Nicolás Arrieta reapareció luego de pasar por rehabilitación y contó la dolorosa pérdida que sufrió: “Me tiré mi vida completamente”

No cabe duda de que Nicolás Arrieta es un referente en lo que se refiere a influenciadores en Colombia, gracias a su contenido que oscila entre la comedia, reacciones a noticias de actualidad y denuncias relacionadas con criptomonedas.

Sin embargo, durante los últimos meses de 2024 el “youtuber” de 33 años se vio envuelto en una serie de polémicas que incluyeron una pelea con un vecino del sector donde reside, así como por un altercado similar durante el concierto que dio Ryan Castro en el Movistar Arena.

A esto le siguió un tiempo sin aparecer en redes sociales, que concluyó hace unas semanas, aunque sin la misma regularidad a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. Esto llevó a que surgieran preguntas alrededor suyo, mismas que despejó con un video en su cuenta de YouTube, en la que confirmó que estuvo en rehabilitación.

Según manifestó Arrieta, dichos altercados tuvieron como trasfondo una afectación en su salud mental, producto de una ruptura amorosa.

“Hace como un año terminé mi relación, una relación muy larga. Para la gente que me conoce y que me sigue hace años, sabe que siempre he tenido un problema y me vuelvo verga cuando termino una relación. No es la primera vez que me desaparezco tanto tiempo. Ojalá sea la última“, afirmó.

Aunque es sabido desde hace tiempo que Arrieta consume sustancias alucinógenas y él mismo es abierto al respecto, el influenciador explicó que su consumo se agravó por cuenta de esta separación. “Ya venía con un tema de drogas y alcohol. (...) luego pasé a drogas más duras. He consumido cocaína desde hace unos 7 años y otro tipo de drogas sintéticas más duras”, comentó.

En ese momento, el “youtuber” contó que tuvieron que internarlo en rehabilitación, a la fuera. “Estuve vuelto verga, la verdad. O sea, en serio, estoy aquí haciendo chistes, pero estuvo fuerte. Volví todo mierda. Me tiré mi vida completamente. Terminé en rehabilitación y no por decisión propia, en un hospital público. (...) No tenía ni zapatos; pero aprendí muchas cosas y conocí mucha gente que estaba en un punto más grave que yo, y eso me enseñó mucho, en los 20 días que estuve allí”, expresó.

Aunque el creador de contenido remarcó que estar allí no significaba que dejaría de consumir psicoactivos o de consumir alcohol, si fue claro en que tenía que ser más responsable en su consumo.

Arrieta le envió un mensaje a sus seguidores, invitándolos a internarse por sí mismos, si lo consideran necesario. “Si pueden ir y y hacerlo ustedes mismos, se los recomiendo 100% (...) Creo que te puede ayudar a ver una perspectiva distinta de la vida. No esperes a que te lleve la policía amarrado en una en una ambulancia”, advirtió.

Arrieta contó que luego de salir de rehabilitación se enteró, en diciembre de 2024, de la muerte de una de sus tías, víctima del cáncer, hecho que le afectó profundamente.

“Mi tía es como mi hermana porque ella tiene dos años menos que yo. Tenía cáncer de seno, luego le dio en el pulmón. Era la única persona como que no me juzgaba“, relató.

Actualmente el influenciador se encuentra en terapia con una psicóloga y un psiquiatra, y reveló que se le diagnosticó bipolaridad. Aunque fue medicado, Arrieta señaló que le pidieron esperar por una segunda opinión.

“Voy a ver un psiquiatra como en unos seis meses otra vez, para ver qué pasa. Pero ahora estoy tomando mis medicamentos”, indicó. Sobre este punto, Arrieta admitió que tenía sus dudas sobre medicarse, debido a que temía que eso afectara su personalidad, pero terminó por superar ese temor.

“Busquen ayuda si la necesitan. Yo la verdad considero que es importante y que ese es el consejo que les puedo dar. Búsquenla antes de que los busque a ustedes en su casa”, concluyó.