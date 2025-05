Secuestro de Lyan Hortúa: preparan órdenes de captura contra tres disidentes de las Farc

La Gobernación de Valle del Cauca estableció una recompensa de hasta $200 millones por información sobre los captores de Lyan Hortúa - crédito Tv Norte Noticias/Facebook y @MariaFdaCabal/X

Lyan José Hortúa, un niño de 11 años, lleva 17 días secuestrado por las disidencias de las Farc. Los hechos, registrados en Jamundí (Valle del Cauca), estremecieron al país y las autoridades y organizaciones sociales están aunando esfuerzos para rescatarlo y dar con el paradero de los captores.

En consecuencia, el Ministerio de Defensa anunció millonarias recompensas por información que permita encontrar y capturar a los responsables del secuestro del menor: Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla principal de las disidencias de las Farc; e Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias.

Por el primero hay una recompensa de hasta $4.450.000.000; por el segundo, de hasta $500.000. A “Iván Mordisco” se le acusa de terrorismo, reclutamiento forzado, narcotráfico y homicidio; a “Marlon”, de terrorismo, reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, secuestro, homicidio y extorsión.

Ministro de Defensa afirma que continuarán las acciones para salvar a Lyan y capturar a los responsables - crédito @mindefensa/X

“Ya son 17 días de dolor y esperanza para su familia y todos los colombianos. Fue secuestrado el 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca, está lejos del lugar donde tiene que estar: junto a los suyos. Los cabecillas alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Marlon’, responsables de este hecho atroz, deben responder ante la justicia. Seguimos empleando todas nuestras capacidades para que regrese sano y salvo a su hogar”, indicó la cartera en X.

Órdenes de captura y medidas para la liberación de Lyan

Al mismo tiempo, la Policía Nacional confirmó a Noticias RCN que se están tramitando órdenes de captura contra tres integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, cuyas identidades todavía no han sido reveladas. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Carlos Oviedo, se espera que las órdenes de captura se efectúen muy pronto. Además, informó que las investigaciones sobre el caso están avanzando.

Mientras tanto, la Gobernación del Valle del Cauca busca información sobre el paradero de los captores del niño ofreciendo una recompensa de hasta $200 millones. Por su parte, la Arquidiócesis de Cali y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.

La Policía informó que espera efectuar muy pronto las órdenes de captura emitidas contra tres miembros de las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

Al mismo tiempo, congresistas y otros políticos colombianos instaron a la ciudadanía a unirse en movilizaciones para exigir la liberación del menor de edad. De igual manera, hicieron un llamado al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que tome acciones contundentes contra el grupo armado responsable del secuestro.

“Debemos exigirle al Gobierno, al comisionado de Paz (Otty Patiño), que actúen y que exijan que todo el peso del Estado se pronuncie para esta liberación. A quienes tienen a Elián les exijo, les pido que lo devuelvan de manera inmediata”, expresó el exsenador y precandidato presidencial David Luna, uno de los legisladores que se han pronunciado al respecto.

Madre de Lyan, preocupada por su estado de salud

Madre de Lyan Hortúa teme que el menor sufra problemas de salud en cautiverio - crédito @MariaFdaCabal/X

Angie Bonilla, madre de Lyan Hortúa, compartió con el medio de comunicación citado su dolor y preocupación ante la incertidumbre sobre el estado en el que se encuentra su hijo. Durante la entrevista describió la situación como “la muerte en vida”, reflexionando sobre los cuidados que el menor necesita y haciendo un llamado urgente de apoyo a las autoridades locales y nacionales.

Según detalló, el niño padece problemas respiratorios que podrían empeorar en las condiciones del cautiverio. Recordó un episodio crítico vivido en 2022, cuando la inflamación de los pulmones de Lyan casi derivó en una emergencia seria.

“El mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones allá y que no se pueda hacer nada, porque en el 2022, saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar. No me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan”, afirmó la ciudadana al informativo.