Así reaccionó la familia de Lyan Hortúa tras su liberación: revelaron las torturas que sufrió y describieron su regreso como un “milagro de Dios”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que el menor está en buen estado de salud - crédito Defensoría del Pueblo y Personería de Cali

Después de 18 días de profunda angustia y desesperación, Angie Bonilla, madre de Lyan Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en Jamundí, Valle del Cauca, finalmente pudo celebrar la liberación de su hijo.

Durante esas semanas, la mujer vivió una incertidumbre insoportable, esperando noticias sobre el paradero y estado de salud de su hijo, que fue arrebatado de su hogar por hombres de las disidencias de las Farc, que irrumpieron violentamente en su vivienda.

La angustia la llevó a clamar en repetidas ocasiones a las autoridades para que intensificaran la búsqueda y lograran un pronto reencuentro.

La espera terminó el 21 de mayo, cuando la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación del menor, gracias a un proceso de mediación que devolvió la esperanza a la familia. En una entrevista con Noticias RCN, la madre expresó con emoción la intensidad de la experiencia vivida: “Esto es un milagro de Dios”, describió el tiempo sin noticias como “una pesadilla” y afirmó que “fue la muerte” en sus días más oscuros.

Tras su liberación, Lyan fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y psicológica - crédito Policía Nacional de Colombia

La emoción fue palpable cuando, entre lágrimas de alivio y felicidad, Angie Bonilla se dirigió al hospital donde Lyan fue llevado para recibir atención médica tras su liberación.

“Estuvo amarrado cuatro días”: padrastro de Lyan Hortúa

A estas palabras se suman las recientes declaraciones de Joshua Suárez, padrastro de Lyan Hortúa, que reveló detalles estremecedores sobre el calvario que vivió el menor durante el cautiverio. Según el hombre, “el niño estuvo amarrado cuatro días de las manos” y, además, fue humillado, una experiencia que ha sido muy dura para toda la familia; sin embargo, también destacó la alegría que sienten con la liberación, señalando que Lyan “había dicho que estaba muy feliz de nuevo con su familia”.

Este regreso a casa ha sido un proceso de sanación para todos ellos, en especial para el niño, cuyo bienestar emocional es ahora una prioridad. “Estamos muy felices de que él está en casa con nosotros y sabemos que sanaremos su corazón”, afirmó el padrastro, que además contó que la familia mantuvo dos videollamadas con el menor antes de su liberación, lo que ayudó a mantener viva la esperanza.

El padrastro del menor reveló que durante el cautiverio fue sometido a tratos crueles, incluyendo permanecer amarrado durante varios días - crédito captura de pantalla Caracol Noticias

En declaraciones a medios de comunicación, Suárez expresó el dolor que le causó no haber podido proteger al niño en el momento del rapto. “Me duele como padre no haber estado ahí para que no se lo llevaran y poder evitar todo esto”, confesó, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Aclaró además que no tiene ninguna relación con actividades ilegales, desmintiendo cualquier posible vínculo con los responsables del crimen. “Soy comerciante, no tengo inconvenientes ni me involucro, soy una persona de bien, tengo mi negocio establecido”, señaló, intentando dejar claro que su vida y la de su familia están alejadas de cualquier entorno criminal.

La abuela de Lyan Hortúa también reaccionó

La alegría por la liberación de Lyan también invadió a su abuela, que quedó en estado de shock tras recibir la noticia. Durante una transmisión en vivo del programa radial Voz Populi de Blu Radio, la mujer celebró con lágrimas y una emotiva reacción que reflejaba la mezcla de alivio y felicidad por saber que su nieto estaba vivo.

Así fue la reacción de la familia de Lyan Hortúa tras su liberación - crédito Policía Nacional

La conmoción fue tal que las personas que la acompañaban tuvieron que pedir espacio para que pudiera respirar y recuperar la calma, demostrando con gestos la intensidad de la emoción que las palabras no podían describir completamente.

El hecho de que la liberación ocurriera tan pronto después de que el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado público a través de su cuenta de X, exigiendo la entrega inmediata del menor, le dio un matiz político y social importante al caso. El mandatario fue contundente al señalar que: “Lyan no es una mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la noticia de la liberación como “satisfactoria”, subrayando que hubo días de gran angustia para toda la comunidad vallecaucana. “Su regreso a casa representa el clamor de toda la comunidad vallecaucana unida por la defensa de la vida y la libertad. Nuestros niños son sagrados, intocables. Deben estar en las aulas, en los parques, creciendo y aprendiendo, no en medio de la violencia”, afirmó la dirigente regional, reafirmando su compromiso con la protección de la niñez en la región.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la niñez porque nuestros niños no se tocan”, concluyó con firmeza.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reaccionó a la liberación del menor - crédito @DilianFrancisca/X