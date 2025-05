Yina Calderón se fue contra los presentadores y locutores que criticaron su participación en ‘La casa de los famosos’ : “Espero que ahora que estoy afuera hablen”

La DJ e ‘Influencer’ acusó a algunos comunicadores de falta de objetividad tras su paso por el ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

Yina Calderón, exparticipante en el reality La casa de los famosos Colombia, enfrenta complicaciones de salud relacionadas con los biopolímeros que se inyectó en los glúteos hace varios años.

La empresaria huilense reveló que los residuos de estas sustancias se desplazaron, ocasionándole fuertes dolores en la parte baja de la espalda, lo que derivó en la necesidad de una intervención quirúrgica urgente.

La exconcursante del reality fue eliminada el miércoles 14 de mayo de 2025, durante una gala de eliminación doble que sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes.

En un video compartido en Instagram, cuestionó la postura de figuras públicas que, según ella, emitieron juicios poco profesionales - crédito @yinacalderontv/Instagram

Calderón obtuvo solo el 9,94% de los votos del público, siendo la menos respaldada entre los nominados, que incluían a Andrés Altafulla (33,95%), Camilo Trujillo (22,21%), La Jesuu (20,23%) y La Toxi Costeña (13,67%).

Desde su salida del programa, la DJ y creadora de contenido ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde ha abordado tanto su experiencia en el programa como su estado de salud.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria criticó duramente a algunos presentadores, locutores e influencers que, según ella, aprovecharon su participación en el reality para emitir comentarios poco objetivos.

La ‘influencer’ afirmó que no responderá por ahora a las críticas y que su enfoque está en superar las secuelas físicas que enfrenta - crédito @yinacalderontv/Instagram

“Chicos, yo veo todos los videos que ustedes me envían. Ustedes me están enviando muchos videos de locutores de radio, sobre todo de presentadores de televisión. O sea, poco objetivos. (...) Por el simple hecho de ellos ser profesionales no debían haber tirado para un lado y atacar a una persona, porque la prensa debe ser objetiva. Eso se llama profesionalismo”, expresó, refiriéndose a lo que considera un trato injusto por parte de ciertos medios de comunicación.

Además, indicó que algunos influencers que inicialmente criticaron el formato del programa ahora lo utilizan para ganar visibilidad: “Influencers aprovechando el momento de La casa de los famosos cuando yo ni siquiera he tenido problema con ellos. Pero ustedes creen que yo, en este estado de salud que tengo, les voy a dedicar tiempo (...) Algunos influenciadores que hablaban pestes del formato y ahora, ahora se pegaron de él, de su cuarto de hora para figurar”.

A pesar de estas declaraciones, Yina Calderón afirmó que su principal preocupación en este momento es su recuperación, destacando que “sin salud no hay absolutamente nada”.

La DJ acompañó un video con la canción ‘Que hablen de mí’, de Francy, en aparente respuesta a quienes criticaron su participación sin objetividad - crédito @yinacalderontv/Instagram

“Lo que quiero es recuperarme. Que sigan hablando, yo en lo mío. Yo necesito es recuperarme porque estaba muy mal (...) O sea, qué cosas tan locas. Pero lo que más me sorprende es la poca objetividad de algunos medios de comunicación contra la prensa. Tiene que ser muy profesional, pero bueno, o sea, vuelvo y les repito, chicas y chicos que me envían estos reels, que me defiendan, que hable, que les diga, yo tengo los pantalones para hacerlo. Ustedes lo saben. Pero estoy enferma y lo único que me preocupa ahorita es mi salud. Nada más”, añadió.

Sin embargo, la DJ dejó claro que cuando se recupere de su cirugía va a hablar sobre el tema. “Vuelvo y lo corroboro: sin salud no hay absolutamente nada. Entonces, déjenlos. Pero yo me pondré bien y me recuperaré y ay, ay. Ustedes saben cómo soy, ¿no? Vengo sayayina, sayayina”, expresó a través de sus historias de Instagram.

En otro video, la empresaria de fajas compartió una recopilación de momentos destacados de su paso por el reality, acompañado de la canción Que hablen de mí de la cantante de música popular Francy, y escribió: “Espero que ahora que estoy afuera sí hablen. Aprovechados”. Este mensaje parece dirigido a quienes, según ella, han utilizado su nombre y su participación en el programa para generar contenido sin mostrar imparcialidad.

La empresaria aseguró que su atención está centrada en su recuperación - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

La controversia en torno a su participación en La casa de los famosos Colombia y sus críticas hacia los medios de comunicación han mantenido a Calderón en el centro de la atención pública. Sin embargo, la empresaria ha dejado claro que su prioridad actual es su salud, dejando en segundo plano cualquier enfrentamiento mediático.