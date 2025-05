Karina García reveló qué es lo más le gusta en un hombre: “Soy un poquito exigente”

Las recientes afirmaciones de la modelo sobre sus preferencias personales y estándares de pareja provocaron opiniones divididas entre sus seguidores - crédito cortesía del Canal RCN

Karina García, modelo e influencer paisa, generó un intenso debate en redes sociales debido a sus declaraciones sobre sus preferencias personales y su participación en el reality La casa de los famosos Colombia.

En una entrevista con el programa Los impresentables, de la emisora Los 40, la modelo compartió detalles sobre lo que busca en una pareja, dejando claro que tiene expectativas altas.

“Soy un poquito exigente. Tengo mis estándares bien altos. Me gusta un hombre que tenga demasiada actitud, que me haga reír, que tenga mucha personalidad, visión y pensamientos superabundantes. Me gusta un hombre trabajador”, afirmó la exparticipante.

Además, Karina García explicó que, aunque el aspecto material no es lo más importante, valora a un hombre con metas claras y determinación. “Si no es millonario, al menos que tenga propósito. Supongamos que se queda en la quiebra, que me diga: ‘Mi amor, perdimos absolutamente todo’, pero que sepa que lo va a recuperar cuanto antes. Que me inspire, que me sume, que admire y que pueda aprender de él”, añadió durante la entrevista.

Uno de los momentos más comentados de la conversación ocurrió cuando se le preguntó si aceptaría que la recogieran en taxi. Su respuesta fue contundente: “Prefiero que me recojan en camioneta. Yo no soy solapada, pero dicen que la lengua es el azote (...) Estoy en el punto en que voy a permitir que me recojan en la Nmax (una moto), pero solo para dar una vuelta en Palmas. No voy a llegar a un restaurante en una Nmax”.

La modelo paisa destacó que, para ciertos planes, espera que la recojan en camioneta, incluso si esta es prestada o alquilada. “Yo llego en camioneta, como una reina. A las reinas se recogen en camioneta (...) Prestada, alquilada, lo que sea, pero en camioneta. Obvio, ¿cómo así? Uno cómo va a llegar con su outfit, sus tacones, su maquillaje, ¿en una Nmax todo mojado como un pollo? El casco aplasta el pelo… !No¡”, declaró.

Estas afirmaciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios critican su postura mientras otros la defienden por ser honesta sobre sus preferencias: “🤔o sea que ella no lo va apoyar si se queda en la quiebra le toca solo”; “nunca dice que trabajemos juntos que hagamos equipo para ser millonarios🤣”; “Ahora toca darle la razón al temach, todo por esta mujer 🥺”; “Su propósito es atender a todas menos a ella”; “yo diciendo que no soy interesada 🤣”; “solo se que la belleza no lo es todo Karina, hay que tener amor propio todo no es dinero”.

En la misma entrevista, Karina García desmintió los rumores sobre procedimientos estéticos en sus glúteos, asegurando que son completamente naturales y el resultado de años de esfuerzo y ejercicio.

La modelo también reveló que sí se ha sometido a tres intervenciones quirúrgicas: una rinoplastia, una liposucción y un aumento de senos. “Me hice nariz, los senos y una lipo, la cola si es natural aunque no lo crean. Me ha costado muchos sacrificios, esfuerzo y ejercicio, por muchos años la he entrenado”, explicó la influencer.

Karina García también aprovechó su paso por los medios para aclarar algunos malentendidos sobre su vida personal. En una entrevista con La Mega, aseguró que el público la ha juzgado de manera errónea. “Soy tierna. O sea a mi me falta mucho por vivir. Por ejemplo, yo en la sexualidad solamente he tenido tres parejas, en toda mi vida. Pero obviamente la gente juzgar mal y la gente te señala sin saber”, expresó.

La modelo, que ha sido una figura polémica desde su ingreso en el reality, continúa siendo tema de conversación tanto por sus declaraciones como por su pasada participación en el programa. Su estilo de vida y sus opiniones han puesto en evidencia las divisiones entre quienes la apoyan y quienes la critican, consolidándola como una de las personalidades más comentadas del momento en el ámbito del entretenimiento colombiano.