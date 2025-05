Westcol le respondió a Yina Calderón y criticó la participación de la empresaria en ‘La casa de los famosos’: “Le dieron la oportunidad de que hiciera el ridículo delante de todo el mundo”

El creador de contenido aseguró que la DJ hizo el ridículo en LCDLFC - crédito @icono.tv/IG

Yina Calderón sigue generando rechazo con sus declaraciones después de haber sido eliminada de la competencia de La casa de los famosos Colombia.

La influencer huilense estuvo como invitada en el matutino Buen día, Colombia, donde se refirió a la popularidad que tuvo el programa gracias a su participación y lo que generó en otros creadores de contenido.

“Que nunca la casa de los famosos, entre esos Westcol y todos ellos, que jamás, que por allá no irían y ahora pegados al programa”, fueron las declaraciones de la DJ, que generaron risas en el streamer paisa.

Según dijo el joven durante una de sus transmisiones “yo ni sé dónde se ve esa mierd*, no tengo ni puta idea”, agregó antes de referirse nuevamente a lo expuesto por Calderón.

Yina ya le había enviado un mensaje a Westcol tras salir de la competencia en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Los insultos hacia el programa de convivencia entre famosos continuaron, por lo que el paisa aseguró que “en mi vida he tomado la decisión de ver la casa de la mierd*”, agregando que fueron varios los videos que le aparecieron en redes sociales donde hablaban de él “a mí me salían un montón de veces, cosas hablando de mí en la casa de la mierd*”, antes de continuar sus declaraciones contra Yina.

Y agregó: “En la casa de los famosos, a esta cosa (Yina), porque eso ya es una cosa, no sé qué mierd* es eso, a esto… Le dio una oportunidad, le dio la oportunidad de que hiciera el ridículo delante de todo el mundo, lo hizo real, cumplió su objetivo y quedó como una tonta”.

La preparación de WestCol bajo la guía de Martínez ha generado expectativas en torno al combate contra TheGrefg, que será uno de los momentos más esperados de La Velada - crédito captura de pantalla Sergio Maravilla Martínez / YouTube

Según expuso el joven paisa, los medios de comunicación en este caso, los organizadores del formato de convivencia “saben a qué persona poder decirle ‘venga pa’ acá’ y a humillarlas, porque ese programa humilló a mucha gente”, afirmando que Calderón ya se había humillado demasiado en el reality.

Por otro lado, reafirmó la posición que Yina tiene sobre la oportunidad que le dio el canal de televisión para integrar el grupo de famosos que compitieron. Pero, también dijo que el canal le estaba pidiendo esa oportunidad a él para una nueva temporada.

“La casa de los famosos está pidiendo que yo se la diera a ellos, porque es que así funciona para ella. La casa de los famosos fue una oportunidad. Para mí, la casa de los famosos es una opción que no quiero tomar, que no me interesa tomar. Entonces es así“, indicó Westcol durante su transmisión en vivo.

Yina Calderón fue una de las participantes más polémicas de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, dijo que esa es la razón por la que se siente feliz, pues mientras él continúa en sus proyectos, la DJ tendrá que volver a hablar de otros personajes del entretenimiento para volver a figurar. “De este bulldog francés se olvidan en una semana, y va a tener que volver a hablar de todo el mundo. Porque es que eso es esa mujer, lamentablemente ... Fíjate, no voy a volver a hablar de ti. ¿Ok? Me despido de ti. Chao. Chao chica. Tantas cosas huevón”.

Las reacciones de los seguidores de Calderón y de Westcol dejaron algunas opiniones sobre lo que dijo el paisa en una transmisión en vivo, generando puntos de vista divididos: “Pero yo no he visto que se la pasen hablando de él”; “jajaja yo veo la casa de los famosos y no he escuchado a Westcol”; “si dice que hablan de él es porque lo ve”; “entonces cómo me explicas que le dio apoyo a Karina en la casa si no lo ve”, entre otros.

Seguidores dicen que el paisa si ve el programa por lo que expresó su apoyo a Karina García - crédito cortesía Canal RCN - @westcol / Instagram

Por el momento, Yina no le ha respondido al paisa sus declaraciones, por lo que se espera que pronto tenga una reacción de parte de la DJ para que comience el rifirrafe en redes sociales.