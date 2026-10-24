Se prenden las alarmas en Cali por incendios: los bomberos han atendido varias emergencias urbanas y forestales

Los bomberos en Cali ya han atendido varias emergencias por incendios en estructuras y zonas forestales en la ciudad en 2026 - crédito @YaCelacanto/X

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El incendio que afectó bodegas y comercios del centro de Cali el 23 de octubre de 2026 expuso la presión sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, que venía de atender decenas de incidentes y enfrenta una temporada marcada por emergencias urbanas y forestales.

Hasta septiembre, las autoridades habían confirmado 343 incendios de cobertura vegetal en Cali. Las altas temperaturas y las sequías prolongadas intensificaron esas emergencias, que ampliaron la demanda sobre los organismos de socorro.

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El día anterior al siniestro del centro de la ciudad, los bomberos atendieron 42 incidentes en un lapso de 24 horas. El balance incluyó emergencias médicas, fugas de gas natural, cortocircuitos, rescates de fauna y distintos tipos de incendios.

La conflagración se registró durante la tarde en la calle 15, entre las carreras 9 y 10, una zona con numerosos establecimientos comerciales y bodegas. El operativo buscó contener las llamas y evitar su propagación a los locales vecinos.

El incendio dejó pérdidas materiales, sin víctimas fatales ni heridos graves

Los primeros reportes de las autoridades no registraron muertos ni personas con heridas de gravedad por la emergencia del 23 de octubre. El balance preliminar sí señaló pérdidas materiales en el sector comercial afectado.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali movilizó recursos para controlar el fuego en el centro de la ciudad. La intervención ocurrió en un área donde se concentran actividades comerciales y almacenamiento de mercancías.

El centro de Cali sufrió por cuenta de un incendio en un establecimiento comercial que fue consumido por las llamas - crédito @YaCelacanto/X

La emergencia se incorporó a una secuencia de incendios estructurales que han afectado a Cali durante 2026. Aunque las autoridades aún no consolidaron el total de casos de este año, en 2025 se habían contabilizado 587 incendios estructurales.

El primero de enero, una conflagración en el barrio Comuneros II destruyó más de 20 viviendas. En julio, los bomberos enfrentaron incendios simultáneos en el barrio El Porvenir y el corregimiento de Montebello.

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La racha continuó el 19 de octubre en el sector de Comando Jarillón, donde el fuego afectó 13 viviendas. Cuatro días después, el incendio en las bodegas del centro volvió a exigir la respuesta de los equipos de emergencia.

La jornada previa incluyó incendios, fugas de gas y rescates de fauna

Durante las 24 horas del jueves 22 de octubre, los bomberos atendieron dos incendios en edificaciones, un incendio vehicular y otro en un pastizal. El registro también incorporó dieciséis emergencias médicas, tres fugas de gas natural, dos cortocircuitos y una condición peligrosa.

El parte operativo incluyó asistencia a una persona con movilidad reducida, cuatro llamadas de servicios, un asunto policial y un servicio público. También hubo dos despachos en los que las unidades no encontraron incidentes al llegar a la dirección indicada.

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La protección de animales demandó la atención de tres situaciones con fauna y cuatro rescates en distintos puntos de la ciudad. Los organismos de socorro pidieron a comerciantes y ciudadanos revisar conexiones eléctricas, sistemas de ventilación y planes de evacuación durante la recta final del año.

Las autoridades confirmaron 343 incendios de cobertura vegetal en Cali hasta septiembre debido a sequías y altas temperaturas - crédito Alcaldía de Cali

Prevención ante desastres naturales

La Asociación de Ingenieros del Valle advirtió que Cali enfrenta amenazas por sismos, inundaciones, movimientos y desestabilización de taludes, escasez de agua e incendios forestales. El planteamiento fue presentado por Miguel Corrales, presidente de la organización, durante los espacios de articulación para atender la emergencia y reconstruir la ciudad tras el sismo del 10 de agosto.

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Durante los periodos de sequía, Corrales pidió usar el agua de manera responsable y proteger las fuentes hídricas. También llamó a cuidar los cerros y evitar acciones que puedan provocar incendios en zonas con vegetación seca, mencionó el medio Diario de Occidente.

Los organismos de socorro solicitaron a los comerciantes la revisión de conexiones eléctricas, ventilación y rutas de evacuación - crédito Alcaldía Cali

La asociación señaló que la gestión del riesgo debe incluir medidas previas y educación ciudadana, no limitarse a la respuesta después de una emergencia. Corrales explicó que objetos como vidrios o latas abandonados sobre pasto seco pueden generar incendios cuando hay altas temperaturas y exposición al sol.

El presidente de la organización identificó el riesgo sísmico como uno de los principales escenarios para la ciudad, pero indicó que las condiciones climáticas y ambientales también pueden causar emergencias relacionadas con inundaciones, taludes, disponibilidad de agua e incendios forestales.

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