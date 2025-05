Colombia, una potencia colmenera en el mundo: se pierden más del 40% anualmente y el país tiene más de 1.000 especies de abejas

Las abejas son importantes para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales - crédito EFE

La reducción de las poblaciones de abejas, que impacta tanto la seguridad alimentaria como la biodiversidad global, ha alcanzado niveles alarmantes según investigaciones recientes.

En la conmemoración del Día Internacional de las Abejas, que se celebró el 20 de mayo de 2025, el profesor Andre Riveros, experto en polinizadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, explicó que hasta un 40% de las colmenas se pierden anualmente en distintas regiones de Colombia y el mundo, según Agronegocios.

Este fenómeno, vinculado a factores como el uso de plaguicidas y enfermedades, amenaza los ecosistemas y la estabilidad en la producción agrícola.

Existen más de 20.000 especies de abejas a nivel mundial, de las cuales más de 1.000 están presentes en Colombia. Entre los principales polinizadores agrícolas, destacan la abeja de la miel y las abejorras, cuya labor es fundamental para la agricultura global. Según Riveros, “la exposición a plaguicidas, especialmente a neuropesticidas como el fipronil y el imidacloprid, afecta gravemente el comportamiento y la supervivencia de las abejas, provocando una preocupante disminución en sus poblaciones”.

Los alimentos en riesgo

El impacto de esta crisis podría reflejarse directamente en la seguridad alimentaria mundial, un problema creciente de acuerdo a datos de las Naciones Unidas. Según esta organización, para el año 2030, más de 600 millones de personas enfrentarán problemas de hambre. Riveros resaltó que los cultivos polinizados por abejas –entre los que se encuentran productos básicos y frutales como café, tomate, mango y kiwi– se ven amenazados, mientras que “en Colombia se requieren mayores esfuerzos regulatorios y una comprensión más profunda de los efectos de los plaguicidas en los polinizadores”.

Frente a esta problemática, el profesor destacó una innovación científica clave. Hace un año, la Universidad del Rosario obtuvo patentes internacionales para un nutracéutico diseñado para mitigar los efectos de los insecticidas neurotóxicos en las abejas. Esta fórmula, creada en colaboración con la Universidad de Arizona y la Pontificia Universidad Javeriana, usa flavonoides derivados de plantas y ha demostrado mejorar capacidades esenciales en las abejas, tales como la memoria, el aprendizaje y el sistema inmunológico.

“Una abeja que no recuerda dónde está la colmena, que no identifica las flores o que no puede defenderse de patógenos, está condenada a desaparecer. Nuestra fórmula reduce estos efectos, protege su cerebro y les permite sobrevivir”, explicó Riveros al medio mencionado.

Nanotecnología y ingeniería biomédica

El desarrollo de esta tecnología transdisciplinar va más allá de la biología tradicional. La Universidad del Rosario, en alianza con el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (Crea), trabaja actualmente en la ampliación científica de esta investigación, por lo que potencia su impacto mediante la ingeniería biomédica y las aplicaciones nanotecnológicas.

Según Diana Consuelo Rodríguez, codirectora de la maestría en Ingeniería Biomédica del Rosario, este enfoque busca “facilitar la dosificación y eficacia [del nutracéutico] en condiciones reales de campo”. Además, reconoció para el medio citado que estas estrategias no solo garantizan la salud de los polinizadores, también refuerzan el vínculo entre la salud de los humanos y los ecosistemas.

Riveros concluyó destacando la relevancia de este logro científico no solo como un avance legal, sino como “una apuesta científica por el futuro de los ecosistemas, la agricultura y la humanidad”. En el contexto actual, donde la interconexión entre biodiversidad, ciencia y tecnología resulta crucial, la protección de las abejas no se limita a la sostenibilidad ambiental, pues también se posiciona como un eje fundamental para garantizar la continuidad de los recursos globales.

Cuál es la importancia de la especie

Las abejas son importantes para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, participan de la polinización y garantizan la sobrevivencia de cientos de plantas con flores.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, se calcula que alrededor de 25.000 especies de plantas dependen de una abeja que transporte el polen para su fecundación; por lo que la agricultura y la producción de alimentos soporta su cadena en la acción de este insecto.