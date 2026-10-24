José Manuel Restrepo aseguró que el ajuste fiscal para el país debe ser de casi $70 billones: “Llega el momento de atraer inversión”

El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano aseguró que la inversión en Colombia cayó en los cuatro años anteriores - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, participó en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026 de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), llevado a cabo el 23 de octubre en Cartagena, Bolívar. En su intervención, se refirió a la situación fiscal del país que, según indicó en su momento el ahora ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, es la “más grave” que se ha tenido en la historia republicana.

“Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, explicó el jefe de la cartera entonces ante la prensa.

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Restrepo respaldó esa postura y dijo que, a su juicio, la crisis económica actual responde a un manejo inadecuado de los recursos públicos durante la administración anterior. Además, en el congreso de Camacol afirmó que hubo un “derroche” de dinero que ahora se refleja en la necesidad de hacer un ajuste fiscal billonario.

El vicepresidente aseguró que se necesita un ajuste fiscal de casi $70 billones - crédito Luisa González/Reuters

“Ese derroche de excesos de gasto público para este año y para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate del orden de casi $70 billones”, precisó el vicepresidente.

Restrepo indicó que un país no crece por medio del gasto desmesurado de los recursos ni a través del sobreendeudamiento. A su juicio, ese mecanismo no funciona en países responsables que, más bien, deben apuntarle a la inversión privada.

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En consecuencia, en Colombia, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca impulsar la inversión de los privados. Esto, teniendo en cuenta que, “en los últimos cuatro años”, liderado por Gustavo Petro, “se logró un récord histórico negativo para Colombia” en materia de inversión.

De acuerdo con el vicepresidente, el país no había tenido un nivel tan bajo de inversión en los últimos 51 años como lo tuvo durante la administración anterior. “Llega el momento de atraer inversión. Por eso es tan importante el régimen de incentivo fiscal y de estabilidad jurídica para atraer inversión en todos los sectores”, precisó.

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El vicepresidente aseguró que se debe atraer la inversión privada para mejorar la situación fiscal de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Restrepo aseguró que en el gobierno del expresidente Petro, además de haberse generado una caída en la inversión, algunos sectores clave para la economía terminaron siendo “atacados, satanizados, pauperizados”. Como ejemplo, mencionó el caso del sector de la construcción y el de infraestructura. Indicó que fue equivocado poner en duda las vigencias futuras y los modelos de APP.

El funcionario incluyó también el caso del petróleo y el gas, refiriéndose específicamente a la decisión del gobierno anterior de frenar la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, lo que cerró la puerta temporalmente a la exploración no convencional. Y, junto con ese sector, el minero también resultó afectado, puesto que, según el vicepresidente, se requería de una transición energética con minerales estratégicos.

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“Este país tiene todo el potencial para hacerlo. Cuando tú atacas directamente estos sectores productivos, pones en entredicho el crecimiento. Y el resultado lo vimos también”, dijo.

El vicepresidente criticó el freno que le puso el gobierno anterior a la firma de contratos de exploración de gas y petróleo - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En ese sentido, el vicepresidente Restrepo aseguró que los resultados aparentemente negativos de la administración de Gustavo Petro se vieron reflejados en un leve crecimiento de apenas 1,6%. A su juicio, este dato impulsa al nuevo Gobierno a tomar medidas que sirvan para reactivar los sectores que, según su revisión, se vieron afectados por las decisiones que se tomaron con anterioridad.

“Un crecimiento que no puedo ni siquiera denominar mediocre. Es malo, es pésimo. Hay que lograr crecer mucho más. Y eso supone reactivar esos sectores, incluyendo la construcción y avanzar en los sectores de agroindustria, de servicios basados en conocimiento, de energía, en los sectores de turismo sostenible y de industria 4.0″, indicó.

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