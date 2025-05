Jota Pe Hernández respondió a Petro los ataques en su discurso en Barranquilla: “El país no merece a un inútil desequilibrado exguerrillero”

Jota Pe Hernández se fue en contra del presidente Gustavo Petro por acusarlo de ser el 'verdugo' del pueblo - crédito @JotaPeHernandez/X

Las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, durante su visita a Barranquilla, en el que atacó a miembros del Senado, entre ellos al senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, ameritaron el jueves 22 de mayo de 2025 una dura respuesta del congresista opositor: que fue blanco de los duros señalamientos por parte del primer mandatario, como también ocurrió con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, al que continúa señalando de bloquear todas sus iniciativas.

La molestia de Petro radicó en que el congresista habría jugado un papel clave para el hundimiento de la consulta popular 1.0, que se cayó por apenas dos votos: 49 a 47, en un duro revés para el jefe de Estado, que estaba confiado en que el cuerpo legislativo le daría aval al mecanismo de participación popular; el mismo con el que pretendía revivir algunas de las iniciativas de la reforma laboral que se habían hundido en la Comisión Séptima del Senado, y por más de que a ese proyecto de ley se le dio un segundo trámite.

Y es que en su intervención, el primer mandatario cuestionó el papel de legisladores que, según él, se presentan como aliados del pueblo, pero que votan en su contra. Fue en ese momento cuando calificó al congresista como “verdugo del pueblo”, al oponerse a una iniciativa en la que, según estimaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, costaría entre $700.000 millones y $1 billón; pues se tendría que convocar a la totalidad de los colombianos habilitados para votar, es decir, 40.963.370 personas.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en Barranquilla, desde donde atacó a sus contradictores en el Senado, entre ellos Jota Pe Hernández - crédito Presidencia

“Qué es lo que estamos haciendo, por qué le entregamos a los verdugos del pueblo la hechura de las leyes de Colombia bajo las cuales tiene que gobernar un presidente que puede ser un amigo del pueblo. O elegimos verdugos o amigos del pueblo, amigas del pueblo. Claro, hay quienes engañan, se visten de revolucionarios. Por ahí estaba el tal Jota Pe y cuando van a votar se convierten en los verdugos fulminantes de quienes antes en las elecciones abrazaban”, afirmó el mandatario ante más de 20.000 personas.

Estas declaraciones hacen parte del constante enfrentamiento entre el jefe de Gobierno y diferentes sectores del Congreso, de corte opositor como el ala del partido Alianza Verde del que hace parte Hernández, y que se han mostrado reacios a respaldar los proyectos del Ejecutivo. El presidente Petro ha insistido en que parte de su agenda de transformaciones estructurales ha sido bloqueada por una coalición parlamentaria que actúa, según sus palabras, en contra de los intereses populares.

Jota Pe Hernández no se quedó callado: así le respondió a Gustavo Petro

Frente a esta situación, la respuesta de Hernández no se hizo esperar. En un extenso mensaje, el legislador le devolvió las acusaciones al presidente, a quien calificó de “verdugo” de múltiples sectores sociales, y rechazó que se le señale de traicionar a sus electores; cuando ha sido, desde su perspectiva, Petro el que no ha cumplido con las promesas que hizo en campaña, y cuando le restan menos de 15 meses. “El verdugo de un país que no merece a un inútil desequilibrado exguerrillero como presidente”, afirmó inicialmente en X.

Con este mensaje, y el video que añadió, el senador Jota Pe Hernández hizo pública su respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @JotaPeHernandez/X

Luego, se explayó en un video adjunto. “Verdugos del verdugo. De esas familias, de esos tenderos, de esos vendedores ambulantes a los que les clavó impuestos a los alimentos. Hoy están pagando 20% más de lo que pagaban antes de que usted fuera presidente”, dijo Hernández, en alusión a las consecuencias de la reforma tributaria impulsada por el actual Gobierno, aprobada en el segundo semestre de 2022, y pese a que en el legislativo se atajó un nuevo intento de impulsar otra reforma en ese sentido.

El senador también criticó el aumento del precio de la gasolina, al argumentar que las decisiones del Ejecutivo han golpeado directamente a los sectores más vulnerables.: “Verdugo usted de los conductores humildes de este país, a los que les metió la gasolina al doble, eliminando el subsidio que estaba en el Fondo de Estabilización de los Combustibles”, agregó el congresista: que durante el paro nacional de 2021 estaba en favor de los colectivos juveniles, pero que se desmarcó del progresismo.

Con este video, el parlamentario del partido Alianza Verde arremetió contra el primer mandatario, al que le recordó su pasado subversivo - crédito @JotaPeHernandez/X

En su intervención, Jota Pe continuó enumerando lo que considera como incumplimientos del presidente Petro. “¿Verdugo usted de esos jóvenes que están endeudados con el Icetex, a los que les quitó el subsidio a la tasa de interés? ¿Verdugo usted de esos hogares que se quedaron con ese sueño de poder tener una vivienda de interés social? Usted destruyó Mi Casa Ya”, afirmó el congresista en sus argumentos, en lo concerniente a proyectos que venían funcionando en anteriores administraciones.

El congresista también reprochó la política de paz del Gobierno, al señalar que ha generado riesgos para las Fuerzas Armadas. “Verdugo usted de esas familias de policías y militares que hoy están siendo asesinados por sus amigos con los que usted tanto dialoga y tanto beneficia”, afirmó el senador. El congresista, quien llegó al Senado con un discurso independiente y se ha distanciado progresivamente del Gobierno, cuestionó la narrativa presidencial sobre el cumplimiento de promesas de campaña.

“Si aquí hay un verdugo de Colombia, ese es usted. Yo no he engañado. Sigo firme rechazando el derroche del gobierno anterior como el derroche suyo, rechazando las reformas tributarias del gobierno anterior como las suyas, los escándalos de corrupción como los que pasan en su Gobierno, incluso con su propia familia”, señaló. E incluso fue más allá: “Es usted el verdugo de Colombia, que por fortuna, ya le queda poco tiempo para que se vaya a hablar carreta a Cuba, a Venezuela, donde usted tanto le gusta estar”.