Colombia

Abelardo de la Espriella entregó detalles del dinero que se manejará en el fondo para la reconstrucción por el terremoto

Desde Cali, el presidente explicó la manera eb que se gastarán los recursos para las familias damnificadas, así como un programa para que se le haga seguimiento ciudadano a cada peso

El Gobierno nacional activó el Fondo Patria Milagro con una hoja de ruta para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Jair F. Coll/REUTERS
El Gobierno nacional activó el Fondo Patria Milagro con una hoja de ruta para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Jair F. Coll/REUTERS
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El presidente Abelardo de la Espriella presentó en Cali el avance de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 y sostuvo que el Fondo Milagro ya cuenta con recursos, proyectos y una hoja de ruta para atender a las familias damnificadas, que llevan casi tres meses a la espera de soluciones.

“A comienzo de octubre, el fondo quedó constituido. El 7 de octubre empezó a operar. Normalmente, un fondo de esa dimensión se demora seis u ocho meses, nosotros lo hicimos en un mes y medio. Ustedes no se imaginan todo el trámite, a pesar de que existía toda la disponibilidad del Gobierno”, expresó el jefe de Estado el viernes 23 de octubre.

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El fondo recibió recursos públicos y las donaciones empresariales quedaron bajo gestión privada

Un día después de su creación, el mecanismo recibió su primera partida de 624.656 millones de pesos, procedentes de un crédito del Banco Mundial, además de “367.000 millones de pesos para apoyos económicos ejecutados por la Ungrd, que también ha hecho una labor extraordinaria en esta emergencia”.

Además, el jefe de Estado explicó que, “adicionalmente, en el mes de noviembre, a este Fondo Milagro le ingresarán 826.000 millones adicionales por parte del Ministerio de Vivienda, con destinación específica para mejoramiento de vivienda y vivienda nueva, urbana y rural, y 2,7 billones de facilidades tributarias”.

El mecanismo de reconstrucción recibió aportes iniciales del Banco Mundial y sumará recursos del Ministerio de Vivienda en noviembre - crédito REUTERS TV/vía REUTERS
El mecanismo de reconstrucción recibió aportes iniciales del Banco Mundial y sumará recursos del Ministerio de Vivienda en noviembre - crédito REUTERS TV/vía REUTERS

Al referirse a la administración de esos montos, el presidente afirmó: “Toda esa plata tiene que ser ejecutada en beneficio de la gente, con transparencia y rápido”.

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“Precisamente para esa ejecución del Fondo Milagro contamos además con un plan de acción específico, con metas, indicadores, responsables y fechas. En otras palabras, el fondo ya está listo, tiene recursos y ya tiene una hoja de ruta para empezar a ejecutar, como efectivamente ya se está haciendo”, mencionó.

El jefe de Estado diferenció los recursos del fondo de los aportes reunidos por empresas, familias, fundaciones y organizaciones, que superaron un billón de pesos.

“Nosotros no podemos mezclar la plata pública con la privada. Ese más de un billón de pesos se quedan ellos con ese dinero y, a través de sus fundaciones, ejecutan las obras que están donando. Nosotros le hacemos seguimiento y prácticamente quedamos el recibido, porque lo que hacemos es tasar cuánto dinero hay, cuántas soluciones se van a presentar y nosotros hacemos el seguimiento y los desarrollos”, explicó durante su intervención.

La vivienda concentra la mayor inversión proyectada para las familias damnificadas

El plan anunciado por el Gobierno nacional contempla hasta 332.102 millones de pesos para vivienda, con 7.385 intervenciones orientadas a reparar, rehabilitar o reemplazar las casas afectadas. De ese monto, cerca de 76 mil millones de pesos se destinarán a 415 soluciones de vivienda nueva y 900 mejoramientos en el Valle del Cauca.

Gracias a un convenio con la Federación Colombiana de Cafeteros, 256.143 millones de pesos, “vamos a realizar cinco mil mejoramientos de vivienda y a construir 1.070 viviendas nuevas. Nosotros le damos el dinero del fondo a la Federación, que es una agremiación absolutamente extraordinaria, orgullo de Colombia, hace unas casas preciosas de la mejor manera, con la mayor claridad y la mayor honestidad”, aseguró el presidente De la Espriella.

El plan de vivienda destina cerca de 76 mil millones de pesos a soluciones habitacionales y mejoramientos en el Valle del Cauca - crédito Ernesto Guzmán/EFE
El plan de vivienda destina cerca de 76 mil millones de pesos a soluciones habitacionales y mejoramientos en el Valle del Cauca - crédito Ernesto Guzmán/EFE

La recuperación económica incluye 4.600 millones de pesos para 920 apoyos de cinco millones de pesos destinados a pequeños negocios y actividades productivas. El mandatario vinculó esa ayuda con la recuperación del sustento de las familias que perdieron su fuente de ingresos tras el sismo.

El fondo dispone además de 50 mil millones de pesos para financiar demoliciones en las zonas afectadas. En la capital vallecaucana ya habían comenzado las intervenciones en 36 de los edificios más golpeados por el terremoto: “Este es el departamento en el que menos nos toca poner porque el señor alcalde y la gobernadora han dicho: ‘Nosotros ponemos y juntos sacamos el departamento y a Cali adelante’”, dijo el mandatario en Cali.

El presidente excluyó la “politiquería” de la reconstrucción

El mandatario De la Espriella planteó un sistema en línea para que los ciudadanos puedan consultar el origen de los recursos, su destino y las obras realizadas en cada municipio. La herramienta incluiría información sobre los aportes del Gobierno nacional, las administraciones municipales y departamentales, además de las soluciones ejecutadas: “Cada peso tiene que poder explicarse y cada contrato tiene que poder revisarse”.

También propuso un programa con inteligencia artificial para organizar la información sobre las soluciones en municipios como El Cairo, El Águila, Zampacho y Cali. La intención, según explicó, es que la población pueda verificar la trazabilidad de los dineros y su aplicación en viviendas, escuelas, hospitales y otros proyectos: “En Cali llegó tanta plata del Gobierno nacional, tanta plata del Gobierno municipal, tanta plata del departamento, esto fue lo que se hizo, ahí están las casas”.

- crédito Isaac Bechara/Presidencia
Abelardo de la Espriella afirmó que Transparencia por Colombia y los organismos de control vigilan la ejecución de 773 contratos suscritos tras la emergencia sísmica - crédito Isaac Bechara/Presidencia

La Procuraduría y la Defensoría han acompañado el seguimiento a la atención de damnificados, mientras Transparencia por Colombia ha hecho seguimiento a 773 contratos por más de 201.000 millones de pesos comprometidos, en su mayoría por gobiernos locales y departamentales. Ese control es absolutamente necesario y yo, como presidente de la República, lo respaldo”, añadió.

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