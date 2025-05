Cielo Rusinque aprovechó polémica con Alejandro Gaviria para criticar su actitud en antiguos consejos de ministros: “Solo tomaba notas para el chisme”

Rusinque publicó una fuerte crítica contra Gaviria, acusándolo de falta de compromiso con la transformación educativa - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En medio de un foro académico realizado en Bogotá, el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente lo que consideró un error en su gestión: haber designado ministros de Educación que, en su opinión, no estuvieron a la altura del proyecto educativo de su gobierno.

La afirmación no pasó desapercibida y desató una serie de reacciones, entre ellas una contundente respuesta de la exministra de Comercio encargada Cielo Rusinque, dirigida a Alejandro Gaviria.

Durante el evento Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos, organizado por la Universidad Católica de Colombia, el jefe de Estado se refirió críticamente a la política educativa de gobiernos anteriores y, sin rodeos, señaló haber cometido errores en los nombramientos dentro de su propio gabinete. La crítica fue interpretada como una alusión directa a Alejandro Gaviria, que ocupó el Ministerio de Educación al inicio del mandato presidencial, así como a Aurora Vergara, que lo reemplazó tras su salida.

“La política hecha durante décadas de financiar la universidad privada, con el respeto aquí de esta universidad y del rector, no es buena. No es buena. Los datos que tenemos hasta la fecha y eso que nos ha faltado audacia porque puse unos ministros de educación malos. Me equivoqué. Estaban pensando en otras vainas. Y el tiempo no se puede recobrar. Ese es el problema”, declaró Petro, que también destacó la ampliación de 155.000 nuevos cupos en la educación pública, aunque señaló que su meta era llegar a 500.000.

Las declaraciones del presidente fueron interpretadas como una crítica directa a sus exministros de Educación, Alejandro Gaviria y Aurora Vergara - crédito Presidencia de la República

Gaviria respondió y Cielo Rusinque contraatacó

Desde sus redes sociales, el exministro Gaviria respondió en un tono desafiante: “Ser considerado un ‘mal ministro’ por Gustavo Petro es un elogio. Implica capacidad para llevar la contraria, escepticismo ante planes e ideas ilusorias, insistencia en las políticas públicas y rechazo a la repartija del presupuesto público”.

El mensaje, con un marcado aire de ironía, fue interpretado por muchos como una forma de reafirmar sus convicciones técnicas frente a lo que él considera propuestas ideológicas poco viables. Gaviria, economista, escritor y exrector universitario, ha defendido constantemente la importancia del rigor técnico en la formulación de políticas públicas.

Alejandro Gaviria respondió a las críticas con ironía, defendiendo su enfoque técnico y cuestionando las propuestas ideológicas del Gobierno - crédito @agaviriau/X

Pero, el mensaje del exministro no quedó allí. A este respondió la también ex superintendente de Industria y Comercio, que publicó un extenso y vehemente mensaje en el que cuestionó de manera frontal la gestión de Gaviria y lo acusó de falta de compromiso con el proyecto de transformación educativa del gobierno.

“Hombre, ex ministro: Usted sale del gobierno por su incapacidad pública y privada para dar debates serios, argumentados, así como para poner en práctica una ingeniería social capaz de transformar nuestro modelo educativo. A usted le quedó grande materializar este proyecto humanista que ha sido recogido en nuestra Constitución y en nuestro proyecto político progresista”, señaló Cielo Rusinque.

Rusinque también cuestionó la actitud pasiva de Gaviria en los consejos de ministros y lo acusó de clasismo, ambición y deslealtad - crédito @cielo_rusinque/X

Agregó: “(...) viene ahora a posar de señor de letras y de intelectual escéptico, desprendido del mundo y de sus combates”, al tiempo que lo calificó de “sectario neoliberal” cuyo mayor legado habría sido un libro basado en rumores.

“Fue su gran logro, su legado, su obra: escribir un libro que no es más que una antología de rumores y especulaciones delirantes”, expresó.

Rusinque también hizo alusión a los consejos de ministros, en los que, según ella, Gaviria tenía una actitud pasiva: “usted se limitaba a sonreír tímidamente y a tomar notas para distorsionar el mensaje y entregarse al chisme”, remató, tras acusarlo de clasismo, ambición y pedantería.

Las tensiones entre Gaviria y otros miembros del gabinete reflejan una división ideológica dentro del Gobierno - crédito @cielo_rusinque/X

Las declaraciones cruzadas evidencian una grieta ideológica y de estilo que ha sido señalada desde hace tiempo en el interior del Gobierno del presidente Petro. Alejandro Gaviria, identificado con un enfoque técnico y liberal moderado, fue visto desde su nombramiento como una figura que podía generar tensiones dentro de un gabinete con una orientación mayoritariamente progresista.

Su salida del Ministerio de Educación en febrero de 2023 fue atribuida, en parte, a las diferencias con otros miembros del equipo de Gobierno, especialmente en relación con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, y con el mismo presidente, a quien Gaviria habría manifestado reparos sobre varias reformas estructurales.