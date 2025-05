Acoso sexual en Medellín: se conocieron imágenes para identificar al agresor de la modelo e ‘influencer’

Se conocieron imágenes clave para identificar al agresor de la modelo e influencer - crédito Captura video daisy013/Instagram

La modelo y coach nutricional Daisy López compartió un video en el que relata un episodio de violencia sexual mientras practicaba ciclismo: un hombre que iba en una moto le tocó las nalgas.

El hecho de acoso sexual ocurrió en Medellín, Antioquia, ha generado indignación y atención en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la denuncia de la influencer, un hombre en motocicleta se acercó a ella y la tocó sin su consentimiento, describiendo el acto como una grave vulneración de sus derechos.

López compartió en sus redes sociales que este tipo de conductas se ha convertido en algo recurrente para las mujeres que practican este deporte.

La víctima denunció a través de sus redes sociales que un hombre toco su cola mientras iba en su bicicleta - crédito Captura video

Ahora, se conoció un video de cámaras de seguridad que podría ser clave para identificar al agresor. Aunque las imágenes no capturan el momento exacto del ataque, las autoridades están analizando los elementos disponibles en el material para avanzar en la investigación.

Estas grabaciones podrían proporcionar pistas importantes sobre la identidad del responsable.

De acuerdo con las imágenes, se observa a una mujer transitando en bicicleta por una calle de Medellín, mientras a un costado de la vía hay varias motos y carros estacionados. En un momento, una motocicleta la adelanta por la derecha y acelera, situación que es captada por la modelo.

Pese a lo ocurrido, la mujer no detuvo su recorrido y continuó pedaleando. El agresor sería el conductor de la moto azul, identificado por su vestimenta: zapatos blancos, sudadera negra, casco azul y un morral en la espalda.

Denuncia contra hombre que se movilizaba en moto y le tocó su cola, mientras la modelo practicaba ciclismo en Medellín - crédito daisy013/Instagram

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del hombre señalado en este caso. La recopilación de pruebas, como las imágenes de las cámaras de seguridad, será fundamental para determinar responsabilidades y proceder con las acciones legales correspondientes.

Este tipo de conductas contra las mujeres no es inusual en la ciudad y ha generado preocupación ante un patrón de acoso hacia ciclistas, tanto aficionadas como profesionales.

Denuncia de Daisy Lopez

Un nuevo caso de acoso sexual en las calles salió a la luz tras la denuncia pública de Daisy López, que relató un episodio de abuso mientras practicaba ciclismo, una actividad que forma parte de su rutina personal.

Según detalló en sus redes sociales, un hombre en motocicleta se acercó a ella y la tocó sin su consentimiento, en lo que describió como un acto de vulneración de sus derechos. Este incidente no es aislado, pues la modelo reveló que es la tercera vez que enfrenta una situación similar mientras realiza esta actividad deportiva.

Modelo utilizó sus redes sociales para expresar los momentos que pasó cuando estaba haciendo deporte en vías de Medellín - crédito daisy013/Instagram

En su publicación, López compartió la sensación de inseguridad y vulnerabilidad que experimenta al ser víctima de este tipo de acoso callejero, un problema que, según las autoridades locales, podría estar subregistrado debido a la falta de denuncias formales.

La modelo y coach expresó su frustración al señalar que estas experiencias han empañado lo que para ella representa el ciclismo: un espacio de libertad y cuidado personal. “Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme, para abusar de mí, para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío”, escribió en su cuenta de Instagram.

López también reflexionó sobre la normalización de este tipo de violencia hacia las mujeres y la falta de acción por parte de quienes presencian estos actos. “Y lo peor no es solo lo que me hicieron. Lo peor es que esto nos pasa a muchas… y nadie hace nada. Nadie grita, nadie corre detrás. Nadie denuncia. Y eso también es violencia”, expresó. En su mensaje, cuestionó por qué las mujeres no pueden realizar actividades cotidianas como hacer ejercicio o caminar solas sin sentir miedo. “¿Por qué lo normalizamos, por qué lo dejamos pasar?”, se preguntó.

La modelo hizo un llamado a la acción, instando a las personas a no quedarse en silencio frente a situaciones de acoso. “Si alguna vez ves algo así en la calle: NO TE QUEDES CALLADA. Tu voz, tu reacción, tu conciencia pueden cambiarlo todo”, enfatizó.

Además, pidió que se generen campañas para combatir este tipo de violencia y para que las mujeres puedan sentirse seguras en los espacios públicos. “Hagamos que ya no sea normal. Hagamos que se sientan observados, no impunes. Hagamos ruido mujeres, esto no se puede normalizar. No podemos sentirnos vulnerables solo por querer salir a la calle. No más”, concluyó.