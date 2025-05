Española que estuvo de visita en el país reveló las razones por las que siente tusa por Colombia

También en redes compartió lo que más disfrutaba del país cafetero - crédito @paulasgh / TikTok

Luego de pasar una temporada en Colombia y regresar a su natal España, la europea Paula Díaz empezó a experimentar síntomas de lo que, según usuarios de la plataforma Tiktok, es “tusa” por Colombia.

“Volví de Colombia, estoy trabajando en España y, aunque estoy en mi país, en mi casa, estoy triste. Es un sentimiento agridulce, porque no tengo razones para estar triste, no ha pasado nada malo, en Colombia estuve súper bien, me sentí tan acogida y feliz y, ahora, tengo a mi familia aquí, a mi gente”, explicó en un video que no tardó en viralizarse en el país cafetero.

Y es que, a pesar de haber viajado a otros países, Díaz explicó que nunca se había sentido de la misma manera al terminar su estadía en el extranjero:

Incluso antes de entablar una relación, sintió que el país era su segundo hogar - crédito @paulasgh / TikTok

“Esto de irme de un país y sentirme tan triste por irme de ese país, no me había pasado nunca, excepto con Colombia y creo que otras personas podrían entenderme”.

Si bien su pareja sentimental es colombiana, la extranjera explicó que incluso antes de conocerlo sintió que en Colombia había encontrado un segundo hogar: “Soy española y no tengo nada en Colombia, más que mi novio y algunos amigos, pero no tengo raíces ni sangre colombiana y me siento como si estuviera en mi casa cuando estoy allí”.

En sus palabras, “(los colombianos) te hacen sentir tan acogido, tan bien. Y gente que sufrido de depresión, ansiedad y la haya pasado mal, mentalmente, en su país... en un país como España, me va a entender. El hecho de ir a Colombia y relacionarse con la gente de allí... es un país tan alegre que te cambia la manera de pensar, te sientes bien de solo estar allí”.

Llegar a Colombia y mezclarse con la gente local bastaría para sentirse en casa o, al menos, es la impresión de Díaz que se siente otra colombiana más, a pesar de regresar a su país: “No sé cómo explicarlo, pero es que me bajo del avión en Colombia y soy tan feliz. No lo puedo explicar porque no me había pasado nunca, y yo he viajado mucho”.

Díaz compartió un listado con las cosas que más disfruta de Colombia:

“No me gusta, me encanta que en todos los abres y restaurantes de Colombia hay jugos de fruta naturales y limonada de coco. Si pudiera tomar eso, todos los días de mi vida, os juro que lo haría”.

En su lista agregó los videos de perros andando en moto - crédito @paulasgh / TikTok

Y agregó: “La variedad de frutas que hay y que no se encuentran en España, la maracuyá, la variedad de aguacates y los limones; lo que me lleva a la tercera cosa y es que acompañan todo con limón y cilantro. El sabor a comida colombiana que siempre llevaba, limón, cilantro, me encanta”.

Pero no solo la cocina colombiana logró fascinarla, tambipen lo hicieron “las calles, sobre todo de Medellín, que es donde más he estado, están llenas de árboles, de plantas. Vas andando por la calle y es todo verde, todo, todo verde. Me parece preciosoque estén mezclados los edificios y casas con los árboles. En España sí hay ciudades más verdes que otras, pero no hay esa cantidad de árboles, de plantas, porque no, no es así la vegetación”.

Al igual que los precios en salones de belleza y peluquería “Otra cosa son las pestañas y las uñas tan baratas, tan bien hechas y tan rápido”. Y, como dato final, los “perros montando en moto”.