Petro habló de los “santos cachones” que se perpetúan en el poder: y aprovechó para lanzarle pullas a Álvaro Uribe y Efraín Cepeda

En un pronunciamiento en el que aprovechó, una vez más, para irse contra sus detractores políticos, en especial los senadores de la Costa Atlántica que contribuyeron a hundir en el primer intento la consulta popular, entre ellos el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al que le tocaron la diana fúnebre; y tras una llamativa mención al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el primer mandatario de la nación, Gustavo Petro, encendió la polémica.

El jefe de Estado, en una intervención que se extendió por casi una hora, dejó algunas frases que generaron toda clase de opiniones en las redes sociales. Entre ellas, en la que hizo un símil con un reconocido tema llamado El santo cachón, de Los Embajadores Vallenatos, para hablar de los que, según él, son los adictos al poder y estarían adelantando toda clase de estrategias para sacarlo, según él, de la Casa de Nariño. Entre esas, interponerse en la aprobación de sus reformas.

Acompañado por su ministro del Interior, Armando Benedetti; del Trabajo, Antonio Sanguino, y otros miembros de su Gobierno, Petro arremetió contra sus críticos y fue entonces cuando hizo uso de este paralelo para describir, según él, un escenario en el que él estaría siendo víctima de planes “macabros” para que no gobierne. Afirmaciones que no cayeron bien entre los sectores opositores, pero que encontraron réplica entre sus seguidores más fieles.

“Los santos cachones son los adictos del poder, porque el poder es una droga y los tiene locos. Los acabó como seres humanos. Ya no tienen corazón, solo suenan las monedas en los bolsillos. Y eso los enceguece, porque la codicia tiene una virtud: enceguece al ser humano, que se convierte en asesino”, afirmó Petro.

“Nosotros no tenemos codicia y si los hay mafiosos, porque los hubo, báñense el corazón. Porque en este Gobierno no cabe la codicia, cabe el sacrificio, la alegría. Estamos para la victoria, para vencer y estamos venciendo”, agregó el presidente en su declaración, en la que insistió en que, en su caso, no quiere volverse “drogadicto del poder”, sino que” la juventud tenga oportunidades”.

En efecto, afirmó que su anhelo no es perpetuarse en el cargo, contrario a lo que han dicho sus críticos. “Para eso necesitamos justicia social. No estamos diciendo nada malo para Colombia. Yo no estoy pidiendo aquí que voten por tal o cual personaje. No estoy pidiendo que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino”, indicó el presidente en su intervención.

Las críticas de Petro a Efraín Cepeda y la marcha fúnebre: ¿amenaza de los seguidores del presidente?

Uno de los apartes que generó polémica durante el discurso de Petro en la Plaza Bolívar de Barranquilla, fue cuando se refirió al que ha denominado en diferentes ocasiones como el “Cepeda el malo”: Efraín Cepeda, titular del legislativo, al que mientras cuestionaba con fuertes calificativos, en el fondo se escuchó una marcha fúnebre al ritmo de una trompeta de uno de sus seguidores; sin que se mostrara sorprendido o incómodo con esta intervención.

“El señor Efraín Cepeda votó en contra de ustedes y en contra del pueblo caribeño. No votó contra Petro. Petro lo vence cada vez que hay una elección aquí. Votó fue contra su propio electorado. Y esto tenemos que analizarlo bien entre familia, con los amigos y las amigas del barrio”, afirmó el presidente de la República, mientras las tonadas de luto se escuchaban en el fondo, lo que no dejaron pasar en las redes; e, incluso, fue interpretado por algunos como una amenaza.

Cabe destacar que el presidente del órgano legislativo fue el encargado de certificar, en la tarde del martes 20 de mayo, el hundimiento formal de la consulta popular inicial, compuesta por 12 preguntas, y pese a la apelación de la votación interpuesta por la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Así como en la jornada del miércoles 14 de mayo fue el que abrió y cerró el registro durante 2 minutos y 12 segundos, en el que fracasó la consulta, con votación de 49 a 47.

