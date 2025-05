Juan Guilera habló del cáncer terminal que le arrebató la vida de su padre cuando tenía 25 años: “Lo vi desvanecerse”

Juan Guilera relató cómo tuvo que contarle a su padre, Carlos Guilera, que sufría un grave cáncer que acabó con su vida - crédito @guilera_juan y @laredcaracol/Instagram

El actor argentino Juan Guilera abrió su corazón y compartió con el público colombiano lo que considera, hasta el momento, ha sido la peor experiencia de su vida, ya que, cuando tenía 25 años, debió armarse de valor para contarle a su padre que moriría en poco tiempo. “Fue inevitable enterarnos que se iba a morir, pero él no lo sabía todavía”, contó.

Según relató el protagonista de la producción Nuevo Rico, nuevo pobre, que ya llegó a su fin en las pantallas de Caracol Televisión, tras una larga lucha en la que incluso su padre se extirpó un riñón, al final el cáncer le ganó la batalla: “Vi cómo se desvanecía, como con la morfina, perdía su personalidad y se convertía en un ente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Juan Guilera reveló que la muerte de su padre ha sido el momento más difícil de su vida - crédito @laredcaracol/Instagram

“En un examen general le detectaron sangre en la orina. Le hicieron un estudio y encontraron un tumor en el riñón. Tenemos dos riñones. Entonces, lo primero que se hace generalmente, si no se puede curar, es extraer un riñón. La persona, comiendo menos sal, puede vivir con un riñón. Entonces, sí, vivió como cinco años más y nada. Después le agarraron el esófago, metástasis de un día para otro, y se murió en mes y medio. No sé por qué a una persona le da cáncer, la verdad. Tal vez tenía cosas que no lo hacían tan feliz”, inició narrando Juan Guilera en entrevista con La Red, donde habló acerca de cómo se enteró su padre de la enfermedad que cinco años después cobró su vida.

El actor recordó cuando el cuerpo médico que atendía a su padre citó a toda su familia para comunicarles que, el cáncer que padecía su papá había comprometido su esófago y que su muerte, era inevitable.

“Bueno, su papá tiene cáncer nivel cuatro.” Yo respondí: “Ah, okay.” Pensé que había diez niveles, no cuatro. Fue inevitable para todos saber que se iba a morir, aunque él no lo sabía todavía. Nos dijeron que era nuestra decisión contarle o no. Finalmente, él me preguntó a mí, se lo dije y fue el peor momento, porque le dio mucho miedo y empeoró radicalmente. Ahí fue necesario conectarlo con morfina para aliviar el dolor y esperar.

Juan Manuel contó que abandonó la idea de casarse cuando sintió dudas de la responsabilidad que implica un matrimonio - crédito @juanguileraonline/Instagram

Por último el actor argentino que se radicó en el país en donde triunfa como galán reflexionó sobre los seres queridos y su pérdida, además de desvelar que experimentó un hecho paranormal con él.

“Puede despedirme, puede sanar, puede decirle te amo por primera vez Yo le decía ‘Te quiero antes.’ Me acuerdo de haber estado llorando y haber sentido como que él me tocaba la cabeza y que me dio como todo un escalofrío y que y sentir como una voz de él adentro mío Es que la escuché realmente como diciendo ‘Yo estoy bien.’”

Juan Guilera se enamoró en Colombia de la actriz Juanita Molina

La pareja de actores que se conoció en el set de la telenovela Romina poderosa, producción de Caracol Televisión que protagonizaron juntos, han consolidado una relación sentimental que ha captado la atención de seguidores y medios de entretenimiento. Su vínculo inició hace algunos años y desde entonces ha sido objeto de seguimiento por parte del público.

La actriz reveló que ella le cayó a su actual novio - crédito @juanismolina/Instagram

La pareja transcendió su conexión de laboral a lo personal, ya que, cuando compartieron proyecto en la televisión nacional no lograron evitar su atracción y química. La relación evolucionó y rápidamente pasaron a ser uno de los noviazgos más queridos de la farándula colombiana.

Ambos actores han expresado en entrevistas y redes sociales que su relación se basa en la confianza y el respeto mutuo. Han compartido imágenes y momentos de su vida cotidiana, mostrando su compromiso y la consolidación de su vínculo.

La historia de amor entre Juan y Juanita se ha desarrollado en paralelo a sus carreras artísticas, donde mantienen una dinámica que combina lo personal y profesional. Su relación ha avanzado en etapas que reflejan el crecimiento y la adaptación de ambos, en un contexto de exposición mediática.

En paralelo, ha existido interés sobre la relación entre Juan Guilera y Lina Tejeiro, otra actriz con la que coprotagonizó al nueva versión de Nuevo Rico, nuevo pobre. A lo largo del tiempo, se han generado especulaciones sobre un supuesto noviazgo entre ambos, debido a la cercanía mostrada en algunos eventos y colaboraciones profesionales.

Lina Tejeiro habló de su relación con Juan Guilera - crédito @linatejeiro/IG

Sin embargo, Juan Guilera y Lina Tejeiro han aclarado en diferentes ocasiones que no fueron novios. Su relación se basa en la amistad y el respeto profesional. Han señalado que las percepciones públicas sobre un posible noviazgo surgieron por la química y la confianza que desarrollaron en proyectos conjuntos.

Lina Tejeiro ha explicado que la relación con Guilera se mantiene en términos de compañerismo y apoyo profesional, y que nunca existió un vínculo sentimental entre ellos. Por su parte, Guilera ha reafirmado que la amistad es el vínculo que los une y que la relación con Juanita Molina es la que tiene un carácter romántico.

La claridad sobre estas relaciones ha sido importante para ambos actores, quienes han buscado mantener una comunicación transparente con sus seguidores y medios. La diferencia entre una relación de pareja y una amistad ha sido explicada para evitar malentendidos y rumores.

La relación entre Juan Guilera y Juanita Molina continúa en desarrollo, mientras ambos actores mantienen sus proyectos profesionales. La interacción con sus seguidores y la comunicación pública han servido para mantener el interés en su historia personal.

El vínculo entre Guilera y Tejeiro, por otro lado, representa un ejemplo de relaciones profesionales que pueden generar confusión en el público, pero que en este caso ha sido despejada con declaraciones claras por parte de ambos.