Acoso sexual en vía de Medellín: modelo e ‘influencer’ denunció que por tercera vez un hombre la tocó mientras hacía deporte

Mujer denunció acoso sexual en vía de Medellín cuando salió a montar bicicleta - crédito Captura video daisy013/Instagram

Una nueva denuncia de acoso sexual ha generado indignación en Medellín (Antioquia), luego de que la modelo y coach nutricional compartiera un video en sus redes sociales relatando un episodio de violencia sexual que sufrió mientras practicaba ciclismo.

Daisy López contó que un hombre en motocicleta se acercó a ella y la tocó sin su consentimiento, en lo que describió como un acto de abuso y vulneración de sus derechos.

De acuerdo con el testimonio de la modelo, este no es un hecho aislado. La mujer reveló que es la tercera vez que enfrenta una situación similar mientras realiza esta actividad deportiva, que forma parte de su rutina personal.

En su publicación expresó la sensación de vulnerabilidad que experimenta al ser víctima de este tipo de acoso callejero, un problema que, según las autoridades locales, está presente en la ciudad y que podría estar subregistrado debido a la falta de denuncias formales.

Modelo utilizó sus redes sociales para expresar los momentos que pasó cuando estaba haciendo deporte en vías de Medellín - crédito daisy013/Instagram

En su mensaje, López compartió cómo el ciclismo ha sido una actividad que le permite sentirse libre y cuidar de sí misma, pero lamentó que estas experiencias de acoso hayan empañado esa sensación de seguridad.

“Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme, para abusar de mí, para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío”, escribió en su cuenta de Instagram.

Daisy continuó expresando: “y lo peor no es solo lo que me hicieron. Lo peor es que esto nos pasa a muchas… y nadie hace nada. Nadie grita, nadie corre detrás. Nadie denuncia. Y eso también es violencia".

Fue así como la denunciante cuestionó este tipo de actos, “no entiendo por qué las mujeres no podemos hacer ejercicio, caminar solas o simplemente existir sin miedo. ¿Por qué lo normalizamos, por qué lo dejamos pasar?“.

Daisy López contó que un hombre en moto la tocó mientras practicaba la actividad deportiva - crédito: Cuartoscuro

“Si alguna vez ves algo así en la calle: NO TE QUEDES CALLADA. Tu voz, tu reacción, tu conciencia pueden cambiarlo todo”, expresó la modelo en sus redes sociales.

Finalmente, Daisy López alzó su voz para la violencia sexual contra las mujeres: “Hagamos que ya no sea normal. Hagamos que se sientan observados, no impunes. Hagamos ruido mujeres, esto no se puede normalizar. No podemos sentirnos vulnerables solo por querer salir a la calle. No más”.

Video de denuncia

Junto a su mensaje, la mujer publicó un video después de que el hombre le tocó su cola. Con su voz entrecortada, la coach dijo: “De verdad no sé qué tengo que hacer para que se entienda que es abuso sexual, no me ha pasado una ni dos, ya son tres veces que no puedo montar porque un hijueputa en una moto pasa y me toca la nalga, tres veces, Dios mío, esto tiene que parar”.

Sin muchas palabras más, Lopez expresó con indignación que “la vulnerabilidad en la que uno se siente, es ridículo, es estúpido, por favor tiene que haber una campaña algo que hacer, para que el abuso contra las mujeres para acá, estoy cansada”.

Denuncia contra hombre que se movilizaba en moto y le tocó su cola, mientras la modelo practicaba ciclismo en Medellín - crédito daisy013/Instagram

Cifras de acoso en Medellín

Desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de las Mujeres indicó al diario regional El Colombiano que, aunque la tendencia delictiva muestra una disminución, sigue existiendo un subregistro en las denuncias por violencia y acoso sexual contra esta población en el transporte y el espacio público.

Por esta razón, están implementando estrategias para incentivar el uso de los canales disponibles y aumentar la cantidad de reportes.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció el lunes sobre el caso de Daisy, rechazando el incidente.

En redes sociales afirmó: “Algunos imbéciles creen que eso es gracioso o que es normal. Ni lo uno, ni lo otro”. Añadió que la policía recibió la orden de identificar a los responsables para que enfrenten las sanciones correspondientes.