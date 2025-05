Benedetti se defendió de señalamientos por presunto tráfico de influencias en caso Fonade tras declaraciones de abogado de su exsecretaria

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el escándalo que lo involucra en pago de dineros a abogados de testigos en el caso Fonade - crédito @MinInterior/X

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, el polémico ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió el domingo 25 de mayo de 2025 de los señalamientos hechos por el periodista Yohir Akerman: que en reciente columna de opinión se reafirmó en sus denuncias sobre la presunta intervención del jefe de la cartera política en el pago de honorarios al abogado que representaría a una de las testigos claves en el proceso que afronta ante la Corte Suprema por presunto tráfico de influencias en Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade).

Benedetti, que es señalado de haber entregado $22 millones al abogado de Elsy Mireya Pinzón, su exsecretaria privada, apuntó hacia el comunicador: que en la revista Cambio y con el escrito La justicia no da factura, se reafirmó en sus acusaciones. Para el controvertido funcionario, que ante el viaje del jefe de Estado a Ecuador, a la posesión el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ejerce como ministro delegatorio, este nuevo escrito en su contra es una clara contradicción, pues reafirman, de paso, su versión al respecto.

“Yohir Akerman hace 8 días mostró una grabación y él aseguraba que yo estaba sobornando a un testigo y hoy acepta que ES EL PAGO DE UNA FACTURA A UN ABOGADO. Me ha dedicado 3 columnas seguidas con puras mentiras. Eso demuestra que es un mandado igual a los que le hacía a Chiquita Brands. Ese es Akerman, todo menos una persona con moral”, expresó el ministro del Interior en su perfil de X, en respuesta al más reciente escrito del periodista, en el que no sale bien librado.

Con esta publicación en X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer sus ataques al periodista Yohir Akerman - crédito @AABenedetti/X

Las conversaciones, según Akerman, datan de 2022, antes de la posesión de Petro como presidente. En ellas se expuso cómo el actual colaborador cercano del primer mandatario presuntamente trató de impedir un posible principio de oportunidad de Pinzón, que habría manifestado disposición para colaborar con las autoridades en la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el mencionado fondo.

¿Qué dijo Yohir Akerman de Armando Benedetti?

De acuerdo con el periodista, el escándalo de corrupción en Fonade ha sumado nuevos elementos a través de los audios y declaraciones del abogado penalista Carlos Andrés Bernal, que involucran directamente al ministro. El periodista explicó que trama se conecta con contratos públicos millonarios y pagos en efectivo, tras la publicación de una columna titulada inicial, denominada El ministro en fuga, en la que se dieron a conocer audios que, a juicio, han generado una discusión pública sobre el papel de Benedetti en el caso.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, está envuelto en una serie de escándalos por cuenta de sus actuaciones no solo como miembro del Ejecutivo, sino como senador - crédito Colprensa

“Ahora bien, cada vez que aclara, oscurece. En especial con sus explicaciones, que no solo se contradicen con lo dicho por su propia voz en los audios, sino que además han ido mutando varias veces en esta corta semana. En un principio dijo que era falso, y luego que los audios estaban editados o tergiversados. Después aseguró que no los había oído y más adelante declaró que todo era ‘mamando gallo’. Finalmente, que era dinero para ayudar a su exsecretaria, quien trabajó con él durante más de 20 años. Que lo suyo fue un gesto noble de solidaridad jurídica, pero “nunca un soborno”, afirmó Akerman en uno de sus apartes.

Y reseñó que, en entrevista hecha por él on the record, y que duró una hora, el abogado penalista confirmó que la conversación es real y que sí ocurrió en enero de 2022. “Contó que, el 22 de noviembre de 2021, él envió una cuenta de cobro por 25 millones de pesos a la UTL de Benedetti, siguiendo instrucciones de ese equipo, por su trabajo de defensa, durante dos años, de la señora Elsy Mireya Pinzón, en dos procesos distintos: uno, el caso de lavado de activos, y el otro de tráfico de influencias”, contó Akerman.

En ese contexto, indicó que en el caso Fonade se le acusa a Benedetti que, por medio de su exsecretaria Pinzón, direccionó un contrato en la entidad por más de 1.000 millones de pesos en favor de la empresa Certicámara S.A. En esta red criminal, Benedetti estaría al parecer junto a los exsenadores Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, ambos condenados por estos casos y otros escándalos en los que estuvieron involucrados.

“Yo recibí la plata en efectivo… Me la trajo un escolta o un señor de la UTL… eran 11 millones de pesos”, le dijo el abogado Bernal al periodista, según el audio con el que acompañó su columna, y en el que afirmó que nunca más volvió a recibir respuesta de Benedetti ni de Pinzón. “Yo prefiero perder la plata y ver cómo hago… pero a ese tipo no le quiero cobrar porque me da miedo que me pase algo”, agregó el letrado, en referencia a un segundo pago que debía hacerse, también por $11 millones, en este caso.

La versión del abogado que tendría en problemas a Armando Benedetti

En su escrito, Akerman dijo que el abogado “trató de explicar y justificar que no existía una incompatibilidad procesal para el abogado de representar a una persona y recibir el pago de otro”, como tampoco un impedimento ético. “Pero cuando fue preguntado si existía una incompatibilidad legal para Benedetti de pagar los honorarios legales de su empleada, que podía convertirse en algún momento en una testigo en su contra, la explicación se tornó confusa”, agregó el comunicador.

Yohir Akerman es el periodista que reveló los audios que tendrían en problemas al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito @yohirakerman/X

Lo más destacado de la entrevista, según indicó Akerman, fue que Bernal reconoció haber tenido una conversación con su clienta, Elsy Pinzón, sobre las opciones jurídicas frente a la investigación de la Fiscalía, incluida la posibilidad de acogerse a un principio de oportunidad. “Le expliqué: ‘usted tiene estos derechos: puede allanarse, optar por un principio de oportunidad o llegar a un preacuerdo, pero conserva su presunción de inocencia’”, reveló el penalista al citado periodista.

Y de paso, el abogado Bernal aclaró que nunca la representó ante la Corte Suprema, pero sostuvo que la conversación existió: pues de acuerdo a lo que le remarcó al columnista de este caso, era su obligación informarle sobre todas las alternativas legales. En ese punto se reflejaría, según Akerman, la inquietud de Benedetti frente a la llamada difundida la semana pasada, y en la que se conoció cómo habría acordado el pago en efectivo de sus servicios.

Del mismo modo, se precisó Benedetti expresó preocupación por esa posibilidad y que probablemente interpretó la discusión sobre las opciones jurídicas, incluyendo el principio de oportunidad, como una amenaza. “Elsy Mireya le comunicó a Armando Benedetti que Carlos Andrés le estaba sugiriendo acogerse a un principio de oportunidad… por eso le aclaré a Benedetti que jamás le dije eso”, aclaró el abogado Bernal en diálogo con Akerman, referente al caso que podría meter en serios problemas al ministro del Interior.

Armando Benedetti, antes de ser ministro del Interior del Gobierno Petro, ofició como embajador de Colombia en Venezuela y diplomático ante la FAO - crédito Ministerio del Interior

Y, al ser cuestionado sobre por qué solicitó el pago de sus honorarios en efectivo y mencionó la evasión de impuestos, Bernal respondió que esa era una práctica habitual para cancelar servicios legales. Añadió que la referencia a no pagar el IVA fue una broma en un diálogo informal entre amigos durante una negociación. Y agregó que ese fue el primer intercambio entre ambos. Así, insistió en que las afirmaciones sobre no pagar el IVA en los audios eran simplemente una “broma”.

“No podemos aceptar que todo esto se despache como un simple ‘chiste’ entre los dos. No lo es. Lo cierto es que Benedetti nunca pagó la segunda parte del dinero pactado, y que el abogado, tan bravo y firme en su relato ante los medios, reconoce que no cobró la deuda durante tres años por miedo a las consecuencias. Por algo será”, puntualizó Akerman, en una columna a la que respondió Benedetti de manera escueta, sin desmentir en profundidad lo denunciado en ella.