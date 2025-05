Armando Benedetti se refirió a la convocatoria de una huelga indefinida en Colombia: “Todo lo que sea reformas sociales, solamente por lastimar a Petro, las están hundiendo”

Armando Benedetti se ha desempeñado en varios cargos políticos, entre ellos como ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro - crédito Ministerio del Interior.

En la intervención del presidente Gustavo Petro desde Barranquilla, lugar donde se realizó el primer cabildo para apoyar la consulta popular, que fue hundida por el Congreso de la República, el jefe de Estado no dio el brazo a torcer y mencionó movilizaciones multitudinarias en las calles del país.

Advirtió que, de ser necesaria, una huelga indefinida se llevará a cabo con el fin de proteger a los colombianos, a raíz de los desacuerdos en las leyes que se pretenden instaurar en el Congreso en materia de beneficios laborales, de salud, económicos, entre otros para los ciudadanos.

“Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente nunca tocará al pueblo, se pondrá a su lado (…) si me van a echar por eso, entonces estalla la revolución, porque no nos vamos a arrodillar. No hemos pedido nada que no sea común en el mundo; no estamos siendo exagerados. No estoy pidiendo el socialismo, aunque lo quisiera. Aquí no está la expropiación”, comentó el mandatario en su intervención en plaza pública la noche del 20 de mayo de 2025 en la capital del departamento del Atlántico.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se salió de sus cabales tras el hundimiento de la consulta popular - crédito redes sociales

Las reacciones ante esta advertencia no se hicieron esperar y uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. En conversación con la W Radio, el jefe de cartera explicó que el llamado no es propio de Petro, pero incita a las organizaciones y sindicatos a que tomen la vocería y sean quienes convoquen a la huelga.

“Él (presidente Gustavo Petro) no está llamando a la huelga como tal, no es la persona que debe llamar a huelga a los trabajadores, él lo que dice es que él, siendo el líder natural, se despega de ese liderazgo para que las organizaciones sociales, sindicatos, maestros, indígenas, sean los que tomen la decisión de lo que va a suceder si la consulta sigue atrapada en el Congreso”, comentó el ministro.

También se refirió a las afectaciones que estarían causando al mandatario las negativas por parte de la rama judicial, que ha rechazado todas sus propuestas: “Todo lo que sea reformas sociales, solamente por lastimar a Petro, las están hundiendo”.

El presidente, Gustavo Petro, lideró el cabildo en Barranquilla para convocar una movilización social contra el hundimiento de su propuesta de una consulta popular para refrendar su reforma laboral - crédito Presidencia de la República

De acuerdo con lo comentado por Benedetti, según lo consignado en la ley, es posible que se vuelva a presentar la consulta con los mismos interrogantes, y para este caso se añadieron algunas preguntas más referentes al tema de la salud, que ha sido una de las grandes coyunturas de este Gobierno.

“Nosotros agregamos 4 preguntas más sobre el sistema de salud, que es un tema que al presidente le interesa”, añadió.

Tema que fue reafirmado por el hombre que ocupa la Casa de Nariño en su pronunciamiento, explicando algunos puntos específicos de esta nueva radicación:

“Hemos presentado nuevamente la consulta, hubiéramos ganado por uno o dos, pero no importa. La presentamos con cuatro preguntas más, relacionadas con el terreno de la salud pública, el derecho a comprar medicamentos para que no haya escasez y no acaparen, el derecho a tener médicos en los territorios mediante un sistema de medicina preventiva, el derecho del personal de salud a ser formalizado laboralmente, y la que no volvamos a tener EPS como intermediarias porque se quedan con el dinero público”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo desde Barranquilla, donde empezó a promover la consulta popular 2.0 - crédito Presidencia

Para concluir, Gustavo Petro dice que todas las decisiones que son tomadas en los recintos del Estado están obligadas a rendir cuentas a la comunidad y exponer las razones de las mismas teniendo en cuenta que quienes deciden en parte fueron escogidos en su momento por el pueblo, otra de las razones por las que no descartó una nueva manifestación de los diferentes sectores sociales.