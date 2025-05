Embajador de Colombia en Ghana habló sobre los supuestos falsos testigos denunciados por su expareja: “Los derechos de los niños son superiores a los otros”

Daniel Garcés se defendió sobre el caso que lo involucra a é l- crédito @DanielGarcesC1/X

La bogada Beatriz Josefina Niño, denunció publicamente a su excompañero sentimental Daniel Garcés Carabalí, embajador de Colombia en Ghana, por señalarla de recurrir a falsos testigos para acusarla de maltrato infantil y justificar la retención de sus hijos en el extranjero.

La acusación surge en medio de la postulación de Garcés Carabalí para un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, situación que generó polémica debido a los señalamientos previos de violencia intrafamiliar en su contra.

En declaraciones ofrecidas al programa Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio, Garcés Carabalí rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que estas forman parte de una represalia por haber denunciado presuntos casos de maltrato hacia sus hijos por parte de su madre.

En primera instancia, Daniel aseguró que la denuncia “pretende hacerle daño a mí, a mi imagen, a mi historia de vida y el Gobierno nacional”.

Daniel Garcés Carabalí calificó el caso como una retaliación en su contra por parte de Beatriz Josefina Niño- crédito @DanielGarcesC1 / X

De igual manera, Garcés afirma que la acusación en su contra se presentó luego de que él denunciara maltrato hacia sus hijos por parte de su madre. “He sido yo quien ha iniciado las acciones legales para proteger la integridad y los derechos de mis hijos”, reveló al medio mencionado.

Allí explicó que “toda vez que intenté por todos los medios de dialogar con la madre de mis hijos sobre la información que ellos me entregaron cuando efectivamente estábamos en el proceso de retorno a Colombia, de que venían siendo maltrataos por parte de su madre y del hermano de su madre, de inducción a la pornografía y otro tipo de violencias”.

Esto llevó a que ante la imposibilidad de dialogar personalmente con ella, quien sus propios hijos le informaron que no querían regresar a vivir con ella, que querían quedarse con el padre por un tiempo. Ella se ofuscó mucho, luego intenté dialogar con ella, no fue posible y el 21 de enero me tocó interponer la medida de protección a mis hijos ante la evidencia probatoria contundente“.

Garces expresa que, a pesar de las tensiones, lo más importante es el bienestar de sus hijos, quienes, según él, han manifestado su deseo de quedarse con él - crédito @DanielGarcesC1 / X

“La denuncia interpuesta por la madre de mis hijos y sus abogados es una retaliación a la que yo presenté por los graves casos de violencia intrafamiliar hacia los niños. Ante la contundencia de las pruebas, el comisario otorgó la custodia provisional”, agregó Garcés a Blu Radio.

La audiencia de verificación de derechos fue un momento decisivo en este proceso. Garcés sostuvo que, a pesar de las tensiones, lo primordial es el bienestar de sus hijos, quienes, según su versión, han expresado su deseo de vivir con él.

“Mientras yo estaba en Bogotá intentando dialogar con Beatriz, tanto ella como el hermano de Beatriz, como la nueva pareja de Beatriz, estaban presionando a los niños para que no dijeran la verdad de lo que habían sido sometidos porque su madre podía ir a la cárcel y ante toda esta presión, los niños no hablaron de la violencia que estaban sufriendo”, dijo en la entrevista.

Por su parte, la madre de los niños ha señalado que sus hijos no están siendo entregados según lo acordado inicialmente. “Los derechos de los niños son superiores a los de los demás”, declaró Garcés, reiterando que siempre tomará decisiones en función de lo que sea mejor para ellos.

Los menores dieron detalles sobre la acusación contra el embajador saliente de Colombia en Ghana - crédito Cortesía Infobae

El embajador también insinuó que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político. Aseguró que existe una campaña de desprestigio orquestada por opositores al gobierno nacional, cuyo objetivo sería dañar su imagen y su trayectoria.

Las acusaciones han generado un amplio interés público y han motivado investigaciones tanto desde la defensa de Garcés como por parte de la Procuraduría.

“Estamos en ese proceso. Confío en que las pruebas que estoy presentando conduzcan al archivo de las denuncias en mi contra”, concluyó Garcés.