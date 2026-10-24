Colombia

Carlos Suárez se refirió a su supuesta injerencia en la salida de Rodrigo Lara del Gobierno, dijo que es su amigo y desestimó versiones: “No respondo a chismes”

El estratega y presidente de la junta directiva de Ecopetrol afirmó que la amistad con el ministro del Interior saliente se ha caracterizado por el acompañamiento en momentos difíciles

Carlos Suárez celebró en su momento la designación de Rodrigo Lara
Carlos Suárez, que fue asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, ha sido señalado de estar detrás de la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior - crédito Carlos Suárez/Facebook - Rodrigo Lara/Facebook
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Rodrigo Lara fue ministro del Interior solo por 76 días. Ahora, el exprocurador General de la Nación y actual embajador de Colombia ante la OEA Alejandro Ordóñez será su reemplazo, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. Mientras se oficializa su nombramiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, hará las veces de jefe de la cartera del Interior.

El estratega Carlos Suárez, que estuvo detrás de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, se refirió a la salida de Lara del Gobierno nacional y a la llegada de Ordóñez a la cartera.

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En diálogo con El Tiempo, aseguró que Lara es su amigo y que se han acompañado en momentos difíciles de sus vidas. De igual manera, destacó sus capacidades intelectuales y deseó éxito en los proyectos que tenga ahora que ya no es parte de la administración de De la Espriella.

Rodrigo Lara y Abelardo de la Espriella - crédito Instagram de Rodrigo Lara
Rodrigo Lara y Abelardo de la Espriella - crédito Instagram de Rodrigo Lara

“El doctor Rodrigo Lara ha sido mi amigo desde hace muchísimos años y hemos estado en dos o en tres momentos muy difíciles de su vida y de la mía. Y una de ellas fue su paso por el Ministerio del Interior, en donde lo apoyé durante todo el tiempo que estuvo y lo único que le deseo al doctor Rodrigo Lara es un futuro brillante como el hombre que es, un hombre brillante, un liberal de ideas”, precisó Suárez en la entrevista con el medio de comunicación citado.

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Su postura contrasta con un comentario que hizo en redes sociales María José Valenzuela, esposa de Rodrigo Lara, en una publicación de Facebook que hizo el docente universitario Andrés Tafur Villarreal. El profesor afirmó que el ministro saliente podría estar interesado en otro cargo público.

Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de Rodrigo Lara Restrepo pero no creo que lo haya ‘mordido el tigre’. Se va para no inhabilitarse. Mañana amanecerá candidato a la alcaldía de Bogotá”, indicó el profesor.

Sin embargo, la esposa de Lara negó los señalamientos. De acuerdo con su explicación, su salida habría sido el resultado de diferencias con la administración y mencionó específicamente al estratega Carlos Suárez. Noooo Andrés tú y fuimos compañeros y te juro que no es cierto. Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, respondió.

Valenzuela aseguró que su esposo no renunció al Ministerio del Interior para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027 - crédito red social Facebook
Valenzuela aseguró que su esposo no renunció al Ministerio del Interior para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2027 - crédito red social Facebook

Al respecto, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol dijo que su presunta vinculación con la salida de Lara del Gobierno es un chisme. “La prensa no puede terminar diciendo un chisme. Yo no respondo a chismes, no respondo a especulaciones”, señaló.

Por otro lado, sobre Alejandro Ordóñez, el estratega indicó que también es su amigo y lo calificó como un hombre concentrado en su “doctrina ideológica”. Dijo, además, que aunque el exprocurador y el ministro saliente son distintos, tienen algo en común: son patriotas.

- crédito @A_OrdonezM/X
Carlos Suárez aseguró que Alejandro Ordóñez es su amigo - crédito @A_OrdonezM/X

“También puedo ser amigo de un hombre liberalazo como lo es el doctor Rodrigo Lara, ambos patriotas, pero con una visión totalmente diferente y el doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del ‘Tigre’, que fue lo que nos dio además el triunfo en las urnas. Bienvenido, doctor Ordóñez, guerrero de todas las luchas”, expresó.

La carta de renuncia de Rodrigo Lara

Lara presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro del Interior luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara públicamente su salida de la cartera. En el documento, defendió su gestión y destacó algunos de sus logros, como la eliminación de 557 contratos de prestación de servicios que se habían celebrado con contratistas fantasmas y la atención de víctimas del terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia.

Señor presidente, todo esto lo logramos en apenas 76 días. Quedan muchas metas en marcha que espero mi sucesor pueda continuar, porque sé que son necesarias para que su Gobierno cumpla muchos de sus objetivos”, indicó Lara en el documento.

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