista si se hace fuera de los círculos tradicionales de poder.

El tono de la entrevista parece prometer una conversación distinta a las que Roy Barreras ha tenido en otros escenarios. Lejos del protocolo diplomático que hoy lo acompaña en Londres, o de los discursos legislativos que marcaron su paso por el Senado, se muestra más libre, más personal. Y también más desafiante frente a las etiquetas que ha cargado durante años.

La entrevista completa aún no se ha publicado, pero el fragmento ya genera expectativa y debate en redes sociales. Para algunos, sus palabras son una defensa legítima de quien ha trabajado desde abajo; para otros, un intento hábil de justificar su cercanía con múltiples gobiernos y partidos. En cualquier caso, Roy vuelve al centro de la conversación, y lo hace, como siempre, con un estilo que no deja indiferente a nadie.

El episodio completo de Desnúdate con Eva promete traer más confesiones sobre los capítulos menos conocidos de una de las figuras más controvertidas de la política colombiana.