Karina García volvió con privilegios a ‘La casa de los famosos’ y Emiro Navarro la atacó: “Nena, lo dejaste mal”

Karina García pisó de nuevo La casa de los famosos Colombia 2025, pero esta vez como visitante. No obstante, el Jefe concedió trato preferente a la modelo paisa que, aunque ya no concursará, sí podrá participar en algunas de las actividades e incluso cumplirá una misión en el polémico brunch de nominados.

Si bien, la modelo paisa no será competencia para ninguno de los siete semifinalistas que quedan en el reality de convivencia, el regreso de la modelo causó incomodidad en algunos de ellos, como fue el caso de Melissa Gate y Emiro Navarro, que no dudó en advertirla acerca de la pareja que dejó en el programa: “Espero que recargues a Altafulla para que se despierte ahora en la recta final”.

“Ya son más de seis ‘placazos’. Yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culazo. No lo puedo creer que es de otra vez en mi casa. Ah, porque es mi casa, es mi casa, para que sepan”, dijo la influencer. Estas fueron las primeras palabras de Karina García que luego de entonar la canción que compuso dentro del programa, saludó a Altafulla con un peluche al que llamaron “Karinita” y en el que venía un mensaje de Isa Vargas, hija de la creadora de contenido.

“Lo estás haciendo increíble. Confía en mí. La gente te ama. Te traje un regalito que siempre quise que me lo trajeran a mí. Escucha. No entiendo por qué te están diciendo que estás durmiendo mucho. Yo te veo más activo que nunca. Así que no te dejes creer de esos comentarios que solamente es para trabajarte psicológicamente”, añadió a Andrés en medio de la actividad de congelados.

Las reacciones de sus excompañeros no fueron de total agrado, ya que, aunque La Jesuu celebró el reingreso de la influencer, otros como Melissa Gate no ocultaron su degrado por la presencia de la modelo en la casa. Además de que, García contará con privilegios.

“Karina estás invitada a pasar el fin de semana en mi casa. Espero que estés a gusto. Y solo por esto, no solo irás a la fiesta del sábado. El domingo asistirás al brunch y podrás elaborar cinco preguntas para tus compañeros. Disfruta tu paso por mi casa”, reveló el Jefe antes de dar la orden para que todo se pudieran mover.

“Este que comparta pues con su esposo que nena, lo dejastes mal, amiga. Lo dejastes mal, este hombre, sí dormida. No sé qué es lo que te estás viendo tú, pero pasaba durmiendo. Lo dejaste agotado, mi amor, todas las tardes con una sueñera, pero bueno, espero que que lo recargues ahora, que lo sepas recargar para que se despierte ahora ya en la recta final”, sentenció Navarro.

Karina García y Andrés Altafulla se reencontraron en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

La relación entre la modelo paisa el cantante urbano se convirtió en uno de los temas más discutidos durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, emitida en 2025. Este cambio en las dinámicas personales dentro de la casa generó una amplia variedad de reacciones tanto entre los participantes como en las redes sociales.

El vínculo inicial entre Karina y Marlon se caracterizó por momentos de cercanía y muestras de afecto que no llegaron a consolidarse en una relación formal. Karina explicó que, aunque compartieron experiencias significativas, no se consideraba emocionalmente comprometida con él. Tras la partida de Marlon, la atención se centró en la creciente cercanía entre Karina y Altafulla, quienes protagonizaron escenas que rápidamente se convirtieron en el foco de conversación dentro y fuera del programa.

Uno de los momentos más destacados de la temporada ocurrió durante una prueba del reality, cuando Karina y Altafulla compartieron un beso que marcó el inicio de su relación. A partir de ese momento, ambos fueron captados en situaciones íntimas que generaron controversia entre los demás participantes y en las redes sociales. Estas imágenes y la evolución de su relación alimentaron el debate sobre la autenticidad de sus sentimientos y el impacto de sus acciones en el desarrollo del programa.

Karina defendió públicamente su relación con Altafulla, asegurando que lo vivido dentro del programa fue auténtico y que no se arrepentía de sus decisiones. Sin embargo, Altafulla expresó reservas sobre el futuro de su vínculo fuera del programa, señalando que existían diferencias personales que podrían dificultar la continuidad de la relación una vez finalizado el encierro.

La dinámica entre Karina y Altafulla, sumada a la breve relación previa de Karina con Marlon, generó una polarización entre los seguidores del programa. Mientras algunos espectadores apoyaron la conexión entre Karina y Altafulla, otros cuestionaron sus intenciones y la forma en que manejaron sus relaciones dentro de la competencia. Este triángulo amoroso se convirtió en uno de los temas más comentados de la temporada, consolidando su lugar como un elemento clave en la narrativa del programa.