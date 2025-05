Amparo Grisales desató fuerte polémica por sus afirmaciones sobre el vegetarianismo: “No como carne, pero uso bolsos y zapatos de cuero de los animales que se comen los demás”

Amparo Grisales fue criticada por asegurar que no come carne animal, pero sí usa artículos hechos con piel como bolsos y botas - crédito captura de pantalla Yo me llamo edición Colombia/YouTube

La actriz y presentadora Amparo Grisales despertó una nueva polémica después de revelar que desde hace más de 40 años no consume ningún tipo de carne animal.

En una entrevista para un programa de Teleantioquia la jurado de Yo me llamo confesó que no consume proteína animal por el amor que siente a estos seres.

Sin embargo, hizo una aclaración que desató las críticas en redes sociales, donde fue considerada “incoherente”.

“Me da mucho pesar cuando los llevan a matar, y lo mismo cuando veo camiones llenos de marranitos que van para el matadero, es que no puedo… Por eso llevo más de 40 años que no como ni pescado", detalló Amparo.

La actriz confesó que aunque no consume carne de animales en sus comidas, sí usa y presume artículos como botas y carteras hechas con piel de animal, lo que desató el debate en redes sociales.

“Yo bendigo todo lo que crece, las plantas, los animales, las aves, los peces, por eso soy vegetariana, no soy vegana porque uso bolsos de cuero y zapatos de cuero… de la carne que se comen los demás", añadió Amparo.

“Amparo Grisales siempre tan contradictoria, si ama tanto los animales y no come carne, qué le cuesta dejar de usar cuero, que sea coherente…“, ”le da pesan comérselos, pero no lucirlos, no entiendo”, fueron algunas de las reacciones.

Amparo reveló que ser vegetariana le ha ayudado a mantener un buen estado de salud

En la entrevista con Teleantioquia la jurado de Yo me llamo confesó que muchas veces es cuestionada por los quebrantos de salud que puede presentar una persona que lleva su dieta, por lo que reveló que existen varios alimentos reemplazan la proteína animal.

“Hay muchas comidas, es que sin 40 años y mira, creo que estoy bien gracias a Dios, de salud estoy muy bien, hago mucho ejercicio y después de cierta edad hay que tomar creatina y eso te ayuda a formar el músculo”, dijo la presentadora asegurando que también ha tenido que investigar mucho para no descompensarse.

La presentadora y actriz aseguró que desde que comenzó con la vida vegetariana no ha vuelto a probar nada de carne desde entonces y aseguró que muchos que adoptan esta dieta caen en comer “de vez en cuando un pedazo de carne, lo que ella considera que es equivocado.

“Es que ya todo cambia, tu ADN cambia, todo cambia, entonces tu le metes algo que ya no comes y eso se te convierte en un veneno en tu cuerpo porque ya no lo reconoce”, explicó Amparo.

Amparó habló de la conexión que tiene con madre que falleció hace unos años

La actriz, que varias veces tanto en redes sociales como en el programa de Yo me llamo se ha referido a la muerte de su mamá y como siente que ella está presente en todo momento, reveló en la entrevista para Teleantioquia que la ausencia de su madre es algo que le afecta aún después de varios años.

“Mi mamá se fue al año de que murió mi hermano, por eso yo le dije a Dios que por favor mirara a otro lado para que me soltara, pero ellos también te dan la fortaleza y yo hablo todos los días con mi mamá, sé que me lleva de la mano y yo la llevo muy tatuada en mi corazón y en mi mente”, reveló Amparo.

La actriz reveló que la conexión con su madre se dio desde su nacimiento, pues asegura que nació “casi muerta”, por lo que su mamá desde el inicio le demostró un cariño que la marcó de por vida, según lo detalla la presentadora.

“Yo nunca tuve un enfrentamiento con mi mamá o algo con ella, por eso tengo mi corazón tranquilo, yo siempre le enviaba flores porque le fascinaba y ella decía: ‘Cuando yo me vaya, siempre estaré en una flor’, siempre fue un amor muy lindo”, añadió Grisales.

Amparo describió esa conexión con su madre, al punto en que siente la presencia en todo momento a su lado, incluso confesó que muchas veces intenta llamarla por teléfono porque olvida que falleció hace años.