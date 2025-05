Presidente Petro al fin rechazó el secuestro del niño Lyan Hortúa en Jamundí: “No es mercancía”

El presidente, Gustavo Petro, rechazó el secuestro del niño Lyan José Hortúa. (Crédito: @personeriacali / X / Colprensa)

Con una corta y escueta publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la noche del martes 20 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó el plagio del niño de 11 años Lyan José Hortúa, que esta por completar tres semanas en poder de una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc.

“Lyan no es mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas [sic]”, trinó.

Y conminó a los captores del menor a que lo regresaran con sus familiares y no atendieran más la órdenes criminales de mantenerlo en cautiverio.

“Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya [sic]”, instó el mandatario.

Trino de Petro rechazando el secuestro del niño Lyan Hortúa. (Crédito: @petrogustavo / X)

El niño fue secuestrado el pasado sábado 3 de mayo por un grupo de hombres armados, al parecer miembros de la estructura Jaime Martínez, que ingresó violentamente a su vivienda en el corregimiento de Potrerito, zona rural del municipio vallecaucano de Jamundí, a media hora de Cali.

En videos de cámaras de seguridad que hay en el inmueble se registró como los familiares del menor se escondieron en alcobas del inmueble, pero luego se lo llevan junto con la empleada de servicio, que liberaron horas después del deleznable suceso.

A Lyan, según las grabaciones, se lo llevaron apenas vistiendo una pantaloneta, sin siquiera llevar puestos sus zapatos y una camiseta, y desde entonces no se volvió a saber de su paradero.

Imágenes del secuestro de Lyan Hortúa - crédito Noticias RCN

De acuerdo con las hipótesis que se tienen por este caso, los criminales iban por su padrastro, pero él logró escapar cuando se tomaron su hogar, así que se llevaron al niño, a quien subieron a un vehículo.

Tras el hecho, su madre, Angie Bonilla, ha estado implorando para que el grupo armado organizado que lo tiene en su poder lo libere, entre otras razones porque padece de problemas respiratorios y teme que puedan empeorar en el cautiverio en que se encuentra.

La Gobernación de Valle del Cauca estableció una recompensa de hasta $200 millones por información sobre los captores de Lyan Hortúa - crédito Tv Norte Noticias/Facebook y @MariaFdaCabal/X

“El mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones allá y que no se pueda hacer nada. Porque en el 2022 saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar, no me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan”, señaló en una entrevista que le hicieron en el informativo de televisión Noticias RCN.

Además le ha estado solicitando apoyo al jefe de Estado, para que se pueda lograr lo más pronto posible el retorno de Lyan.

“Presidente, le pido que me mire con ojos de amor, con ojos de misericordia, que también es padre. Yo solo pido a mi hijo, el perdón ya está”, agregó.

Autoridades locales exigen la liberación del pequeño - crédito Personería de Cali / X

Las autoridades vienen realizando las labores de investigación correspondientes para poder dar con su paradero, donde la información preliminar es que lo tiene la mencionada estructura que responde al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Ante la angustiante situación, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con su paradero y lograr que retorne con su familia.

Por otro lado, en la Policía Nacional trabajan en la solicitud de captura de tres de integrantes de la Jaime Martínez que están involucrados en el rapto del menor, y cuyas identidades se mantienen en reserva para no afectar el procedimiento, dio cuenta el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades trabajan por la liberación del pequeño - crédito Colprensa

En la capital vallecaucana, precisamente, se llevó a cabo una manifestación con la que exigieron la liberación del niño, y a la que sumó la Personería de esa ciudad.

Por toda esta difícil situación, le habían estado pidiendo al presidente Petro que se pronunciara por lo ocurrido.

“Presidente @petrogustavo, qué bueno que llenar plazas lo haga feliz. Pero mientras usted celebra, un niño de 11 años lleva 17 días secuestrado. Se llama Lyan. Y usted no ha dicho ni una palabra. Ni una. ¡Actúe! Los niños no pueden ser invisibles para su gobierno. #LiberenALyanYa [sic]”, señaló en su cuenta de X Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Incluso lo criticaron por no haber hecho durante ese tiempo alguna manifestación contra ese secuestro, como fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

“Lyan Hortúa tiene 11 años, fue secuestrado por los terroristas de las FARC el 3 de mayo, hoy es 18 y Gustavo Petro que está en Roma no ha tenido un solo gesto o palabra que contribuya con su libertad. Decir que defiende la vida y los derechos cuando lo hace de manera selectiva es un engaño. Seguimos pidiendo por la vida y libertad de este niño [sic]”, reprochó el pasado domingo.