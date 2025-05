Joyas, ropa de diseñador y viajes por Europa: imágenes de la fastuosa vida de Angie Bonilla, la mamá del niño Lyan Hortúa, conocida en redes como Barbie Vanessa

La vida de lujo de Angie Bonilla quedó en evidencia tras el secuestro de su hijo Lyan - crédito @barbievanessa88/TikTok

Angie Bonilla, conocida en redes sociales como Barbie Vanessa, ha sido objeto de atención mediática no solo por el secuestro de su hijo, Lyan José Hortúa, sino por el estilo de vida que exhibe en sus plataformas digitales.

Bonilla, que cuenta con más de 140 mil seguidores en Instagram y en TikTok donde supera los 150 mil, ha compartido imágenes de autos rosados, viajes internacionales y joyas costosas, proyectando una vida de lujo que contrasta con las circunstancias que rodearon el secuestro de su hijo y las revelaciones sobre su entorno familiar.

El secuestro de Lyan, de 11 años de edad, ocurrido el 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca, conmocionó al país. Tras 19 días de cautiverio, el menor fue liberado el 21 de mayo, en medio de una negociación que involucró el pago de un rescate millonario.

La familia confirmó que se entregaron cerca de cuatro mil millones de pesos a los captores, que inicialmente planeaban secuestrar a Angie Bonilla o a su esposo, Joshua Suárez. Sin embargo, al no encontrarlos, optaron por llevarse al niño.

El trasfondo del caso, según investigaciones publicadas por la revista Semana, apunta a un entramado de deudas y venganzas relacionadas con Los Rastrojos, una de las organizaciones narcotraficantes más violentas del país.

El padre biológico de Lyan, José Leonardo Hortúa Blandón, alias Mascota, fue un miembro destacado de esta estructura criminal. Hortúa, conocido por su historial de violencia extrema, fue asesinado en 2013, un mes antes del nacimiento de Lyan.

Según información del medio El Colombiano, tras la muerte de Hortúa y la extradición de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, Angie Bonilla habría quedado al frente de bienes que pertenecían al capo, lo que la habría convertido en blanco de amenazas y extorsiones.

El secuestro de Lyan no solo expuso los vínculos familiares con el crimen organizado, también generó cuestionamientos sobre el estilo de vida de Bonilla.

La influencer ha mostrado en sus redes sociales una vida marcada por el lujo, con viajes a destinos como París, Venecia y Mónaco, además de su impresionante closet, que ocupa una habitación completa y está repleto de ropa, perfumes, zapatos de tacón de diversos estilos, bolsos de marcas exclusivas como Louis Vuitton y una amplia colección de joyas.

Sin embargo, tras el escándalo, Bonilla eliminó las publicaciones de su cuenta de Instagram, aunque aún conserva historias destacadas. Además, en la cuenta se presenta como CEO de Jorsuar Joyeros, una marca de diseño y fabricación de joyas de oro de 18 quilates con sede en Cali.

En TikTok, su contenido incluye videos de su vida cotidiana, su hogar y su estilo personal. En uno de sus videos, Barbie Vanessa explicó el origen de su apodo, aclarando que no está relacionado con su apariencia física.

“Esta es una pregunta muy constante para mí, y créame que esto no tiene nada que ver con cuerpo o cara. Eso es solo un estereotipo de persona. Para mí, Barbie es desde niña. Mi mamá me decía: ‘Mi Barbie negra’. Y por ende, un primo me empezó a decir ‘Barbie’. Y así mismo empezaron todos. No tiene nada que ver con que me crea o piense que me parezco a una Barbie. No, mis amores, simplemente me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”, comentó.

Entre los objetos que ha compartido en sus redes, destaca su colección de gafas de lujo, de las cuales se declara amante, así como cadenas de oro personalizadas, una de ellas con su apodo “Barbie” y otra con una cruz adornada con piedras preciosas.

En otro video, reflexionó sobre su vida personal y sus valores, compartiendo que desde niña soñaba con alcanzar grandes metas y visitar lugares emblemáticos: “De niña siempre soñé con conocer grandes lugares y llegar a grandes propósitos y tal vez en algún momento llegué a dudar de mi capacidad y de la capacidad que tenía para lograrlo. Pero hoy digo, nada es imposible”.

Barbie Vanessa también habló sobre su vida familiar, describiéndose como una persona hogareña a la que le gusta cocinar y desempeñar el rol de esposa y mujer en su hogar: “Soy muy hogareña. Me encanta la familia y creo que es un poco funable porque a muchas no les gusta la idea de estar en casa, cocinar. Me encanta cómo hacer ese labor y ese papel de mujer y esposa”.

Entre los lujos que ha mostrado en sus redes sociales se encuentran su auto convertible color rosa y la casa donde reside, que cuenta con una piscina y detalles que reflejan su estilo de vida exclusivo.