Modelo colombiana narró el drama por el que fue condenada a 35 años de prisión en Dubái: “Es un proceso bastante complicado”

En los últimos días se hizo viral el testimonio de la modelo Laura Sánchez, en la que contó cómo estuvo a punto de ser seleccionada para un cásting de las Dubai Porta Potty Parties.

Pese a que su realización esta rodeada de misterio por la falta de pruebas contundentes de su existencia, los rumores apuntan a que se trata de encuentros organizados por hombres millonarios que promueven prácticas denigrantes contra las modelos que participan de dichos encuentros.

Pero ese no es el único peligro de las modelos que deciden viajar a la lujosa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Así lo constató el relato de Ivanoska, una mujer transgénero colombiana que cuenta en su haber con varios reinados de belleza (incluyendo el título de Miss Colombia Trans), pero que por confiar en las personas equivocadas tuvo que pasar un tiempo tras las rejas en dicho país.

Ivanoska contó su historia en La Red, de Caracol Televisión, en la emisión del sábado 17 de mayo. Según relató, durante su estancia en Dubái conoció a una persona (colombiana y transgénero como ella) con la que estableció una estrecha relación. Posteriormente, esta persona le pidió que se quedará un tiempo más en la ciudad.

“Ella vino y me endulza el oído, y me quedé más tiempo. Yo me quedé porque venía Catar y lo de la Copa de Fútbol del 2022. Y ella me dijo ‘vamos a Catar, no sé qué, estamos aquí en Dubai‘. Decidí quedarme más tiempo”, dijo.

El motivo por el que le pidió a Ivanoska que se quedara más tiempo en Dubái, era porque necesitaba que recogiera un paquete que le iban a enviar, el 7 de diciembre de 2022.

“Ella viene y me escribe y me pide un favor. ‘¿Amor, qué estás haciendo?’. Le digo, ‘estoy con una amiga’. ‘Mi amiga te quiere conocer para ver si salimos y no sé qué. Pero antes de venir, me gustaría que me hicieras un favor y pasaras a recoger unos dulcecitos que me van a mandar’. Yo vine y le hice el favor de recoger los dulcecitos, y se los voy a llevar. Cuando yo llego no está ella, está la policía”, recordó.

Las autoridades revisaron el paquete y encontraron un gramo de tusi, así como licor, maquillaje y otros objetos. Por esto, a Ivanoska le imputaron cuatro cargos, incluidos posesión y presunto tráfico de sustancias ilegales. Por esta razón, la modelo fue condenada a 35 años de cárcel.

Debido al rigor con el que opera la ley en los Emiratos Árabes Unidos, había preocupación por parte de su familia, particularmente de su mamá, que dependía economicamente de Ivanoska.

“Ella súper preocupada, pero yo le decía que no se preocupara porque yo iba a salir pronto, que eso era un proceso. Y mi mamá nunca ha sido partidaria de mis amistades”, reconoció.

Ese rigor se extendió a su experiencia en prisión. “Me exigían aseo en el cuarto, no compartía con ninguna. Estaba solamente con trans de Filipinas y Tailandia”, explicó. Pese a ello, señaló que la trataron “de una manera digna y respetuosa”.

Eventualmente, Ivanoska pasó año y medio en prisión, y gracias a la gestión de su abogado fue liberada bajo fianza. Sin embargo, seguía siendo requerida por las autoridades para presentarse a juicio, motivo por el que fue recapturada en octubre de 2024 y retenida por tres meses más.

Finalmente, el 3 de marzo de 2025, fue deportada y liberada nuevamente luego de pagar una multa valorada en 100.000 dirhams, equivalentes a unos 100 millones de pesos colombianos.

Ivanoska cerró su testimonio con una leción aprendida. “Uno tiene que tener un espacio muy mínimo en rodearse de personas, de amigos, porque son las personas que uno llama amigos. Uno no tiene que depositar 100% la confianza y uno siempre tiene que tener las precauciones para mantener una amistad. Es un proceso bastante complicado”.