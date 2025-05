Yaya Muñoz y Cris Pasquel regresan a ‘Lcdlf‘: el ingreso revivió algunos roces entre los famosos que quedan en el programa

El reintegro temporal de los famosos desató varias reacciones dentro y fuera del reality - crédito montaje @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram - @jairaamich / X

La presentadora Yaya Muñoz y el creador de contenido Cristian Pasquel regresaron a La casa de los famosos Colombia, sorprendiendo a los participantes que aún permanecen en competencia.

Su retorno forma parte de las sorpresas que el programa tenía preparadas para esta semana, con el objetivo de dar un nuevo aire al juego.

Este regreso, aunque temporal, ha generado diversas reacciones entre los concursantes y los seguidores del reality.

Yaya y Cristian ingresaron nuevamente a la casa durante la gala del 19 de mayo. Su entrada se realizó bajo una dinámica denominada “Congelados”, en la que aparecieron disfrazados de osos.

Durante su presentación, Muñoz dejó claro que su participación en el juego ya había concluido y que su intención era simplemente disfrutar de unos días junto a los concursantes.

“Nada personal, mi juego ya terminó, ya es pasado. Yo vengo a pasarla con ustedes rico unos días, a que juguemos y parchemos, nada de juego”, expresó la presentadora.

Los famosos reingresaron vestidos de osos para darle una sorpresa a los 7 famosos que quedan en competencia - crédito captura La casa de los famosos Colombia

Las declaraciones de Muñoz no fue el único giro en el programa, ya que estuvo acompañada por Cris Pasquel, quien tiene como objetivo influir en el desarrollo del juego de la cantante conocida como La Toxicosteña, con quien forjó una estrecha amistad durante su participación en el reality.

Uno de los aspectos que más expectativa generó entre los seguidores del programa fue la reacción de dos de los participantes, Melissa Gate y Emiro Navarro, ante la llegada de Yaya Muñoz.

Cabe recordar que la relación de Muñoz con ambos quedó marcada por tensiones y conflictos durante su tiempo en la casa. Con Melissa Gate, la presentadora protagonizó fuertes discusiones que culminaron en una relación conflictiva. Por otro lado, su amistad con Emiro Navarro se debilitó debido a comentarios de otros concursantes que lo instaban a alejarse de ella.

Internautas cuestionan como será la relación de Emiro y Yaya, pues la presentadora no se lleva bien con Melissa, amiga cercana del barranquillero en el programa - crédito @Heido04 / X

Durante su reencuentro, Melissa Gate saludó a Yaya Muñoz, pero posteriormente optó por ignorarla, lo que no pasó desapercibido para los seguidores del programa. En cuanto a Emiro Navarro, su actitud fue más tranquila, aunque su comportamiento ha despertado intriga entre los internautas, quienes se preguntan cómo manejará su relación con Muñoz y Gate en los próximos días.

Así reaccionaron las redes sociales

La entrada de Yaya estuvo marcada por un sentido saludo a Melissa Gate a quien abrazó y besó en la mejilla. Sin embargo, el fandom de Melissa asegura que esto hace parte de una estrategia, pues según las redes sociales la presentadora ha hablado mal de Gate en varias ocasiones.

“Yaya abrazando a Melissa y diciéndole dizque “hola meli” cuando afuera se la pasa hablando mal de ella, quedé Petro + Fico (Petrificada)”, “Muchos fuimos Meli con la entrada de Yaya”, escribió otro internauta compartiendo la cara de molestia de Melissa al ver a Yaya.

Seguidores de Melissa Gate criticaron el saludo de Yaya a la paisa tras su reingreso al programa - crédito @unarolamas_/ X

“Yaya diciendo que nada es personal y hace tres días estaba hablando mal de Melissa, qué payasa”, “Me encanta que Yaya, como todos sabíamos qué pasaría… empezó a jalar a Emiro frente a Melissa, y Emiro enseguida la ignora”, “El premio a la más ridícula, hipócrita, falsa Yaya … Mi cara de pereza es la misma de Melissa”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Cris y Yaya hablaron de su nueva estrategia con el regreso al programa

Aunque el par de famosos estarán en el reality solo por unos días como invitados y no entrarán a competir de nuevo, tanto Yaya como Cristian explicaron en una entrevista para La Mega, que sí piensan en mover un poco el juego en su recta final.

“Yo llego la verdad a darle muchos consejos a La Toxi que fue como la persona más cercana a mí dentro del juego”, dijo Pasquel, asegurando que siente a su amiga desorientada. “Ella está desenfocada, desde la peluca que está usando, pero al resto también quiero hacerlos reír para que salgan un poquito del estrés”, explicó el creador de contenido.

Los famosos detallaron que llegaran a mover un poco la competencia en su recta final - crédito captura La Mega

Por el lado de Yaya, la presentadora confesó que su entrada estaría enfocada en hablar y disfrutar junto a sus compañeros que aún están en competencia. Sin embargo, aclaró que no está considerando llegar a pelear con Melissa como lo especula su fandom.

“Están muy a la expectativa de que voy a llegar a pelear con Melissa o gente que me ha dicho que loe quite la corona y en realidad yo no vengo en ese son”, explicó Yaya.