Marcela Reyes reaccionó a las críticas por presumir el excéntrico regalo de su pareja: “No importa si es autorregalo o quién sea el novio”

La DJ presumió con sus seguidores el regalo que le habría dado su nueva pareja como bienvenida - crédito @rechismes/IG

Marcela Reyes presumió en sus Instastories la bienvenida que le preparó su nueva pareja; sin embargo, algunos de sus seguidores insinuaron que se trataba de un autorregalo o que, posiblemente, su aparente cercanía con un reconocido narco le había pagado para que estuvieran juntos por conveniencia.

Debido a la cantidad de comentarios que recibió la quindiana en la publicación replicada por una cuenta de entretenimiento, Reyes respondió a las críticas de manera contundente afirmando que “no importa si se trata de un autorregalo o quien sea el novio”, ya que para eso trabaja fuertemente todos los días.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Marcela Reyes compartió el detalle que le dio su novio en su casa - crédito @emfuror_/IG

Entre risas, la DJ de guaracha aseguró que la situación la sintió como si viviera en un cuento de hadas, mientras seguía mostrando la decoración que tenía en el cuarto llena de globos de corazón y rosas.

Mientras continuaba mostrando la sorpresa, Marcela agregó que “ustedes saben que yo soy fan del amor, cuantas veces toque”, haciendo énfasis en que también de la familia y de la estabilidad.

Marcela Reyes recibió un emotivo mensaje de su pareja al regresar a su casa - crédito @emfuror_/IG

“Por eso trabajo fuertemente mis reinas, hay que trabajar fuertemente para varias cosas. La primera, vi por ahí que decían autorregalo después que decían el novio es no sé quién, que el novio es este, que mejor dicho. No importa si es autorregalo, no importa quién sea el novio. ¿O sea, saben qué es lo importante? Que digamos que si este es autorregalo. Esta mujer trabaja todos los días muy fuerte. Entonces tengo con qué comprarlo”, puntualizó la DJ en su discurso.